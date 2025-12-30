Storaktionærmeddelelse

 | Source: SKAKO A/S SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 30. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 20/2025
                
        
Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder at have modtaget følgende meddelelser dags dato:

Frederik2 ApS meddeler herved, at Frederik2 ApS i dag, d. 29. december 2025, har erhvervet 156.349 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 5,0% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S til kurs 53,00. Ud af de 156.349 aktier er 29.000 aktier erhvervet fra Christian Herskind Jørgensen, mens de resterende 127.349 er erhvervet fra en uafhængig 3. part.

Forud for erhvervelsen har Frederik2 ApS ejet 1.423.278 aktier, svarende til ca. 45,1% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S. Som følge af denne erhvervelse har Frederik2 ApS opnået en direkte besiddelse på 1.579.627 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 50,1% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Idet to ud af tre af Frederik2 ApS’ ultimative ejere (Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen) samt deres nærtstående også ejer aktier i Skako A/S, resulterer transaktionen i, at der, hos Frederik2 ApS og de personer, der handler i forståelse med Frederik2 ApS, er et samlet ejerskab på 1.681.853 aktier, svarende til ca. 53,3% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.

En oversigt over Frederik2 ApS’ ejerskab i Skako A/S fremgår nedenfor:

NavnCVRAdresseEjerforholdTidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S)Andel %Ejerskab dags dato
(antal aktier i Skako A/S)		Andel %
Storaktionærmeddelelse
Frederik2 ApS38526049Strandvænget 5
3050 Humlebæk		50% ejet af HERSKIND VENTURE CAPITAL ApS og 50% ejet af COLONIAL ApS1.423.278 (direkte)45,1
(direkte)		1.579.627 (direkte)50,1
(direkte)
HERSKIND Venture Capital ApS29914737Strandvænget 5
3050 Humlebæk		100% ejet af Christian Herskind Jørgensen711.639 (indirekte)22,6
(indirekte)		789.813,5 (indirekte)25,1
(indirekte)
COLONIAL ApS24220893Østerskov Krat 3
2950 Vedbæk		50% ejet af Jens Wittrup Willumsen og 50% ejet af Charlotte Sparre Willumsen711.639 (indirekte)22,6 (indirekte)789.813,5 (indirekte)25,1 (indirekte)

I forlængelse af at Frederik2 ApS den 23. december 2025 offentliggjorde erhvervelsen af 310.081 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S fra Maj Invest Holding A/S, svarende til ca. 9,8% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S til kurs 53,00, meddeler Charlotte Willumsen og Jens Wittrup Willumsen hermed, at deres indirekte besiddelser i Skako A/S hver især overskrider 10% som nærmere illustreret i skemaet nedenfor.

NavnEjerforholdTidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S)Andel %Ejerskab dags dato
(antal aktier i Skako A/S)		Andel %
Storaktionærmeddelelse
Jens Wittrup WillumsenEjer indirekte 25% af Frederik2 ApS19.876 (direkte)



278.299,25 (indirekte)		9,46%19.876 (direkte)



355.819,50 (indirekte)		11,92%
Charlotte WillumsenEjer indirekte 25% af Frederik2 ApS278.299,25 (indirekte)8,83%355.819,50 (indirekte)11,29%

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33


Recommended Reading

  • December 30, 2025 12:16 ET | Source: SKAKO A/S
    Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 30. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier
  • December 23, 2025 11:05 ET | Source: SKAKO A/S
    Storaktionærmeddelelse

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 23. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Storaktionærmeddelelse