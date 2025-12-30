Saabsoft ו-Property Finder מודיעות על שותפות אסטרטגית לשינוי פעילות הנדל"ן באיחוד האמירויות הערביות

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Saabsoft Technologies, שותפה מובילה של Bitrix24 בדובאי, איחוד האמירויות הערביות, הכריזה היום על שותפות אסטרטגית עם Property Finder, פורטל רישום הנדל"ן הגדול והמשפיע ביותר במזרח התיכון. שיתוף הפעולה מציג אקוסיסטם דיגיטלי מאוחד שנועד לפשט ולעדכן את האופן שבו חברות נדל"ן מנהלות רישומים, לידים ומסעות לקוח.

בלב שותפות זו עומדת אפליקציית רישום הנכסים של Saabsoft עבור Bitrix24, פתרון רישום נדל"ן קנייני שפותח בלעדית על ידי Saabsoft ומוטמע באופן טבעי בתוך Bitrix24. האפליקציה מאפשרת לחברות נדל"ן לנהל את מלאי הנכסים שלהן, לפרסם רישומים ישירות ב-Property Finder ולקבל לידים מוסמכים באופן אוטומטי בחזרה ל-Bitrix24 - מה שיוצר סביבת CRM נדל"ן מחוברת במלואה.

בנוסף לשילוב פורטלים, Saabsoft מספקת שירותי פיתוח אתרים מקצה לקצה המותאמים במיוחד לחברות נדל"ן. אתרים אלה משולבים במלואם עם Bitrix24 ואפליקציית רישום הנכסים של Saabsoft, מה שמאפשר לסוכנויות להציג רישומים חיים באתרי האינטרנט שלהן וללכוד לידים שנוצרו על ידי האתר ישירות לתוך Bitrix24. זה מבטיח שכל הפניות - בין אם מאתרי Property Finder או מאתרי האינטרנט של חברות - ינוהלו ממערכת אחת, התומכת בטרנספורמציה דיגיטלית מלאה של תהליך מכירת הנדל"ן.

"המטרה שלנו תמיד הייתה לפשט את המורכבות עבור עסקי נדל"ן", אמר אשראף סובחי (Ashraf Soubhi), מנכ"ל Saabsoft Technologies. "על ידי שילוב של מובילות השוק של Property Finder עם המומחיות המעמיקה שלנו ב-Bitrix24, אינטגרציות מקוריות ופיתוח אתרי נדל"ן, אנו מאפשרים לחברות לנהל את כל הפעילות שלהן - החל ממודעות ועד לידים ומכירות - דרך פלטפורמה מאוחדת אחת".

הפתרון מוצע ללקוחות הנדל"ן Bitrix24 של Saabsoft כחבילת מקיפה וממוקדת תעשייה, המיועדת למתווכים, יזמים ומנהלי נכסים. הוא מספק דיוק נתונים משופר, זמני תגובה מהירים יותר של לידים, נראות ניהולית טובה יותר ובסיס ניתן להרחבה לצמיחה—מה שממקם את Bitrix24 בתחום הנדל"ן כעמוד שדרה תפעולי ומכירות חזק.

שותפות זו מחזקת עוד יותר את מחויבותה של Saabsoft לספק פתרונות פרקטיים ברמה ארגונית, העונים על צרכי השוק האמיתיים ותומכים בהתפתחות המתמשכת של תעשיית הנדל"ן ברחבי איחוד האמירויות ובמזרח התיכון הרחב.

אודות SAABSOFT

חברת Saabsoft Technologies ממוקמת כחברת תוכנה חדשנית החושבת קדימה, המתמחה בטרנספורמציה דיגיטלית, אוטומציה עסקית, פיתוח פיתוח יישומים מותאמים אישית ופיתוח אתרי אינטרנט. במהלך השנים, החברה צמחה ומשרתת לקוחות במגוון תעשיות, כולל ממשל, נדל"ן, שירותי בריאות, ייצור ולוגיסטיקה.

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26e3fb99-1098-4316-8799-5aabf30494f7

קשרי מדיה ולמידע נוסף:

Saabsoft Technologies

+97143839665