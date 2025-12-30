データボルトAI、同社の名簿記載適格株主全員に対し、ドリームボウル・ミームコインIIの配当を取締役会が承認したことを発表

フィラデルフィア発, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ収益化、認証およびデジタル・エンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (以下「データボルトAI」または「同社」) (NASDAQ: DVLT) は本日、同社がライセンスパートナー兼共同スポンサーである、2026年1月11日にAT&Tスタジアム (AT&T Stadium) で開催される予定のドリームボウルXIV (Dream Bowl XIV) の認知度向上と格上げを図ることを目的とした2つの主要な施策を発表した。

第一に、データボルトAIは、ドリームボウルXIVおよびNFLアルムナイ・ヘルス (NFL Alumni Health) との協力のもと、ドリームボウル・ミームコインII (Dream Bowl Meme Coin II) の立ち上げを支援する戦略的提携を発表する。 この提携は、現役選手の健康・ウェルネスの増進と引退したプロアスリートへの長期的なケアの提供という共通の取り組みを強調すると同時に、フィールド内外において、大学の精鋭フットボール選手を次のレベルへと導くというドリームボウルの使命を後押しするものである。

「人工知能、デジタル資産、現実世界へのインパクトを融合させる初の画期的な取り組みにおいて、データボルトAIと協力できることを心から嬉しく思います」と、2度のスーパーボウル優勝経験を持ち、 NFLアルムナイ・アソシエーション (NFL Alumni Association) のヘルスケアイニシアチブ共同ディレクターであるビリー・デイヴィス (Billy Davis) は語っている。 「データボルトAIは、真に革新的なものを構築しています。それは、目的、透明性、そして長期的な可能性を念頭に設計されたAI搭載トークンです」。

第二に、ドリームボウルXIVを記念し、またプロ組織での競争の公平性の実現に向けて人工知能を応用するというデータボルトAIの取り組みに沿い、同社は、フットボール組織が伝統的な運動競技とeスポーツの両分野で、AIを通じて人材を発掘・評価するのを支援する方法を強調している。 これらのイニシアチブに関連し、またトークン化がいかにゲームの特定要素を不変性・双方向性・検証可能性を備えたものとするかを示すため、データボルトAIの取締役会 (以下「データボルト取締役会」) は、データボルトAI普通株式およびその他の持分証券の名簿記載適格株主全員に対し、ドリームボウル・ミームコインIIトークンの配当を承認した。 この配当の基準日は2026年1月7日である。

配当の基準日は、実際の支払日前のいずれかの時点に、何らかの理由により、データボルト取締役会によって変更される可能性があり、配当の支払いは、支払日前にデータボルト取締役会が配当を取り消していないことを条件とする。これには、データボルト取締役会に提示された支払能力または剰余金分析への重大な変更に起因するものが含まれる。 データボルト取締役会が基準日を変更する権利を条件として、配当金の支払日は、データボルト取締役会の今後の決議により決定され、当該支払日は基準日から60日以内に設定される (以下「支払日」)。

ドリームボウル・ミームコインIIデジタルコレクティブルを受け取るには、すべての適格受領者はデータボルトAIでデジタルウォレットを開設し、オプトイン契約 (Opt-In Agreement) を締結する必要がある。これにより、当該株主は、とりわけ、同契約に定められた支払い条件に同意し、ドリームボウル・ミームコインIIデジタルコレクティブルの受領プロセスを理解していること、データボルト取締役会が基準日や支払日を変更することができ、また支払日前に分配を取り消すことができること、ドリームボウル・ミームコインIIデジタルコレクティブルに価値がない可能性、または同デジタルコレクティブルが価値を維持しない可能性があることを認める。

同社は、支払日前の今後のコミュニケーションにて、データボルトAIの譲渡エージェントの帳簿・記録に記載されている、データボルトAIの名簿記載株主に対し、ウォレットの設定、トークンへのアクセス、分配手続きに関する詳細な指示を通知する予定である。

データボルトAIは、革新的な株主価値創出への取り組みを堅持している。 この特別なドリームボウル・ミームコインIIの分配は、2025年12月24日に実施された最初のドリームボウル・ミームコインの分配の成功を足掛かりとし、NFLアルムナイ・ヘルスとの歴史的な提携を称えるとともに、株主にさらなる実益を提供するものである。 それぞれが独自のデジタルコレクティブルには、変更不可能な所有権証明などの向上したユーティリティが備わっている。 ドリームボウル・ミームコインIIは、支払日以降にData Vault®ウォレットにエアドロップされる。 データボルトAIは、支払日前の今後のコミュニケーションにて、ウォレットの設定、トークンへのアクセス、分配手続きに関する詳細な指示を通知する予定である。

ドリームボウル・ミームコインIIは、ドリームボウルXIVイベントに関連し、個人による非商業目的での使用のみを目的としたデジタルコレクティブルである。 ドリームボウル・ミームコインIIは、(i) データボルトAIまたはその他の事業体における株式、議決権、配当、利益分配、または所有権を表明または付与するものではない、(ii) 金銭的支払い、分配、または価値上昇を受ける権利を提供するものではない、または (iii) データボルトAIまたは他者の経営または事業的努力による利益期待や依存を生じさせるものではない。 ドリームボウル・ミームコインIIは投資、通貨、または金融商品として設計・意図されておらず、資金繰りまたは資金調達の目的で提供、販売、または分配されているものではない。 ドリームボウル・ミームコインIIの使用は、娯楽、イベントアクセス、デジタルコレクティブル機能に限定される。 譲渡可能な機能は、個人のデジタルアイテム可搬性を支援するためのみに提供されるものであり、投資や投機的利用を促進または黙示するものではない。

データボルトAI™ (NASDAQ: DVLT) は、Web3.0環境において、AI主導のデータ体験、価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門との協働を通じて包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門には、空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関するWiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術が含まれる。 データサイエンス部門は、スポーツ＆エンターテインメント、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなど、さまざまな業界において、Web 3.0と高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化を提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、デジタルツインや名称・画像・肖像 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、完全性を備えた責任あるAIを促進している。 データボルトAIのカスタマイズ可能な技術スイートは、AI/機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、アナリティクス、マーケティング自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 詳しくは、 www.dvlt.ai を参照されたい。

本プレスリリースには、データボルトAI (以下「データボルトAI」、「同社」、「私共」、「私共の」、または「当社」) およびその業界に関する、(1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券法の意義の範囲内における)「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらにはリスクおよび不確実性が伴う。 場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「予定する」、「するだろう」、「すべきである」、「予想する」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「意図する」、「目標とする」、「予測する」、「検討する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「潜在的な」、「目標」、「目的」、「求める」、「可能性が高い」、または「継続する」などの言葉、これらの否定形、または同社の期待、戦略、計画もしくは意図に関わる類似の用語もしくは表現を含むことから、特定することができる。 これらの言葉が含まれていない場合でも、その記述が将来の見通しに関する記述でないことを意味するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象、データボルトAIによるドリームボウル・ミームコインIIの分配の可能性およびそのタイミング (支払日がデータボルト取締役会の今後の決議により決定されること、およびデータボルト取締役会が一度決定された基準日を変更し、その結果として支払日を変更する可能性があることを含む) に関する記述を含むが、これらに限定されず、必然的に、同社およびその経営陣が合理的であると考えているが、本質的に不確実な推定および仮定に基づいている。 読者におかれては、本書に記載されているこれらおよびその他の将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置かないようご注意いただきたい。

実際の結果は、以下の事項を含むがこれらに限定されるものではない、さまざまなリスクおよび不確実性により、これらの将来に関する見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性がある。ドリームボウル・ミームコインIIおよびそのデータボルトAIの適格株主への分配に関して、データボルトに対して提起される可能性のある訴訟に関連するリスク、データボルト取締役会がドリームボウル・ミームコインIIの分配の基準日および支払日を変更する権利、および／またはその分配を取り消す権利に関連するリスク、経済状況、市場状況、または規制状況の変化、評価手法および第三者報告書に関する不確実性、トークン化資産に適用される進化しつつある規制枠組みに関連するリスク、技術開発および統合に関連するリスク、ならびにデータボルトAIが米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出した書類 (データボルトAIがSECに随時提出する、SECのウェブサイト (www.sec.gov) から閲覧可能な、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書およびその他の提出書類を含む) により詳細に記載されているその他のリスクおよび不確実性が含まれ、実際の結果が予想と異なる原因となる可能性がある。

本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点での事象を述べているに過ぎない。 データボルトAIは、法令で義務づけられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象もしくは状況または新情報もしくは予期せぬ事象の発生を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。 データボルトAIは、将来の見通しに関する記述で開示された計画、意図または期待を実際に達成しない可能性があり、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにすべきである。 データボルトAIの将来の見通しに関する記述は、将来的に実施される可能性のある買収、合併、売却、合弁事業、または投資によって生じる可能性のある影響を反映していない。

