Síminn hf. mun halda aðalfundi og birta árshluta- og ársuppgjör samkvæmt neðangreindu fjárhagsdagatali:
Ársuppgjör 2025 17. febrúar 2026
Aðalfundur 2026 12. mars 2026
Uppgjör 1F 2026 28. apríl 2026
Uppgjör 2F 2026 18. ágúst 2026
Uppgjör 3F 2026 27. október 2026
Ársuppgjör 2026 16. febrúar 2027
Aðalfundur 2027 11. mars 2027
Vinsamlegast athugið að dagsetningarnar eru birtar með fyrirvara um breytingar.
Síminn hf. - Fjárhagsdagatal 2026
| Source: Síminn hf. Síminn hf.
