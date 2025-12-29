Apranga Group investor’s calendar for the year 2026

The expected company releases and investor news of Apranga Group in 2026 will be announced as follows:
05.01.2026 - Retail turnover in December 2025
02.02.2026 - Retail turnover in January 2026
27.02.2026 - Interim information for 12 months 2025
02.03.2026 - Retail turnover in February 2026
01.04.2026 - Retail turnover in March 2026
03.04.2026 - Notice on General shareholders’ meeting
29.04.2026 - Interim information for 3 months 2026
30.04.2026 - General shareholders’ meeting
30.04.2026 - Annual information for 2025
02.05.2026 - Retail turnover in April 2026
02.06.2026 - Retail turnover in May 2026
01.07.2026 - Retail turnover in June 2026
29.07.2026 - Interim report for 6 months 2026
01.08.2026 - Retail turnover in July 2026
01.09.2026 - Retail turnover in August 2025
01.10.2026 - Retail turnover in September 2026
29.10.2026 - Interim report for 9 months 2026
03.11.2026 - Retail turnover in October 2026
01.12.2026 - Retail turnover in November 2026
Rimantas Perveneckas
„Apranga“ Group General Manager
+370 5 2390801