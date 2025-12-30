Azimut octroie des options d’achats

LONGUEUIL, Québec, 30 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce qu’elle a octroyé le 29 décembre 2025, dans le cadre de la révision de fin d’année de la rémunération, un total de 1 115 000 options d’achats d’actions à des administrateurs, dirigeants, employés et consultants. De ce nombre, 1 020 000 options ont été octroyées aux administrateurs et dirigeants et 95 000 à des employés et consultants. Ces options ont un prix d’exercice de 0,79 $ par action et peuvent être exercées pendant une période de 10 ans.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec, et contrôle des positions stratégiques pour le cuivre-or, le nickel et le lithium. Azimut avance en parallèle plusieurs projets à fort potentiel :

Wabamisk (100% Azimut): Zone Fortin (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; Zone Rosa (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente.

(100% Azimut): (antimoine-or): les résultats en attente pour 7 forages seront communiqués dès leur réception; (or) : phase initiale de forage complétée, résultats en attente. Elmer (100% Azimut): gîte d’or Patwon au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées i ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2.

(100% Azimut): au stade des ressources (311 200 oz indiquées et 513 900 oz présumées ) ; étude d’orientation interne (scoping study) en cours; évaluation sur le terrain du secteur récemment acquis K2. Wabamisk Est (option Rio Tinto) : Lithos Nord et Sud (lithium) : évaluation de terrain exhaustive en cours pour préparer une phase de forage.

(option Rio Tinto) : (lithium) : évaluation de terrain exhaustive en cours pour préparer une phase de forage. Kukamas (option KGHM) : Zone Perseus (nickel-cuivre-EGP) : forages complétés, les résultats en attente seront communiqués dès leur réception.





Azimut met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse.

Azimut compte deux investisseurs stratégiques parmi ses actionnaires, Agnico Eagle Mines Limited et Centerra Gold Inc., qui détiennent respectivement environ 11% et 9,9% des actions émises et en circulation de la Société.

i “Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate for the Patwon Deposit, Elmer Property, Québec, Canada”, préparé par: Martin Perron, P.Eng., Chafana Hamed Sako, P.Geo., Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo. et Simon Boudreau, P.Eng. d’InnovExplo Inc., daté du 4 janvier 2024. Resources indiquées : 311 200 onces dans 4,99 Mt à une teneur de 1,93 g/t Au ; Ressources présumées : 513 900 onces dans 8,22 Mt à une teneur de 1,94 g/t Au.