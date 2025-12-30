Hepsor – Börsiteade

Kohus tunnistas Hepsor AS-i sidusettevõtte Hepsor P113 OÜ kahjunõuet eksüürniku vastu summas 6 090 257,27 EUR

2023-09-05 avaldatud börsiteates teatas Hepsor AS, et tema 45%-lise osalusega sidusettevõte Hepsor P113 OÜ ütles 4. septembril 2023 üles üürilepingu Novel Clinic Assets OÜ-ga. Hepsor P113 OÜ-le kuulub ca 4 000 m2 üüritava pinnaga ärihoone Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 113, millest lõpetatud üürileping oli sõlmitud 3 575 m2-ile.

Üürileping lõpetati üürniku poolse üürilepingu tingimuste olulise ja pideva rikkumise tõttu.

Novel Clinic Assets OÜ esitas 9. novembril 2023 Harju Maakohtule Hepsor P113 OÜ suhtes hagiavalduse, milles vaidlustas üürilepingu lõpetamise ja nõudis selle taastamist, kahju hüvitamist ning ruumidesse jäänud vara väljaandmist (börsiteade 2023-12-15)

Hepsor P113 OÜ vaidles hagile vastu ja esitas menetluses vastuhagi, milles nõudis eksüürnikult üürilepingu ennetähtegse lõpetamisega põhjustatud kahju hüvitamist.

04.12.2024 kuulutas maakohus välja Novel Clinic Assets OÜ pankroti, mis jõustus lõplikult 11.02.2025.

Hepsor P113 OÜ esitas oma kahjunõude Novel Clinic Assets OÜ pankrotimenetluses.

19.12.2025 kinnitas Harju Maakohus Novel Clinic Assets OÜ võlausaldajate nimekirja, milles asus seisukohale, et Hepsor P113 OÜ-l oli õigus üürileping Novel Clinic Assets OÜ-ga üles öelda.

Kohus tunnistas Hepsor P113 OÜ kahjunõudeid Novel Clinic Assets OÜ suhtes summas 6 090 257,27 EUR 1. järgu nõudena. Sellest 2 947 092,88 eurot on tingimuslik ja sõltub sellest, kas kõnealune osa kahjust tulevikus väheneb.

Kohus leidis, et kogu Hepsor P113 OÜ nõue on tagatud üürileandja seadusjärgse pandiõigusega Novel Clinic Assets OÜ üüritud ruumidesse jäänud varale.

Kohtulahend on hetkel veel jõustumata.

