Kaldalón hf.: Fjárhagsdagatal 2025

 | Source: Kaldalón hf. Kaldalón hf.

Reykjavik, Iceland

Eftirfarandi dagsetningar eru áætlanir Kaldalóns hf. um birtingu uppgjöra, tilkynninga og aðalfund félagsins:

Stjórnendauppgjör 202512. febrúar 2026
Ársuppgjör 20254. mars 2026
Aðalfundur 202626. mars 2026
Tilkynning 2026 1F18. maí 2026
Hálfsársuppgjör 202620. ágúst 2026
Tilkynning 2026 3F16. nóvember 2026
Stjórnendauppgjör 202619. febrúar 2027
Ársuppgjör 202618. mars 2027
Aðalfundur 20278. apríl 2027

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða. Dagsetningar eru birtar með fyrirvara um breytingar. 

Nánari upplýsingar veitir;
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
 jon.gunnarsson@kaldalon.is


