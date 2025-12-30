Ehituslepingu sõlmimine (Võru eriettevalmistuse taristu)

Nordecon AS koos tütarettevõttega Embach Ehitus OÜ ühispakkujatena ja Riigi Kinnisvara AS sõlmisid allianssi hankemudelit järgiva lepingu Võru eriettevalmistuse taristu rajamise projekteerimis- ja ehitustöödeks. Projekti põhiosa, mille käigus rajatakse lasketiir-taktikamaja, hinnanguliseks kogumaksumuseks on arvestatud 8,05 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööd valmivad detsembris 2027.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2024. aasta konsolideeritud müügitulu oli 224 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 425 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

