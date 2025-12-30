AB „VILNIAUS BALDAI“ 2026 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2026 finansinių metų trijų mėnesių pardavimai sudarė 29 769 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 28 270 tūkst. EUR).
Grupės 2026 finansinių metų trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 1 332 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 3 511 tūkst. EUR).
Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 796 tūkst. EUR, prieš metus siekė 5 111 tūkst. EUR.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel +370 5 2525700
