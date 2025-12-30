Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 30. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 21/2025
                
        
Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier

Se vedhæftede filer.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33

Vedhæftede filer


Attachments

Indberetning af transaktioner udført af personer med ledelsesansvar (Christian Herskind Jørgensen) - 29.12.2025 Indberetning af transaktioner udført af personer med nær tilknytning til personer med ledelsesansvar (Frederik2 ApS) - 23.12.2025 Indberetning af transaktioner udført af personer med nær tilknytning til personer med ledelsesansvar (Frederik2 ApS) - 29.12.2025

