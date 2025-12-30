COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025-2026

Communiqué de presse

Lesquin, 30 décembre 2025 - 18h00

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025-2026

Bigben Interactive (ISIN FR0000074072) annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel pour l’exercice 2025-2026. Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse suivante : https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/resultats-et-chiffre-daffaires/.

Retraitement des comptes semestriels 2025-2026

Lors de l’examen des comptes financiers du premier semestre de l’exercice 2025-2026, les auditeurs de Bigben Interactive ont émis une position concernant un litige en cours. Cette prise de position a nécessité un retraitement des comptes semestriels qui avaient été publiés le 24 novembre dernier. En conséquence, la société a été amenée à comptabiliser une provision de 2,5 millions d’euros liée à ce litige. Ce retraitement a également engendré un retard dans la mise à disposition du rapport financier semestriel.

Le litige en question, qui remonte à plus de 15 ans et figure à la page 324 du Document d’Enregistrement Universel 2024-2025, concerne des brevets détenus par Nintendo. Ce différend porte sur des manettes qui ne sont plus commercialisées par la société. Récemment, les tribunaux en Allemagne se sont prononcés sur ce dossier et ont rendu une décision défavorable à l’encontre de Bigben Interactive Gmbh, filiale de distribution au sein du pôle Nacon Gaming de Bigben Interactive.

À la suite de ce jugement, la société a décidé de faire appel afin de contester la décision prise par les autorités judiciaires allemandes.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025-2026, le 19 janvier 2026, après Bourse





