CONVERSION DU CRÉDIT-VENDEUR EN OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS (OCA) ET LIQUIDATION DE LA FIDUCIE

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) (la "Société") annonce la réalisation de l’émission des obligations convertibles en actions ("OCA") dans le cadre de la convention de fi ducie signée le 14 avril 2023 (la "Convention de Fiducie"), conformément aux termes de l’avenant à ladite Convention de Fiducie annoncé dans le communiqué de presse de la Société du 26 mai 20251 (l’"Avenant n°1").

Pour rappel, la fi ducie-gestion instituée dans le cadre de la Convention de Fiducie (la "Fiducie") avait été mise en place afi n de permettre le remboursement de la dette relative aux avances en compte courant consenties par Tribeca Natural Resources Fund ("TNRF") à la Société.

L’Avenant n°1 s’inscrivait dans le cadre de la restructuration partielle de la dette de la Société à l’égard de la Fiducie et prévoyait, notamment, le remplacement du solde du Crédit-Vendeur2 le 19 décembre 2025 par les OCA compte tenu de la date d’échéance dudit Crédit-Vendeur, lequel devait devenir exigible à compter du 31 décembre 2025.

Pour les besoins de l’émission des OCA, la Société et Euro International Mining LLC3 ("Euro Mining") ont défi ni et arrêté les termes et conditions des OCA et ont conclu, le 19 décembre 2025, un nouvel avenant à la Convention de Fiducie (l’"Avenant n °2").

Présentation de l’opération

Dans le cadre de l’opération, la Fiducie a procédé, le 19 décembre 2025, à la conversion du solde du Crédit-Vendeur en OCA émises par la Société. Immédiatement après leur souscription par la Fiducie, les OCA ont été transférées à Euro Mining.

Avant la mise en oeuvre de l’opération, le solde du Crédit-Vendeur s’élevait à 29,7 M€, dont 24,7 M€ de montant principal et 5 M€ d’intérêts courus.

