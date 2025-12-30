Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen





FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 30. december 2025

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2026

Med virkning fra den 1. januar 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2026 til den 31. marts 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0009544116, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5860% p.a.

DK0009544389, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,7560% p.a.

DK0009547994, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5560% p.a.

DK0009550196, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5160% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

