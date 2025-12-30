La corporation aurifère Opus One annonce la clôture d'un placement privé en unités et en actions accréditives

MONTREAL, 30 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») est heureuse annoncer la clôture d'un placement privé sans intermédiaire en actions accréditives (« Actions accréditives ») et en unités de la Société (les « Unités ») pour un produit brut total de 2 228 825,31 $ (l’«Offre »).

Au total, la Société a émis 21 014 338 actions accréditives pour un produit brut de 1 576 075,35 $, au prix de 0,075 $ par action accréditive et 10 042 307 d’unités pour un produit brut de 652 749,96 $, au prix de 0,065 $ par unité. Chaque unité est composée d’une action ordinaire de la Société (une « Action ») et d’un bon de souscription d’actions ordinaires (chacun étant un « Bon de souscription », et collectivement, les « Bons de souscription »). Chaque Bon de souscription donne à son détenteur le droit d’acquérir une action ordinaire (chacune étant une « Action de souscription ») au prix d’exercice de 0,10 $ par Action pendant une période de 24 mois suivant la clôture du placement.

Le montant brut levé grâce à l'émission d'actions accréditives sera utilisé par la Société pour l'exploration de ses propriétés minières, et le produit net levé grâce à l'émission d'unités sera utilisé pour le fonds de roulement général de la Société ainsi que pour le paiement des frais liés à l'offre.

Les actions accréditives et les Unités ont été offertes en vertu de l’exemption pour « investisseur qualifié » prévue par le Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus dans toutes les provinces du Canada. Les parts, actions accréditives, actions, bons de souscription et actions de souscription sont soumis à une période de blocage de quatre mois au Canada suivant la clôture du placement.

Au total, la Société a versé 67 945 $ en commissions à des intermédiaires et a émis 870 363 bons de souscription de rémunération à des intermédiaires indépendants. Chaque bon de souscription est exerçable pendant une période de 24 mois suivant la clôture, au prix de 0,10 $ par action.

La clôture est assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et aux autres conditions de clôture habituelles.

Opération avec une partie liée

Patrick Fernet, administrateur de la Société, a acquis 300 000 actions accréditives pour un montant total de 22 500 $. Patrick Fernet est désigné ci-après comme « l’initié ».

L’initié est considéré comme une « partie liée » et un « initié » de la Société aux fins des lois sur les valeurs mobilières et des règles boursières applicables. La souscription et l’émission d’actions accréditives à l’initié constituent une opération avec une partie liée, mais elles sont exemptées des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires dans le cadre d’opérations spéciales, car ni la juste valeur marchande des actions ordinaires émises à l’initié, ni la contrepartie versée par celui-ci, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. L’initié s’est abstenu de voter sur toutes les questions relatives à l’offre.

Précisions concernant le placement privé précédent

Le 29 avril 2025, la Société a annoncé la clôture de la deuxième tranche d'un placement privé d'unités et d'actions accréditives. La Société tient à préciser que la durée des bons de souscription afférents aux unités émises à ce moment-là était de 24 mois, et non de 36 mois comme indiqué sur les certificats de bons de souscription.

CORPORATION AURIFÈRE OPUS ONE inc.

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs dans la région de Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tels que définis dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Louis Morin, Chef de la Direction et Administrateur

T (514) 591-3988

info@OpusOneGold.com

Michael W. Kinley, CPA, CA

Président, Directeur Financier et Administrateur

Tel: (902) 402-0388

info@OpusOneGold.com

Visitez notre site web au www.OpusOneGold.com