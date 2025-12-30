inGroup, nombrada mejor agencia norteamericana por Costa Cruise Lines

GUAYNABO, Puerto Rico, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International, la empresa matriz de inCruises, se enorgullece de anunciar que ha sido nombrada la mayor agencia norteamericana de Costa Cruises, al recibir el prestigioso premio “Over the Top” de Costa para 2026.

El premio reconoce la sobresaliente producción de inGroup International, su crecimiento sostenido y la fuerte alineación estratégica entre ambas organizaciones.

“Estamos muy agradecidos por recibir este reconocimiento de Costa”, afirmó Anthony Varvaro, Director Financiero y de Operaciones de inGroup International. “Costa sigue siendo una opción popular entre nuestra creciente base de Miembros, y valoramos enormemente la relación que seguimos construyendo y el importante valor que brinda a nuestros Miembros”.

Priscilla Reyes, Directora de Ventas de Costa Cruises Norteamérica, quien entregó el premio a inGroup como parte de su Global Summit 2026 llevada a cabo a bordo del Costa Smeralda, comentó:

“En nombre de toda la familia de Costa Cruises, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al increíble equipo de inCruises por su inquebrantable alianza y sus excepcionales contribuciones a nuestro negocio durante el 2025. Su compromiso con la excelencia y su incansable dedicación han tenido un impacto realmente notable en nuestro éxito. Estamos más que encantados de honrar a inCruises con el prestigioso premio ‘Over the Top’.”

Tatiana Wegzyn, Directora de Alianzas Comerciales de inCruises, aceptó el premio en nombre de inGroup y declaró:

“Nuestra alianza con Costa es un gran ejemplo de lo que sucede cuando dos compañías comparten el objetivo de ofrecer valor real. En inGroup, seguimos enfocados en ayudar a nuestros Miembros a explorar más el mundo por menos dinero, a la vez que creamos un valor cuantificable para nuestros socios de viajes de clase mundial”.

Acerca de inGroup International e inCruises

inCruises es una marca de inGroup International y el club de viajes por suscripción más grande del mundo. Desde su lanzamiento en 2016, inCruises ha realizado reservas para más de 630,000 huéspedes y ofrece casi 200,000 opciones de cruceros, hoteles y resorts en todo el mundo. Los Miembros ganan y canjean Reward Points, o puntos de recompensa, para ahorrar en sus viajes a través de la plataforma de inCruises, disponible en 17 idiomas.

inCruises sigue marcando una diferencia notable en la vida de sus Miembros, mientras ofrece una oportunidad de negocio de clase mundial a su creciente equipo de Socios. La compañía está profundamente comprometida con ser una empresa socialmente responsable y apoya activamente a Mercy Ships y otras iniciativas humanitarias.

Para obtener más información, visita in.Group e inCruises.com .

Acerca de Costa Cruises

Costa Cruises, una compañía italiana con sede en Génova, forma parte de Carnival Corporation & plc, el grupo de cruceros más grande del mundo. Por más de 75 años, los barcos de Costa han surcado los mares de todo el mundo, llevando a sus pasajeros a más de 200 destinos diferentes que se pueden descubrir a través de experiencias únicas, tanto a bordo como en tierra. Actualmente, la flota de Costa está compuesta por nueve barcos, todos ellos con bandera italiana, que navegan por el Mediterráneo, el norte de Europa, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Emiratos Árabes Unidos, además de sus cruceros “Alrededor del mundo” y “de larga duración” que visitan varios continentes en un solo itinerario.

