Départ d’Alexander Sator du Conseil de Surveillance de Solutions30

Solutions30, leader européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique, annonce que M. Alexander Sator a décidé de démissionner de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, afin de se consacrer pleinement à ses autres projets professionnels. Cette démission prendra effet le 31 décembre 2025.

Alexander Sator était membre du Conseil de Surveillance depuis 2014 et en a assuré la présidence d’août 2018 à novembre 2024. Durant son mandat, il a apporté une expertise précieuse et contribué aux orientations stratégiques qui ont structuré la trajectoire de croissance et de développement du Groupe.

Thomas Kremer, Président du Conseil de Surveillance de Solutions30, a déclaré : « Au nom du Conseil de Surveillance, je tiens à remercier chaleureusement Alexander Sator pour son engagement et sa contribution sur la durée. Son expérience a accompagné le Conseil dans l’exercice de ses responsabilités de supervision et dans le renforcement continu de notre cadre de gouvernance. Nous lui adressons nos meilleurs vœux de réussite dans la poursuite de ses projets entrepreneuriaux.»

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30, a ajouté : « Je tiens à saluer l’engagement constant d’Alexander Sator aux côtés du Groupe durant les onze dernières années. La qualité de nos échanges a été particulièrement appréciée, dans les phases de réussite comme lors de périodes plus exigeantes. Au nom du Directoire, je le remercie pour sa contribution et lui adresse tous nos vœux de succès pour la suite de ses projets. »

À compter du 1 janvier 2026, compte tenu de la démission d’Alexander Sator et également de celle d’Olivier Domergue, consécutive à sa prise de fonctions exécutives au sein du Directoire du Groupe, le Conseil de Surveillance de Solutions30 sera composé de cinq membres, tous indépendants, dont trois femmes. Il poursuivra ses travaux sous la présidence de Thomas Kremer, avec Paola Bruno en qualité de Vice-Présidente.





