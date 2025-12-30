Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 30. december 2025 Selskabsmeddelelse nr. 20/2025





Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder at have modtaget følgende meddelelser dags dato:

Frederik2 ApS meddeler herved, at Frederik2 ApS i dag, d. 29. december 2025, har erhvervet 156.349 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 5,0% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S til kurs 53,00. Ud af de 156.349 aktier er 29.000 aktier erhvervet fra Christian Herskind Jørgensen, mens de resterende 127.349 er erhvervet fra en uafhængig 3. part.

Forud for erhvervelsen har Frederik2 ApS ejet 1.423.278 aktier, svarende til ca. 45,1% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S. Som følge af denne erhvervelse har Frederik2 ApS opnået en direkte besiddelse på 1.579.627 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 50,1% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Idet to ud af tre af Frederik2 ApS’ ultimative ejere (Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen) samt deres nærtstående også ejer aktier i Skako A/S, resulterer transaktionen i, at der, hos Frederik2 ApS og de personer, der handler i forståelse med Frederik2 ApS, er et samlet ejerskab på 1.681.853 aktier, svarende til ca. 53,3% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.

En oversigt over Frederik2 ApS’ ejerskab i Skako A/S fremgår nedenfor:

Navn CVR Adresse Ejerforhold Tidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S) Andel % Ejerskab dags dato

(antal aktier i Skako A/S) Andel % Storaktionærmeddelelse Frederik2 ApS 38526049 Strandvænget 5

3050 Humlebæk 50% ejet af HERSKIND VENTURE CAPITAL ApS og 50% ejet af COLONIAL ApS 1.423.278 (direkte) 45,1

(direkte) 1.579.627 (direkte) 50,1

(direkte) HERSKIND Venture Capital ApS 29914737 Strandvænget 5

3050 Humlebæk 100% ejet af Christian Herskind Jørgensen 711.639 (indirekte) 22,6

(indirekte) 789.813,5 (indirekte) 25,1

(indirekte) COLONIAL ApS 24220893 Østerskov Krat 3

2950 Vedbæk 50% ejet af Jens Wittrup Willumsen og 50% ejet af Charlotte Sparre Willumsen 711.639 (indirekte) 22,6 (indirekte) 789.813,5 (indirekte) 25,1 (indirekte)

I forlængelse af at Frederik2 ApS den 23. december 2025 offentliggjorde erhvervelsen af 310.081 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S fra Maj Invest Holding A/S, svarende til ca. 9,8% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S til kurs 53,00, meddeler Charlotte Willumsen og Jens Wittrup Willumsen hermed, at deres indirekte besiddelser i Skako A/S hver især overskrider 10% som nærmere illustreret i skemaet nedenfor.

Navn Ejerforhold Tidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S) Andel % Ejerskab dags dato

(antal aktier i Skako A/S) Andel % Storaktionærmeddelelse Jens Wittrup Willumsen Ejer indirekte 25% af Frederik2 ApS 19.876 (direkte)







278.299,25 (indirekte) 9,46% 19.876 (direkte)







355.819,50 (indirekte) 11,92% Charlotte Willumsen Ejer indirekte 25% af Frederik2 ApS 278.299,25 (indirekte) 8,83% 355.819,50 (indirekte) 11,29%

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33