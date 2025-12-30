Til Nasdaq Copenhagen A/S
Humlebæk, den 30. december 2025 Selskabsmeddelelse nr. 21/2025
Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier
Se vedhæftede filer.
Med venlig hilsen
SKAKO A/S
Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33
Vedhæftede filer
- Indberetning af transaktioner udført af personer med ledelsesansvar (Christian Herskind Jørgensen) - 29.12.2025
- Indberetning af transaktioner udført af personer med nær tilknytning til personer med ledelsesansvar (Frederik2 ApS) - 23.12.2025
- Indberetning af transaktioner udført af personer med nær tilknytning til personer med ledelsesansvar (Frederik2 ApS) - 29.12.2025