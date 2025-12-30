Kaldalón hf.: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – lok endurkaupa

Í viku 1 árið 2026 keypti Kaldalón hf. 400.000 eigin hluti að kaupvirði kr. 10.840.000 samkvæmt sundurliðun hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|30.12.2025
|15:01:21
|200.000
|27,2
|5.440.000
|20.802.721
|30.12.2025
|15:01:21
|200.000
|27,0
|5.400.000
|21.002.721
|400.000
|10.840.000
Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Kaldalóns hf. sem tilkynnt var um í kauphöll þann 28. október 2025. Kaupum samkvæmt endurkaupaáætluninni er nú lokið.
Kaldalón hf. átti 20.602.721 eigin hluti fyrir viðskiptin en að þeim loknum 21.002.721 eða sem nemur 1,93% af útgefnum hlutum í félaginu. Félagið keypti samtals 6.812.800 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 0,63% af útgefnum hlutum í félaginu og nam heildarkaupverð þeirra kr. 177.841.394.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar hófst 29. október síðastliðinn en áætlað var að kaupa að hámarki 9.000.000 hluti, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna yrði ekki meiri en kr. 250.000.000.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir,
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri
jon.gunnarsson@kaldalon.is