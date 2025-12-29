旅發局「香港跨年倒數」假中環地標呈獻音樂光影表演

(旅發局將為中環舉行的跨年倒數活動提供衛星直播及社交媒體直播。詳情請參閱第3至5頁)
香港, Dec. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港旅遊發展局（旅發局）今年跨年倒數活動，將於中環遮打道行人專用區以嶄新形式呈現，活動主題為「新希望、新開始」，結合歌手演出及燈光匯演。精彩音樂演出包括國際殿堂級組合Air Supply獻唱大家耳熟能詳的金曲，並聯同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱，同場更有兒童合唱團及香港警察樂隊參與演出。
踏入2026年前，八幢參與「光影匯．中環」的地標外牆將以巨型倒數時鐘及光影圖案，與現場觀眾一同迎接新一年。此外，八地標將呈獻長約三分鐘、以「新希望．新開始」為主題的光影表演，向本地及全球觀眾送上2026年祝福。
是次跨年倒數活動獲得置地公司全力支持。
中環遮打道一帶 設大屏幕直播
旅發局跨年倒數活動將透過多個渠道全程直播，讓市民與世界各地觀眾一同迎接 2026 年。市民和旅客可前往中環遮打道一帶觀賞，其中遮打花園及愛丁堡廣場將成為直播區，設置大型屏幕直播現場節目。而當晚約6時起，警方會於遮打道一帶陸續有封路安排。因應活動安排， 「冬日小鎮」除夕當日下午4時起暫停開放。
此外，九龍尖沙咀文化中心外牆亦會投影直播倒數盛況，身處尖沙咀的市民和旅客，亦可同時以灣仔會展外牆的巨型倒數鐘，一起投入跨年時刻。
多平台同步直播 與全球觀眾共迎新一年
旅發局於除夕當晚將透過多個媒體及平台直播跨年倒數盛況，包括旅發局官方網站 DiscoverHongKong.com及社交平台，旅發局會將直播訊號提供予本地電子媒體轉播，讓更多市民可即時欣賞活動內容。此外，旅發局將透過衛星向全球同步直播現場盛況，讓世界各地觀眾都可一同參與香港跨年倒數，同步迎接新一年。
|大型屏幕直播：
|中環遮打花園、中環愛丁堡廣場
|外牆投影直播：
|尖沙咀文化中心外牆
|巨型倒數時鐘：
|灣仔香港會議展覽中心玻璃外牆
一站式資訊平台 集合全港精選跨年活動
今年全港同步舉行多項跨年慶祝活動，旅發局的旅遊資訊平台精選全港各類倒數活動，方便市民及旅客輕鬆規劃行程，共同迎接2026年的重要時刻。
精彩活動包括旅發局舉辦的「香港跨年倒數」、香港迪士尼樂園的「跨年倒數派對時刻」以及西九文化區首次舉辦的跨年音樂會等。
為配合活動舉行，當晚將會有特別交通及運輸安排， 旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公佈。
旅發局香港跨年倒數網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/new-year-countdown.html
影像及圖片下載詳情:
下載連結：https://assetlibrary.hktb.com/assetbank-hktb/action/browseItems?CSRF=wOPp2DhWfdal1ID0dmAQ&categoryId=2287&categoryTypeId=2
- 傳媒可從以上連結下載有關香港「跨年倒數」活動的圖片
- 香港「跨年倒數」活動的現場影片和照片在2026年1月1日香港時間03:00（2025年12月31日GMT 19:00）起可供下載
「香港跨年倒數」社交媒體及人造衛星直播詳情
1. 社交媒體直播詳情：
|Discover Hong Kong
|旅發局網站： DiscoverHongKong.com
旅發局社交平台：
Facebook：https://www.facebook.com/hk.discoverhongkong
YouTube：https://www.youtube.com/@hongkong
|串流直播時間
|2025年12月31日，香港時間23:25-24:17
（GMT 15:25-16:17）
2. 人造衛星直播詳情：
|直播時間
|2025年12月31日，香港時間23:35-24:10
(GMT 15:35-16:10)
|訊號測試時間
|2025年12月31日，香港時間20:00-20:15
(GMT 12:00-12:15)
|技術支援
|Tel: (852) 2888 1944/ (852) 2883 2867
- 如需RTMP直播信號或其他直播技術支援，請聯絡旅發局以進行安排。
Asia Sat 5, 100.5 degrees East (亞洲、中東、東歐和澳大利亞地區)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|Asia Sat 5（100.5°EAST）/ C-band
|Transponder
|TXP C9V 9_4V (9MHz)
|Uplink Frequency
|6218.5 MHz (Horizontal)
|Down link Frequency
|3993.5 MHz (Vertical)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080i/50 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
|Audio
assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
IntelSat 19, 166.0 degrees East (亞太地區延伸至美國西部)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|IntelSat 19（166.0 °EAST）/ C-band
|Transponder
|TXP 12C Slot D (9MHz)
|Uplink Frequency
|6178.5 MHz (Vertical)
|Down link Frequency
|3953.5 MHz (Horizontal)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080/50i 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
|Audio
assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
IntelSat 34, 55.5 degrees West (美洲地區)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|IntelSat 34 (55.5° WEST）/ C-band
|Transponder
|TXP 02C (9MHz)
|Uplink Frequency
|5992.5MHz (Vertical)
|Down link Frequency
|3767.5 MHz (Horizontal)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080i / 59.94 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
Audio assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
Eutelsat 7B, 7.0 degrees East (歐洲地區)
|Programme Name
|New Year Countdown Event
|On-air Date and Time
|GMT: 31 Dec 2025 15:35 – 16:10
|Satellite
|Eutelsat 7B（7.0° EAST）/ Ku-band
|Transponder
|TXP F06 D9
|Uplink Frequency
|14203.83 MHz (Horizontal)
|Down link Frequency
|12703.83 MHz (Vertical)
|Symbol rate
|7.2 Msps
|FEC
|3 / 4
|Video Format
|High Definition 1080i / 50 4:2:0
|Aspect Ratio
|16 : 9
|Modulation
|DVB-S2 / 8PSK
|Pilot
|on
|Roll off
|0.2
|Encoding Bit Rate
|14.0Mbps (MPEG4 H.264)
|Encryption
|NIL- Free to Air
|Audio
assignment
|1
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|2
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
|3
|Program Mixing (L Stereo) (MPEG1 Layer II)
|4
|Program Mixing (R Stereo) (MPEG1 Layer II)
傳媒如有查詢，請聯絡：
|陳鑫小姐
|黎凱潼小姐
|電話: 2807 6364
|電話: 2807 6428
|電郵: alice.chen@hktb.com
|電郵: janus.lai@hktb.com
