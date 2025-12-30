Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2025

30. december 2025

Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

      1.   Præsentation af dirigent

  • Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.

  • 71,17% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 89.331.960 stk. aktier a DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme.

  • Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.

      2.   Forhøjelse af selskabskapitalen ved apportindskud

  • Forslaget om at forhøje selskabskapitalen med DKK 18.401.224,40 ved apportindskud af samtlige aktier i NCI Advisory A/S, cvr. nr. 31332443, til en værdi af DKK 44.162.938,56, blev præsenteret. Der blev henvist til selskabsmeddelelser nr. 10 og 15, hvori baggrunden for og formålet med transaktionen, var nærmere uddybet.

  • Der blev fremlagt følgende dokumenter:
    • Selskabets seneste godkendte årsrapport.
    • Beretning fra bestyrelsen, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2.
    • Erklæring fra selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.
    • Vurderingsberetning udarbejdet af NCI Advisory A/S’ revisor, jf. selskabslovens §§ 36 og 37, jf. § 160
  • Udkast til nye vedtægter blev fremlagt og gennemgået.
  • Forslaget blev vedtaget.

  

      3.   Valg af bestyrelse

  • Bestyrelsesmedlemmerne Mogens de Linde, Michael Vinther og Peter Reedtz oplyste, at de udtrådte af bestyrelsen med virkning pr. dags dato.

  • Der var stillet forslag om valg af følgende personer til bestyrelsen:
    • Jørgen Beuchert
    • Søren Jørgensen
  • Forslaget blev vedtaget.
  • Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter med Søren Jørgensen som formand.

      4.   Eventuelt

  • Intet andet blev drøftet.

