Datavault AI Inc. 宣佈董事局批准向所有合資格的 Datavault AI 登記股權持有人派發 Dream Bowl 迷因幣 II 作為股息

費城, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. (「Datavault AI」或「公司」) (NASDAQ: DVLT)，今天宣佈兩大重要進展，以提升 Dream Bowl XIV 的形象。盃賽定於 2026 年 1 月 11 日在 AT&T Stadium 舉行，公司為其授權合作夥伴及聯合贊助商。

首先，Datavault AI 聯同 Dream Bowl XIV 及 NFL Alumni Health，隆重宣布締結戰略合作夥伴關係，支持 Dream Bowl 迷因幣 II 的正式推出。 是次合作夥伴關係彰顯雙方秉持共同使命，致力改善退役職業運動員的健康、福祉及的長期照顧，同時弘揚 Dream Bowl 的使命，助力頂尖大學美式足球選手邁入新階段——不論是在場上或場下。

兩屆超級盃冠軍得主、 NFL Alumni Association 醫療計畫聯合主管 Billy Davis 表示：「對於能與 Datavault AI 攜手推進這項突破性計畫，首次實現人工智能、數碼資產與現實影響力的融合，我們真的興奮無比。 Datavault AI 正在開發真正創新的 AI 驅動代幣，兼具明確使命、透明原則與長遠潛能。」

其次，為了紀念 Dream Bowl XIV，並踐行 Datavault AI 致力以人工智能平衡專業競技場域的理念，公司著重展現 AI 如何協助足球組織在傳統體育與電子競技領域發掘和評估人才。 基於此等計畫，並展現代幣化技術如何使賽事精選環節達至不可篡改、互動可驗的效果，Datavault AI 董事局 (「Datavault 董事局」) 已批准向所有合資格的 Datavault AI 普通股及其他股權證券登記持有人派發 Dream Bowl 迷因幣 II 代幣股息。 此股息的登記日期定於 2026 年 1 月 7 日。

Datavault 董事局有權基於任何理由，在實際支付日前的任何時間更改股息登記日；而股息的支付，須以 Datavault 董事局在支付日前未撤銷該股息為前提，包括因提交董事局的償付能力或盈餘分析出現重大變動而作此舉。 在 Datavault 董事局有權更改登記日期的前提下，股息支付日將由 Datavault 董事局後續決議確定，該支付日期在登記日期後 60 天內（「支付日期」）。

所有合資格接收方如欲領取 Dream Bowl 迷因幣 II 數碼收藏品，均須在 Datavault AI 開設數碼錢包並簽訂《選擇加入協議》；據此，該等持有人將同意協議內載的支付條件，並確認其知悉 Dream Bowl 迷因幣 II 數碼收藏品接收流程、Datavault 董事局有權變更登記日期或支付日期或在支付日期前撤銷派發，以及 Dream Bowl 迷因幣 II 數碼收藏品可能不具價值或無法維持其價值。

公司將在支付日前的後續通知中，向 Datavault AI 轉讓代理的賬簿和記錄中 Datavault AI 登記股東提供錢包設置、代幣存取及派發流程的進一步指引。

Datavault AI 始終堅定不移，持續推動創新，創造股東價值。 繼 2025 年 12 月 24 日成功派發原版 Dream Bowl 迷因幣，此次 Dream Bowl 迷因幣 II 特別派發，不僅紀念與 NFL Alumni Health 的歷史性合作，也為股東帶來更多實用價值。 每件獨家數碼收藏品均具備強化實用功能，包括不可篡改的所有權證明。 Dream Bowl 迷因幣 II 將於支付日期當日或之後，空投至 Data Vault® 錢包之中。 Datavault AI 將於支付日前的後續通知中，提供有關錢包設置、代幣存取及派發流程的詳細指示。

Dream Bowl 迷因幣 II 是數碼收藏品，僅供與 Dream Bowl XIV 活動相關的個人非商業用途。 Dream Bowl 迷因幣 II 本身並不：(i) 代表或賦予在 Datavault AI 或任何其他實體中的股權、投票、股息、分紅或所有權；(ii) 提供任何收取金錢支付、派發或增值的權利；或 (iii) 產生任何獲利期望，或依賴 Datavault AI 或他人的管理或創業付出。 Dream Bowl 迷因幣 II 並非設計或擬定作為投資、貨幣或金融產品，亦非為募款或籌集資金目的而發售、出售或派發。 Dream Bowl 迷因幣 II 僅限用於娛樂、活動參與及數碼收藏品功能。 任何可轉讓特性僅用於支援個人數碼物品的流通便利，並非促成或暗示投資或投機用途。

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。公司的雲端平台提供全方位解決方案，發揮聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，用於空間多聲道無線高清音效。 數據科學部門運用 Web 3.0 與高性能運算，驅動數據感知、估值及安全盈利化，廣泛應用於體育與娛樂、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療及能源等行業。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身及安全姓名、形象及肖像 (NIL) 授權，促進秉持道德且負責任的 AI 發展。 Datavault AI 可定制化技術套件，提供 AI/機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、分析、營銷自動化及廣告監測。 總部位於賓州費城。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai 。

本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc. (「Datavault AI」、「該公司」、「我們」、「我們的」或「我方」) 及其所屬行業的「前瞻性陳述」（根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義），這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及我方預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 此類前瞻性聲明，包括但不限於有關未來事件、Datavault AI 潛在派發 Dream Bowl 迷因幣 II 及其時間安排的聲明 (包括支付日期將由 Datavault 董事局的後續決議決定，且 Datavault 董事局可更改登記日期，並因此更改已確定的支付日期)，必然基於估計及假設，儘管本公司及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者，切勿過度依賴本文所載及其他前瞻性陳述。

實際結果可能與這些前瞻性聲明所指示的有重大差異，原因包括但不限於以下各項風險及不確定因素：涉及針對 Datavault 就 Dream Bowl 迷因幣 II 及其向 Datavault AI 合資格股權持有人派發的法律訴訟相關風險；與 Datavault 董事局有權更改派發的登記日期及支付日期，或撤回 Dream Bowl 迷因幣 II 有關的風險；經濟、市場或監管環境的變化；估值方法及第三方報告的不確定性；適用於代幣化資產的監管框架演變所帶來的風險；技術發展及整合相關的風險；以及其他風險與不確定性，詳見 Datavault AI 向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交的文件，包括截至 2024 年 12 月 31 日年度的 Form 10-K 年度報告及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件，這些文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱，並可能導致實際結果與預期有所不同。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述發表當日的事件相關。 除非法律有所要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，或反映新資訊或未預期事件的發生。 Datavault AI 未必能夠實際達成其在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，讀者不應過度倚賴該等前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

