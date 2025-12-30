Kaldalón hf.: Fjárhagsdagatal 2025

Eftirfarandi dagsetningar eru áætlanir Kaldalóns hf. um birtingu uppgjöra, tilkynninga og aðalfund félagsins:
|Stjórnendauppgjör 2025
|12. febrúar 2026
|Ársuppgjör 2025
|4. mars 2026
|Aðalfundur 2026
|26. mars 2026
|Tilkynning 2026 1F
|18. maí 2026
|Hálfsársuppgjör 2026
|20. ágúst 2026
|Tilkynning 2026 3F
|16. nóvember 2026
|Stjórnendauppgjör 2026
|19. febrúar 2027
|Ársuppgjör 2026
|18. mars 2027
|Aðalfundur 2027
|8. apríl 2027
Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
Nánari upplýsingar veitir;
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is