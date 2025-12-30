Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 30. december 2025
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2026
Med virkning fra den 1. januar 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2026 til den 31. marts 2026:
Obligationer uden renteloft
DK0009544116, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5860% p.a.
DK0009544389, (32G), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,7560% p.a.
DK0009547994, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5560% p.a.
DK0009550196, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5160% p.a.
Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.
