

Tonner Drones recevra 1,25 million d'euros grâce à la vente d'une partie de sa participation dans Donecle

Paris, le 31 décembre 2025, 08h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé un contrat pour la vente d’une partie de sa participation dans Donecle.

Tonner Drones percevra environ 1,25 million d'euros début 2026 suite à la vente des actions. Tonner Drones souhaite conserver une participation de 5 % dans la société, car ses perspectives d'avenir sont encore plus prometteuses. La valeur comptable actuelle de Donecle est inférieure à 20 000 € dans les états financiers de Tonner Drones. Cette transaction générera donc une plus-value comptable et renforcera les capitaux propres de Tonner Drones.

« Je suis ravie que nous soyons parvenus à un accord. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de Tonner Drones et elle renforce encore notre situation financière. Cette transaction témoigne de notre capacité à valoriser les différents actifs de Tonner Drones. Nous restons optimistes quant à l'avenir de nos actifs Donecle, Elistair et Diodon, notamment compte tenu de la dynamique actuelle du secteur des drones », a déclaré Diede van den Ouden. « Nous avons réalisé de bons progrès en 2025. Nous abordons l'année 2026 avec beaucoup d'enthousiasme, année où l'entreprise se concentrera sur sa croissance et sa rentabilité. »

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs tel que Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés par une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France. Tonner Drones utilise une stratégie active pour gérer sa trésorerie.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d’informations sur : www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

En cas de doute, le communiqué de presse en anglais prévaudra.

