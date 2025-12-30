Datavault AI 宣布，公司董事会已批准向所有符合条件的 Datavault AI 公司登记股权持有人派发 Dream Bowl Meme Coin II 代币股息

费城, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据变现、资格认证和数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI（简称“Datavault AI”或“公司”）(NASDAQ: DVLT) 今日宣布两项重大举措。作为将于 2026 年 1 月 11 日在 AT&T 体育场举办的第十四届梦想碗 (Dream Bowl XIV) 的授权合作伙伴及共同赞助商，公司将通过这两项举措增强本届梦想碗比赛的知名度并提升其影响力。

首先，Datavault AI 携手第十四届梦想碗以及 NFL 退役球员健康计划 (NFL Alumni Health)，隆重宣布建立战略合作伙伴关系，共同推动 Dream Bowl Meme Coin II 的发行。 此次合作彰显了双方共同致力于提升球员健康水平、促进运动员身心健康以及为退役职业运动员提供长期关怀的承诺，同时进一步深化了“梦想碗”赛事的使命——在赛场内外为精英大学橄榄球人才的职业生涯发展奠定基础。

两届超级碗冠军得主， NFL 退役球员协会 医疗保健计划联合主任 Billy Davis 表示：“我们非常高兴能与 Datavault AI 合作开展这项开创性项目，首次将人工智能、数字资产与实际成效结合在一起。 Datavault AI 正在打造真正的创新产品——一款以目标导向、高透明度以及长期潜力为核心理念设计的 AI 赋能代币。”

其次，为纪念第十四届梦想碗的举办，并秉承 Datavault AI 致力于运用人工智能技术为专业机构创造公平竞争环境的宗旨，公司将重点展示 AI 如何助力各类橄榄球机构，在传统体育与电子竞技两大领域中发掘并评估人才。 为配合这些举措，并展示代币化如何为该赛事的特定环节赋予不可篡改性、交互性与可验证性，Datavault AI 董事会 (简称“Datavault 董事会”) 已批准向所有符合条件的 Datavault AI 普通股及其他登记在册的股权证券持有者派发 Dream Bowl Meme Coin II 代币作为股息。 此次派息的股权登记日为 2026 年 1 月 7 日。

股息的记录日期可在实际支付日期之前，由 Datavault 董事会基于任何理由随时变更，且股息支付的前提是 Datavault 董事会未在支付日期前撤销本次派息，其中包括因提交给 Datavault 董事会的偿付能力或盈余分析发生重大变更而撤销派息的情况。 在 Datavault 董事会保留变更股权登记日权利的前提下，股息支付日将由 Datavault 董事会另行通过决议确定，且该日期（下称“支付日”）将定于股权登记日后的 60 日内。

为领取 Dream Bowl Meme Coin II 数字收藏品，所有符合条件的接收者必须在 Datavault AI 开立数字钱包并签署《自愿参与协议》。根据该协议，持有者需同意遵守其中规定的支付条款，并确认：其已了解领取 Dream Bowl Meme Coin II 数字收藏品的相关流程；知悉 Datavault 董事会有权在支付日前变更股权登记日或支付日，或撤销分配；且理解 Dream Bowl Meme Coin II 可能不具有或无法维持任何价值。

公司将在支付日前通过后续通知，向登记在 Datavault AI 过户代理机构账簿上的全体 Datavault AI 股东提供有关钱包设置、代币获取以及分配流程的详细指引。

Datavault AI 将始终致力于以创新方式为股东创造价值。 继 2025 年 12 月 24 日首轮 Dream Bowl Meme Coin 成功发行后，本次特别推出的 Dream Bowl Meme Coin II 发行活动将旨在庆祝与 NFL 退役球员健康计划达成的历史性合作，并为持币者提供更多实用功能。 每件独家数字收藏品都将具备增强型实用功能，包括不可篡改的所有权凭证。 Dream Bowl Meme Coin II 将于支付日或支付日后空投至 Data Vault® 钱包。 Datavault AI 将在支付日前通过后续通知，就钱包设置、代币获取及分配流程提供详细指引。

Dream Bowl Meme Coin II 是一款数字藏品，仅用于与第十四届梦想碗赛事相关的个人、非商业用途。 Dream Bowl Meme Coin II 本身并不具有以下性质：(i) 代表或赋予在 Datavault AI 或任何其他实体中的任何股权、表决权、分红权、利润分享权或所有权；(ii) 提供任何获得货币支付、分配或增值的权利；或 (iii) 创造对 Datavault AI 或其他方管理或创业努力的盈利预期或依赖。 Dream Bowl Meme Coin II 并非设计或意图作为投资、货币或金融产品使用，亦不会以筹资或资本募集为目的进行要约、出售或分配。 Dream Bowl Meme Coin II 的使用范围仅限于娱乐、活动准入及数字藏品等功能。 其任何可转让性功能仅用于支持个人数字物品的可携性，而非用于促进或暗示任何投资或投机行为。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 公司基于云端的平台，通过其声学科学部与数据科学部的协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学科学部拥有 WiSA®、ADIO® 与 Sumerian® 等专利技术，致力于实现空间音频与多声道无线高清音频技术。 公司的数据科学部门运用 Web 3.0 技术与高性能计算，为体育娱乐、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康及能源等行业提供沉浸式数据感知、价值评估与安全变现解决方案。 Information Data Exchange® (IDE) 可实现数字孪生及性命、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的可定制技术套件涵盖 AI/机器学习自动化、第三方集成、数据分析、营销自动化及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多信息，请访问： www.dvlt.ai 。

前瞻性声明

本新闻稿包含关于 Datavault AI Inc. (简称“Datavault AI”、“公司”、“我们”) 及其所属行业的“前瞻性声明” (其含义与经修订的 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》及其他证券法中的界定相同)，此类陈述涉及风险和不确定性。 在某些情况下，您可以通过其中包含的词语识别前瞻性声明，例如“可能”、“也许”、“将会”、“应当”、“预计”、“计划”、“预期”、“能够”、“打算”、“目标”、“规划”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“宗旨”、“寻求”、“很可能”或“继续”，或这些词语的否定形式，以及其他与我们的预期、战略、计划或意图相关的类似术语或表述。 未出现上述词语并不意味着相关声明就不具有前瞻性。 此类前瞻性声明包括但不限于有关未来事件的声明、Datavault AI 可能分发 Dream Bowl Meme Coin II 及其时间安排（包括支付日期将由 Datavault 董事会另行通过决议确定，且 Datavault 董事会可能变更股权登记日，从而变更相应支付日）的声明，这些声明必然基于估计和假设，即便被公司及其管理层认为合理，但本质上仍具有不确定性。 敬请读者谨慎对待本新闻稿中的上述及其他前瞻性声明，避免对此给予过度信赖。

实际结果可能与这些前瞻性声明所表达的内容存在重大差异，原因在于各种风险和不确定性，包括但不限于以下因素：与针对 Datavault 开展的就 Dream Bowl Meme Coin II 及其向符合条件的股权持有者进行分配的事宜可能发起的法律诉讼相关的风险；与 Datavault 董事会变更 Dream Bowl Meme Coin II 分配的股权登记日和支付日，和/或撤销该分配的权利相关的风险；经济、市场或监管环境的变化；关于估值方法和第三方报告的不确定性；与适用于代币化资产的不断变化的监管框架相关的风险；与技术开发和整合相关的风险；以及 Datavault AI 向美国证券交易委员会 ("SEC") 提交的文件 (包括截至 2024 年 12 月 31 日财年的 10-K 表格年报) 以及 Datavault AI 不时向 SEC 提交的其他文件中更全面描述的其他风险和不确定性。这些文件可在 SEC 官网 www.sec.gov 上查阅，并可能导致实际结果偏离预期。

本新闻稿中的前瞻性声明仅与其发布之日所述事项相关。 除法律要求外，Datavault AI 没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性声明，以反映新闻稿发布后发生的事件或情况，或反映新的信息，或因不可预见事件的发生而更新相关内容。 Datavault AI 可能无法实际实现其在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，因此，敬请读者避免对这些前瞻性声明给予过度信赖。 Datavault AI 的前瞻性声明并未涵盖其未来可能开展的任何收购、合并、资产剥离、合资安排或投资所可能带来的潜在影响。

投资者垂询：

ir@dvlt.ai