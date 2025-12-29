旅發局「香港跨年倒數」假中環地標呈獻音樂光影表演

邀市民旅客多平台參與並增設倒數直播區與線上同步向全球送祝福

(旅發局將為中環舉行的跨年倒數活動提供衛星直播及社交媒體直播。詳情請參閱第3至5頁)

香港, Dec. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港旅遊發展局（旅發局）今年跨年倒數活動，將於中環遮打道行人專用區以嶄新形式呈現，活動主題為「新希望、新開始」，結合歌手演出及燈光匯演。精彩音樂演出包括國際殿堂級組合Air Supply獻唱大家耳熟能詳的金曲，並聯同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱，同場更有兒童合唱團及香港警察樂隊參與演出。

踏入2026年前，八幢參與「光影匯．中環」的地標外牆將以巨型倒數時鐘及光影圖案，與現場觀眾一同迎接新一年。此外，八地標將呈獻長約三分鐘、以「新希望．新開始」為主題的光影表演，向本地及全球觀眾送上2026年祝福。

是次跨年倒數活動獲得置地公司全力支持。

中環遮打道一帶 設大屏幕直播
旅發局跨年倒數活動將透過多個渠道全程直播，讓市民與世界各地觀眾一同迎接 2026 年。市民和旅客可前往中環遮打道一帶觀賞，其中遮打花園及愛丁堡廣場將成為直播區，設置大型屏幕直播現場節目。而當晚約6時起，警方會於遮打道一帶陸續有封路安排。因應活動安排， 「冬日小鎮」除夕當日下午4時起暫停開放。

此外，九龍尖沙咀文化中心外牆亦會投影直播倒數盛況，身處尖沙咀的市民和旅客，亦可同時以灣仔會展外牆的巨型倒數鐘，一起投入跨年時刻。

多平台同步直播　與全球觀眾共迎新一年
旅發局於除夕當晚將透過多個媒體及平台直播跨年倒數盛況，包括旅發局官方網站 DiscoverHongKong.com及社交平台，旅發局會將直播訊號提供予本地電子媒體轉播，讓更多市民可即時欣賞活動內容。此外，旅發局將透過衛星向全球同步直播現場盛況，讓世界各地觀眾都可一同參與香港跨年倒數，同步迎接新一年。

大型屏幕直播：中環遮打花園、中環愛丁堡廣場
外牆投影直播：尖沙咀文化中心外牆
巨型倒數時鐘：灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆
  

一站式資訊平台 集合全港精選跨年活動
今年全港同步舉行多項跨年慶祝活動，旅發局的旅遊資訊平台精選全港各類倒數活動，方便市民及旅客輕鬆規劃行程，共同迎接2026年的重要時刻。

精彩活動包括旅發局舉辦的「香港跨年倒數」、香港迪士尼樂園的「跨年倒數派對時刻」以及西九文化區首次舉辦的跨年音樂會等。

為配合活動舉行，當晚將會有特別交通及運輸安排， 旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公佈。

旅發局香港跨年倒數網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html

影像及圖片下載詳情:

下載連結：https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?CSRF=wOPp2DhWfdal1ID0dmAQ&categoryId=2287&categoryTypeId=2

  • 傳媒可從以上連結下載有關香港「跨年倒數」活動的圖片
  • 香港「跨年倒數」活動的現場影片和照片在2026年1月1日香港時間03:00（2025年12月31日GMT 19:00）起可供下載

「香港跨年倒數」社交媒體及人造衛星直播詳情

1. 社交媒體直播詳情：

Discover Hong Kong


旅發局網站： DiscoverHongKong.com
旅發局社交平台：
Facebook：https://www.facebook.com/hk.discoverhongkong
YouTube：https://www.youtube.com/@hongkong
串流直播時間2025年12月31日，香港時間23:25-24:17
（GMT 15:25-16:17）
  

2. 人造衛星直播詳情：

直播時間2025年12月31日，香港時間23:35-24:10
(GMT 15:35-16:10) 
訊號測試時間2025年12月31日，香港時間20:00-20:15
(GMT 12:00-12:15) 
技術支援Tel: (852) 2888 1944/ (852) 2883 2867
  
  •  如需RTMP直播信號或其他直播技術支援，請聯絡旅發局以進行安排。

Asia Sat 5, 100.5 degrees East (亞洲、中東、東歐和澳大利亞地區) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteAsia Sat 5（100.5°EAST）/ C-band
TransponderTXP C9V 9_4V (9MHz)
Uplink Frequency6218.5 MHz (Horizontal)
Down link Frequency3993.5 MHz (Vertical)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080i/50 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
Audio 
assignment
1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

IntelSat 19, 166.0 degrees East (亞太地區延伸至美國西部) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteIntelSat 19（166.0 °EAST）/ C-band
TransponderTXP 12C Slot D (9MHz)
Uplink Frequency6178.5 MHz (Vertical)
Down link Frequency3953.5 MHz (Horizontal)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080/50i 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
Audio 
assignment
1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

IntelSat 34, 55.5 degrees West (美洲地區) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteIntelSat 34 (55.5° WEST）/ C-band
TransponderTXP 02C (9MHz)
Uplink Frequency5992.5MHz (Vertical)
Down link Frequency3767.5 MHz (Horizontal)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080i / 59.94 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air


Audio assignment		1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

Eutelsat 7B, 7.0 degrees East (歐洲地區) 

Programme NameNew Year Countdown Event
On-air Date and TimeGMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
SatelliteEutelsat 7B（7.0° EAST）/ Ku-band
TransponderTXP F06 D9
Uplink Frequency14203.83 MHz (Horizontal)
Down link Frequency12703.83 MHz (Vertical)
Symbol rate7.2 Msps
FEC3 / 4
Video FormatHigh Definition 1080i / 50 4:2:0
Aspect Ratio16 : 9
ModulationDVB-S2 / 8PSK
Piloton
Roll off0.2
Encoding Bit Rate14.0Mbps (MPEG4 H.264)
EncryptionNIL- Free to Air
Audio 
assignment		1Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
2Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
3Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
4Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
   

傳媒如有查詢，請聯絡： 

陳鑫小姐黎凱潼小姐
電話: 2807 6364電話: 2807 6428
電郵: alice.chen@hktb.com電郵: janus.lai@hktb.com
  

此公告隨附的照片可在以下網址查看： 

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2aab7531-07a4-4556-908d-ae16d0e4a7fc/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ce2b250-e934-46dc-bc99-7802b72e9cbb/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db51250f-f50f-4b20-bed7-32428d1f75ca/zh-Hant


