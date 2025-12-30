Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2025
30. december 2025
Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2025 i NewCap Holding A/S, afholdt tirsdag den 30. december 2025, kl. 09.30, på adressen Oslo Plads 2, 2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Præsentation af dirigent
- Advokat Michael Vinther blev præsenteret som dirigent.
- 71,17% af selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, svarende til 89.331.960 stk. aktier a DKK 0,05 pr. styk hver med én stemme.
- Ingen af de fremmødte aktionærer ønskede en fuldstændig redegørelse over afstemningen jf. selskabslovens § 101, stk. 5 og stk. 6.
2. Forhøjelse af selskabskapitalen ved apportindskud
- Forslaget om at forhøje selskabskapitalen med DKK 18.401.224,40 ved apportindskud af samtlige aktier i NCI Advisory A/S, cvr. nr. 31332443, til en værdi af DKK 44.162.938,56, blev præsenteret. Der blev henvist til selskabsmeddelelser nr. 10 og 15, hvori baggrunden for og formålet med transaktionen, var nærmere uddybet.
- Der blev fremlagt følgende dokumenter:
- Selskabets seneste godkendte årsrapport.
- Beretning fra bestyrelsen, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 2.
- Erklæring fra selskabets revisor, jf. selskabslovens § 156, stk. 2, nr. 3.
- Vurderingsberetning udarbejdet af NCI Advisory A/S’ revisor, jf. selskabslovens §§ 36 og 37, jf. § 160
- Udkast til nye vedtægter blev fremlagt og gennemgået.
- Forslaget blev vedtaget.
3. Valg af bestyrelse
- Bestyrelsesmedlemmerne Mogens de Linde, Michael Vinther og Peter Reedtz oplyste, at de udtrådte af bestyrelsen med virkning pr. dags dato.
- Der var stillet forslag om valg af følgende personer til bestyrelsen:
- Jørgen Beuchert
- Søren Jørgensen
- Forslaget blev vedtaget.
- Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart herefter med Søren Jørgensen som formand.
4. Eventuelt
- Intet andet blev drøftet.
