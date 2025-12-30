Datavault AI Inc מודיעה על אישור הדירקטוריון לחלוקת דיבידנד באמצעות Dream Bowl Meme Coin II לכל בעלי המניות הרשומים הזכאים של Datavault AI

פילדלפיה, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault" או "החברה"), חלוצה בתחום של הערכת נתונים, מוניטיזציה ומעורבות דיגיטלית, הכריזה על שני פיתוחים מרכזיים לשיפור והעלאת הפרופיל של Dream Bowl XIV, המתוכנן להיערך ב-11 בינואר 2026 באצטדיון AT&T Stadium, בו החברה היא שותפה ברישיון וספונסרית שותפה.

ראשית, Datavault AI, בשיתוף עם Dream Bowl XIV ו-NFL Alumni Health, מכריזה בגאווה על שותפות אסטרטגית התומכת בהשקת Dream Bowl Meme Coin II. שותפות זו מדגישה מחויבות משותפת לקידום בריאות, רווחה וטיפול ארוך טווח של שחקנים לספורטאים מקצועיים לשעבר, תוך העלאת משימת ה- Dream Bowl להכין כישרונות מובילים בפוטבול מכללות לשלב הבא—הן על המגרש והן מחוצה לו.

"אנחנו באמת נרגשים לעבוד עם Datavault AI על יוזמה פורצת דרך שמאחדת לראשונה בינה מלאכותית, נכסים דיגיטליים והשפעה מעשית," אמר בילי דייוויס (Billy Davis), אלוף סופרבול פעמיים ומנהל שותף ליוזמות בריאות ב-NFL Alumni Association. "Datavault AI בונה משהו חדשני באמת — אסימון מבוסס בינה מלאכותית שתוכנן עם מטרה, שקיפות ופוטנציאל לטווח ארוך בראש".

שנית, לציון Dream Bowl XIV ובהתאם למיקוד של Datavault AI ביישום בינה מלאכותית כדי לאזן את התנאים בארגונים מקצועיים, החברה מדגישה כיצד בינה מלאכותית יכולה לתמוך בארגוני כדורגל בזיהוי והערכת כישרונות בספורט המסורתי ובספורט האלקטרוני. בהקשר ליוזמות אלו, וכדי להראות כיצד טוקניזציה יכולה להפוך היבטים נבחרים במשחק לבלתי ניתנים לשינוי, אינטראקטיביים וניתנים לאימות, דירקטוריון Datavault AI ("דירקטוריון Datavault AI") אישר חלוקת דיבידנד של אסימון Dream Bowl Meme Coin II לכל בעלי ההון הזכאים של Datavault AI במניות רגילות וניירות ערך נוספים. תאריך השיא לדיבידנד זה הוא 7 בינואר 2026.

תאריך הרישום של הדיבידנד יכול להשתנות על ידי מועצת Datavault מכל סיבה בכל עת לפני מועד התשלום בפועל, ותשלום הדיבידנד מותנה בכך שמועצת Datavault לא ביטלה את הדיבידנד לפני מועד התשלום, כולל שינוי מהותי בניתוח החוסן או העודפים שהוצג לדירקטוריון. בהתאם לזכות מועצת Datavault לשנות את תאריך הרישום, תאריך התשלום עבור הדיבידנד ייקבע על ידי החלטות מאוחרות יותר של מועצת Datavault, תאריך התשלום יהיה בתוך 60 יום לאחר תאריך הרישום ("תאריך התשלום").

כדי לקבל את פריטי האספנות הדיגיטליים של Dream Bowl Meme Coin II, כל המקבלים הזכאים יידרשו לפתוח ארנק דיגיטלי עם Datavault AI ולחתום על הסכם Opt-In, שלפיו יסכימו, בין היתר, לתנאי התשלום המפורטים בו, ויאשרו כי מחזיקים אלה מבינים את תהליך קבלת פריטי האספנות הדיגיטליים Dream Bowl Meme Coin II, שמועצת Datavault יכולה לשנות את תאריך הרישום או תאריך התשלום או לבטל את ההפצה לפני מועד התשלום, ושהאוספים הדיגיטליים של Dream Bowl Meme Coin II עשויים שלא להחזיק או לשמור על ערך.

החברה תספק הוראות נוספות בנוגע להקמת ארנקים, גישה לאסימונים ונהלי הפצה לבעלי המניות הרשומים של Datavault AI בספרים וברשומות של סוכני ההעברה של Datavault AI בתקשורת נוספת לפני מועד התשלום.

Datavault AI ממשיכה להיות מחויבת ליצירת ערך חדשני לבעלי המניות. בהתבסס על ההפצה המוצלחת שלDream Bowl Meme Coin המקורי ב-24 בדצמבר 2025, הפצת Dream Bowl Meme Coin II המיוחד הזה חוגג את השותפות ההיסטורית עם NFL Alumni Health ומספק תועלת נוספת לבעלי המניות. כל פריט דיגיטלי בלעדי יכלול שימושיות משופרת, כולל הוכחת בעלות בלתי ניתנת לשינוי. Dream Bowl Meme Coin II יועבר באוויר לארנקי Data Vault® בתאריך התשלום או לאחר מכן. Datavault AI תספק הוראות מפורטות לגבי הקמת הארנק, גישה לאסימונים ונהלי הפצה בתקשורת הבאה לפני תאריך התשלום.

Dream Bowl Meme Coin II הוא פריט אספנות דיגיטלי המיועד אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי בהקשר לאירוע Dream Bowl XIV. Dream Bowl Meme Coin II אינו מייצג או מעניק זכויות הון, הצבעה, דיבידנד, חלוקת רווחים או בעלות ב-Datavault AI או כל ישות אחרת; (ii) להעניק כל זכות לקבל תשלומים, חלוקות או הערכה כספית; או (iii) ליצור כל ציפייה לרווח או להסתמכות על מאמצים ניהוליים או יזמיים של Datavault AI או אחרים. Dream Bowl Meme Coin II אינו מיועד או מיועד לשמש כהשקעה, מטבע או מוצר פיננסי, והוא אינו מוצע, נמכר או מופץ למטרות גיוס כספים או גיוס הון. השימוש ב- Dream Bowl Meme Coin II מוגבל לבידור, גישה לאירועים ופונקציות איסוף דיגיטליות. כל תכונת העברה ניתנת אך ורק לתמיכה בניידות פריט דיגיטלי אישי ולא להקל או לרמוז על השקעה או שימוש ספקולטיבי.

אודות Datavault AI

Datavault AI™ (נאסד"ק: DVLT) מובילה את הדרך בחוויות נתונים, הערכת שווי ומונטיזציה של נכסים מונעי בינה מלאכותית בסביבת Web 3.0. הפלטפורמה מבוססת הענן של החברה מספקת פתרונות מקיפים עם דגש על שיתוף פעולה בחטיבות המדע האקוסטי ומדעי הנתונים שלה. חטיבת המדע האקוסטי של Datavault AI מציעה את הטכנולוגיות הקנייניות WiSA®, ADIO® ו-Sumerian® וטכנולוגיות שידור קול אלחוטיות ומרחביות רב-ערוציות מהשורה הראשונה בתעשייה, עם קניין רוחני המכסה תזמון שמע, סנכרון וביטול הפרעות רב-ערוציות. חטיבת מדעי הנתונים ממנפת את כוח ה-Web 3.0 ומחשוב עתיר ביצועים כדי לספק פתרונות ללכידת נתונים חווייתית, הערכת שווי ומונטיזציה מאובטחת. הפלטפורמה מבוססת הענן של Datavault AI מספקת פתרונות מקיפים המשרתים תעשיות מרובות, כולל רישוי תוכנת HPC לספורט ובידור, אירועים ואתרים, ביוטכנולוגיה, חינוך, פינטק, נדל"ן, שירותי בריאות, אנרגיה ועוד. Information Data Exchange® (IDE) מאפשרת תאומים דיגיטליים, רישוי של שם, תמונה ודמיון (NIL) על ידי חיבור מאובטח של אובייקטים פיזיים מהעולם האמיתי לאובייקטי מטא-נתונים בלתי ניתנים לשינוי, ובכך מטפחים בינה מלאכותית אחראית עם יושרה. ערכת הטכנולוגיה של Datavault AI ניתנת להתאמה אישית מלאה ומציעה אוטומציה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה (ML), אינטגרציה עם צד שלישי, אנליטיקה מפורטת ונתונים, אוטומציה שיווקית וניטור פרסום. המטה של החברה נמצא בפילדלפיה, פנסילבניה. למידע נוסף בקרו בכתובת www.dvlt.ai.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו כוללת "הצהרות צופות פני עתיד" (במשמעות חוק רפורמת התביעות הפרטיות של ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן, וחוקי ניירות ערך נוספים) בנוגע ל-Datavault AI Inc. ("Datavault AI," "החברה," "אנחנו," "שלנו," או "אנחנו") והתעשייה שלנו הכוללים סיכונים ואי-ודאויות. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד כי הן מכילות מילים, כגון "עשוי", "אולי", "רוצה", "יהיה", "צריך", "מצפה", "מתכנן", "צופה את זה", "יכול", "מתכוון", "מטרה", "פרויקטים", "מתבונן", "מאמין", "מעריך", "חוזה", "פוטנציאלי", "מטרה", "מחפש", "סביר" או "ממשיך", או את השלילי של מילים אלו או מונחים או ביטויים דומים הנוגעים לציפיות, לאסטרטגיה, לתוכניות או לכוונות שלנו. היעדר מילים אלו אינו אומר שהצהרה אינה צופה קדימה. הצהרות צופות פני עתיד אלו, כולל, אך לא רק, הצהרות בנוגע לאירועים עתידיים, ההפצה האפשרית של Datavault AI של מטבע Dream Bowl Meme Coin II והתזמון שלו (כולל שתאריך התשלום ייקבע על ידי החלטות עתידיות של מועצת Datavault, וכי מועצת Datavault עשויה לשנות את תאריך הרישום וכתוצאה מכך, תאריך התשלום, לאחר שנקבע, מבוססים בהכרח על הערכות והנחות שלמרות שהן נחשבות סבירות על ידי החברה וההנהלה, הן מטבען לא ודאיות. הקוראים מתבקשים לא להסתמך יותר מדי על הצהרות אלו ואחרות הכלולות כאן.

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו שמוזכרות בהצהרות עתידיות אלו, כתוצאה מסיכונים ואי-ודאויות שונות, ביניהם, אך לא רק, לדברים הבאים: סיכונים הקשורים להליכים משפטיים שעשויים להיפתח נגד Datavault בנוגע למטבע Dream Bowl Meme II והפצתו לבעלי המניות הזכאים של Datavault AI; סיכונים הקשורים לזכות מועצת Datavault לשנות את תאריך הרישום ואת תאריך התשלום של חלוקת מטבע Dream Bowl Meme II; שינויים בתנאים כלכליים, שווקיים או רגולטוריים; אי-ודאויות בנוגע לשיטות הערכת שווי ודו"חות צד שלישי; סיכונים הקשורים למסגרות רגולטוריות מתפתחות החלות על נכסים טוקניים; סיכונים הקשורים לפיתוח טכנולוגי ואינטגרציה; וסיכונים ואי-ודאויות נוספים כפי שמתואר בפירוט בהגשות של Datavault AI לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC"), כולל דו"ח שנתי על טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024 והגשות נוספות ש-Datavault AI מגישה מדי פעם ל-SEC, הזמינות באתר ה-SEC בכתובת www.sec.gov. וזה עלול לגרום לתוצאות בפועל להשתנות מהציפיות.

ההצהרות המתקדמות בהודעה זו מתייחסות רק לאירועים עד למועד שבו נמסרו ההצהרות. Datavault AI אינה מתחייבת לעדכן הצהרות עתידיות שנמסרו בהודעה לעיתונות זו כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הודעת העיתונות זו או לשקף מידע חדש או אירועים בלתי צפויים, אלא אם כן נדרש בחוק. ייתכן ש-Datavault AI לא תשיג בפועל את התוכניות, הכוונות או הציפיות שנחשפו בהצהרותיה העתידיות, ואין להסתמך יותר מדי על הצהרות כאלה. ההצהרות העתידיות של Datavault AI אינן משקפות את ההשפעה האפשרית של רכישות, מיזוגים, מכירות, מיזמים משותפים או השקעות עתידיות שהיא עשויה לבצע.

