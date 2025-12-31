Hepsor AS-i kontserni ettevõte SIA Hepsor E18 sõlmis ehituslepingu elamuarendusprojekti „Ķiršu kalna mājas“ ehitamiseks Riias

Hepsor – Börsiteade

Hepsor AS-i kontserni ettevõte SIA Hepsor E18 ja ehitusettevõte Mitt & Perlebach allkirjastasid 30. detsembril 2025 lepingu „Ķiršu kalna mājas“ nimelise elamuarendusprojekti ehitamiseks Riias Dzirciemsi linnaosas. Ehituslepingu maht on 5,25 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Arendus koosneb kahest elamust, millest kummaski on kolm maapealset ja üks maa-alune korrus ning kokku 54 korterit. Korterid on 1- kuni 4-toalised, pindaladega vahemikus 37,3 m² kuni 79,7 m². Projekti kogu suletud brutopind (GBA) on 4 040 m². Arenduse juurde kuulub 46 parkimiskohta, sealhulgas 22 maa-alust parkimiskohta, ning 35 panipaika.

Projekt on kavandatud Hepsori kestlikku ja energiatõhusat arenduspõhimõtet silmas pidades ning hooned vastavad A+ energiaklassi nõuetele. Korterid on varustatud soojustagastusega ventilatsioonisüsteemide ja põrandaküttega.

Arenduse juurde rajatakse aiaga piiratud ja haljastatud hooviala koos laste mänguväljaku ja välitreeningu alaga. Esimese korruse korteritel on eraldi terrassid. Lisaks on projektis ette nähtud jalgrattahoiukohad, ühine lapsevankrite hoiuruum, elektriautode laadimistaristu valmidus ning vaatepaviljon.

Ehituslepingu sõlmimise hetkeks on 38% projekti korteritest reserveeritud või eelmüüdud.

Rohkem infot „Ķiršu kalna mājas“ projekti kohta leiab aadressilt https://hepsor.lv/kirsukalnamajas/

Tänaseks on Hepsoril Lätis valminud kokku 404 kodu, millest 98% on müüdud. Järgnevatel aastatel on oodata enam kui 500 uue kodu valmimist.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.

