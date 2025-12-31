Síminn hf. - Fjárhagsdagatal 2026

Síminn hf. mun halda aðalfundi og birta árshluta- og ársuppgjör samkvæmt neðangreindu fjárhagsdagatali:

Ársuppgjör 2025    17. febrúar 2026
Aðalfundur 2026    12. mars 2026
Uppgjör 1F 2026    28. apríl 2026
Uppgjör 2F 2026    18. ágúst 2026
Uppgjör 3F 2026    27. október 2026
Ársuppgjör 2026    16. febrúar 2027
Aðalfundur 2027    11. mars 2027

Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.


