„Aprangos“ grupės 2026 m. investuotojo kalendorius

„Aprangos“ grupės reglamentuojamą informaciją bei informaciją apie numatomus įvykius investuotojams 2026 metais planuojama skelbti tokia tvarka:
2026.01.05 - 2025 m. gruodžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.02.02 - 2026 m. sausio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.02.27 - 2025 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
2026.03.02 - 2026 m. vasario mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.04.01 - 2026 m. kovo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.04.03 - Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2026.04.29 - 2026 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
2026.04.30 - Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2026.04.30 - 2025 m. metinė informacija
2026.05.04 - 2026 m. balandžio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.06.01 - 2026 m. gegužės mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.07.01 - 2026 m. birželio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.07.29 - 2026 m. 6 mėnesių tarpinė informacija
2026.08.03 - 2026 m. liepos mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.09.01 - 2026 m. rugpjūčio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.10.01 - 2026 m. rugsėjo mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.10.29 - 2026 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
2026.11.03 - 2026 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2026.12.01 - 2026 m. lapkričio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801