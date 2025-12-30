Vanguard annonce les distributions de bénéfices en espèces pour les FNB Vanguard

(VRE, VDY, VCE, VCN, VFV, VSP, VUN, VUS, VGG, VGH, VE, VDU, VEF, VIU, VI, VEE, VA, VXC, VVO, VMO, VVL, VCNS, VBAL, VGRO, VCIP, VEQT, VIDY, VRIF, VAB, VSB, VSC, VCB, VGV, VLB et VVSG)

 | Source: Placements Vanguard Canada Inc. Placements Vanguard Canada Inc.

TORONTO, 30 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de décembre 2025 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (TSX).

Les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 07 janvier 2026. Veuillez noter que les distributions annoncées dans ce communiqué remplacent celles figurantes dans le communiqué le 19 décembre 2025 pour ces fonds.

Voici les détails du montant de la distribution « par part » :

FNB VanguardMCSymbole TSXDistribution par unité ($)CUSIPISINFréquence des paiements
FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé VanguardVDY0.1667092203Q104CA92203Q1046Mensuel
FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné VanguardVRE0.0763692203B107CA92203B1076Mensuel
Portefeuille FNB de revenu de retraite VanguardVRIF0.0830092211X109CA92211X1096Mensuel
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes VanguardVAB0.0483592203E101CA92203E1016Mensuel
FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme VanguardVSB0.0451592203G106CA92203G1063Mensuel
FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme VanguardVSC0.0561592203N101CA92203N1015Mensuel
FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes VanguardVCB0.0543692210P107CA92210P1071Mensuel
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales VanguardVGV0.0401792210N102CA92210N1024Mensuel
FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme VanguardVLB0.0456992211H104CA92211H1047Mensuel
FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme VanguardVVSG0.0801892213B105CA92213B1058Mensuel
FNB indiciel FTSE Canada VanguardVCE0.4132792203U105CA92203U1057Trimestriel
FNB indiciel FTSE Canada toutes capitalisations VanguardVCN0.3880992205P104CA92205P1045Trimestriel
FNB indiciel américain marché total VanguardVUN0.2709892206D100CA92206D1006Trimestriel
FNB indiciel américain marché total (couvert en $ CA) VanguardVUS0.2495092206B104CA92206B1040Trimestriel
FNB indiciel S&P 500 VanguardVFV0.3929392205Y105CA92205Y1051Trimestriel
FNB indiciel S&P 500 (couvert en $ CA) VanguardVSP0.2542592206A106CA92206A1066Trimestriel
FNB indiciel américain de croissance de dividendes VanguardVGG0.2836992206F105CA92206F1053Trimestriel
FNB indiciel américain de croissance de dividendes (couvert en $ CA) VanguardVGH0.1899692206E108CA92206E1088Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord VanguardVIU0.2607892204G105CA92204G1054Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) VanguardVI0.2797992206P103CA92206P1036Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis VanguardVDU0.7555892206W108CA92206W1086Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) VanguardVEF0.9185092207G102CA92207G1028Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé VanguardVIDY0.2920392202A100CA92202A1003Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés Europe toutes capitalisations VanguardVE0.1911092206M100CA92206M1005Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations VanguardVA0.3974692206N108CA92206N1087Trimestriel
FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations VanguardVEE0.6977692205X107CA92205X1078Trimestriel
FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada VanguardVXC0.2920792206Q101CA92206Q1019Trimestriel
Portefeuille FNB équilibré VanguardVBAL0.2431992207E107CA92207E1079Trimestriel
Portefeuille FNB prudent VanguardVCNS0.2371092207C101CA92207C1014Trimestriel
Portefeuille FNB de croissance VanguardVGRO0.2403092207X105CA92207X1050Trimestriel
Portefeuille FNB de revenu prudent VanguardVCIP0.2365592208H109CA92208H1091Trimestriel
Portefeuille FNB d’actions VanguardVEQT0.7601892201C107CA92201C1077Annuelle
FNB mondial à volatilité minimale VanguardVVO0.8388092207Q100CA92207Q1000Annuelle
FNB mondial à facteur momentum VanguardVMO0.6666192207T104CA92207T1049Annuelle
FNB mondial à facteur valeur VanguardVVL1.1649192207U101CA92207U1012Annuelle

Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard cotés sur le TSX, veuillez visiter www.vanguard.ca

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 173 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB domiciliés au Canada et aux États-Unis ainsi que des fonds communs de placement canadiens. Placements Vanguard Canada Inc. gère un actif de 130 milliards de dollars canadiens (au 30 novembre 2025), actuellement réparti entre 38 FNB canadiens et 10 fonds communs de placement. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 11 900 milliards de dollars américains (16 400 milliards de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, dont plus de 4 000 milliards de dollars américains (5 500 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 octobre 2025). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe et en Australie. La société offre 452 fonds, y compris des FNB, à plus de 50 millions d’investisseurs partout dans le monde. 

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés cotées en bourse ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et FNB de Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité que la société accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec:
Matt Gierasimczuk
Relations publiques de Vanguard Canada
Téléphone : 416 263-7087
matthew_gierasimczuk@vanguard.com

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d’autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d’autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l’avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., et sont offerts partout au Canada par l’entremise de courtiers inscrits.

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell », ainsi que toute autre marque de service ou marque déposée liée aux indices FTSE ou Russell, sont des marques déposées des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell sous licence. Toutes les informations sont uniquement fournies à titre indicatif. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur ou de perte découlant de l’utilisation de la présente publication. Ni les sociétés du London Stock Exchange Group ni l’un de leurs concédants de licence ne font de quelconque déclaration, prévision, garantie ou observation, explicite ou implicite, quant aux résultats à obtenir par l’utilisation des indices FTSE ou concernant la justesse ou la convenance à quelque fin que ce soit des indices.

Le S&P 500 Index est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI »), et il est utilisé sous licence par The Vanguard Group, Inc. (Vanguard). Standard & Poor’s®, S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques déposées sont utilisées sous licence par SPDJI et concédées dans certains cas par Vanguard. Les FNB Vanguard ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs filiales respectives, et aucune de ces parties ne donnent d’indications sur l’opportunité d’investir dans de tels produits, pas plus qu’elles ne peuvent être tenues responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l’indice S&P 500.


