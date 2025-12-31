Robex-Aktionäre stimmen Fusion mit PDI zu

QUEBEC CITY, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. („Robex” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre („Robex-Aktionäre”) auf der heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung („Versammlung”) dem Sonderbeschluss („Arrangement Resolution”) mit überwältigender Mehrheit zugestimmt haben, mit dem die zuvor angekündigte Fusion mit Predictive Discovery Limited („Predictive”) genehmigt wird, wonach Predictive über seine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Robex („Robex-Aktien”) im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act (Québec) erwerben wird.

Abstimmungsergebnisse

Der Vergleichsvorschlag wurde von 94,54 % der Stimmen der persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Hauptversammlung vertretenen Robex-Aktionäre angenommen und erreichte damit die erforderliche Zustimmungshürde von mindestens zwei Dritteln (66⅔ %). Die vollständigen Abstimmungsergebnisse werden im Profil von Robex auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht.

Nächste Schritte

Die Transaktion unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch das Oberste Gericht von Québec (Handelsabteilung), die für den 13. Januar 2026 vorgesehen ist, sowie der Zustimmung der TSX Venture Exchange („TSXV”), der lokalen Behörden und anderen üblichen Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art. Der Abschluss der Fusion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Geänderte Bedingungen und strategische Begründung

Gemäß der am 10. Dezember 2025 bekannt gegebenen geänderten Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Robex für jede gehaltene Robex-Aktie 7,862 voll eingezahlte Stammaktien am Kapital von Predictive, wodurch die Aktionäre von Robex auf vollständig verwässerter Basis etwa 46,5 % des fusionierten Unternehmens besitzen werden.

Durch die Fusion entsteht einer der führenden Goldproduzenten Westafrikas, der das Kiniero-Projekt von Robex und das Bankan-Projekt von Predictive vereint und folgende Vorteile bietet:

Größe, Wachstum und finanzielle Flexibilität : Kurzfristige Cashflows aus Kiniero und Nampala sowie Erlöse aus Optionsscheinen zur Unterstützung der Entwicklung von Bankan. Prognostizierte Gesamtproduktion von über 400.000 Unzen pro Jahr bis 2029 1 .

: Kurzfristige Cashflows aus Kiniero und Nampala sowie Erlöse aus Optionsscheinen zur Unterstützung der Entwicklung von Bankan. Prognostizierte Gesamtproduktion von über 400.000 Unzen pro Jahr bis 2029 . Operative Synergien : Die Nähe der Projekte begründet einen erstklassigen Bergbau-Hub in Guinea.

: Die Nähe der Projekte begründet einen erstklassigen Bergbau-Hub in Guinea. Verbessertes Marktprofil : Durch die größere Größe und die Diversifizierung über mehrere Anlageklassen hinweg ist das fusionierte Unternehmen für eine mögliche Aufnahme in wichtige Indizes (ASX 200, GDXJ) aufgestellt.

: Durch die größere Größe und die Diversifizierung über mehrere Anlageklassen hinweg ist das fusionierte Unternehmen für eine mögliche Aufnahme in wichtige Indizes (ASX 200, GDXJ) aufgestellt. Erfahrene Führung: Ein gestärktes Managementteam mit erwiesener Länderkompetenz und Erfahrung mit doppelter Börsennotierung.





Matthew Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:

„Dies waren zehn entscheidende Tage für Robex. Am 21. Dezember haben wir in Kiniero den ersten Goldguss durchgeführt, und heute, am 30. Dezember, haben unsere Aktionäre der Fusion mit Predictive zugestimmt. Diese beiden Meilensteine belegen unsere Fähigkeit, das fusionierte Unternehmen erfolgreich zu führen und für schnelles Wachstum zu positionieren. Mit dem kurzfristigen Cashflow aus Kiniero und dem erstklassigen Bankan-Projekt in der Pipeline bauen wir in Guinea ein Tier-1-Goldabbauzentrum auf und schaffen einen führenden Goldproduzenten. Wir bedanken uns bei unseren Aktionären für ihre starke Unterstützung und sind bereit, allen Stakeholdern bedeutende Renditen zu bieten.“

Die detaillierten Ergebnisse der Abstimmung, die erhaltenen Stimmrechtsvollmachten und die Gesamtzahl der für den Beschluss abgegebenen Stimmen sind gemäß ASX-Listing-Regel 3.13.2 nachstehend aufgeführt.

Gemäß den erhaltenen Stimmen wird der gesetzliche Arrangement-Plan, gemäß dem Predictive indirekt über 9548-5991 Quebec Inc. alle ausgegebenen und ausstehenden Robex-Aktien erwerben wird, vorbehaltlich der Bedingungen einer Arrangement-Vereinbarung vom 5. Oktober 2025, geändert am 10. Dezember 2025, zwischen Robex, Predictive und 9548-5991 Quebec Inc. mit folgenden Ergebnissen genehmigt und bestätigt:

Anzahl der Stimmen für % der abgegebenen Stimmen für Anzahl der Gegenstimmen % der Gegenstimmen Gesamtzahl der Stimmen 191.376.301 94,54 % 11.061.528 5,46 %



ÜBER ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources ist ein kanadisches Goldminenunternehmen, das an der TSX-V und der ASX notiert ist und seinen Hauptsitz in Quebec, Kanada, hat. Die Anlagen von Robex umfassen das Nampala-Projekt in Mali und das Kiniero-Projekt in Guinea.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend „Zukunftsgerichtete Informationen“). Dazu gehören Aussagen zu Zukunftsaussichten und erwarteten Events, wie beispielsweise der Vollzug und der Zeitpunkt der Transaktion, der Zeitpunkt und der Erhalt der endgültigen Anordnung des Obersten Gerichtshofs von Québec, die Genehmigung durch die TSXV, die Erfüllung der Abschlussbedingungen gemäß dem Vertrag sowie zukünftige Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen und der damit verbundene Zeitplan. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Umstände, Events, Aktivitäten oder Entwicklungen beziehen, die eintreten könnten oder werden könnten, sind zukunftsgerichtete Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel durch die Verwendung von Begriffen wie „wird“, „schaffen“, „verbessern“, „optimieren“, „Potenzial“, „erwarten“, „Aufwärtspotenzial“, „Wachstum“, „schätzen“, „antizipieren“ sowie ähnlichen Ausdrücken und Formulierungen oder durch Aussagen gekennzeichnet, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten „können“, „könnten“ oder „sollten“. Auch die negativen oder grammatikalischen Abwandlungen solcher Begriffe dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Obwohl Robex der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür übernommen werden kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen verfügbar waren, und/oder auf der zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Überzeugung der Führungskräfte und Direktoren von Robex hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung, Veränderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, gestiegene Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter der Exploration und Projektentwicklung, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen sowie der Rückgang der Mengen oder Qualitäten der Reserven, politische und soziale Risiken (unter anderem in Guinea, der Elfenbeinküste, Mali und Westafrika im Allgemeinen), Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, unter denen Robex tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, Umweltbedingungen einschließlich extremer Wetterbedingungen, die Anwerbung und Bindung von Personal, Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie die Risiken, die im Abschnitt „Risikofaktoren” im zuletzt von Robex eingereichten Jahresinformationsformular aufgeführt sind, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sollen den Lesern helfen, die zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten von Robex hinsichtlich zukünftiger Events zu verstehen, und beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Robex keine Verpflichtung, die Ergebnisse von Änderungen an zukunftsgerichteten Informationen, die hierin enthalten oder durch Verweis aufgenommen sind, zu aktualisieren oder öffentlich bekannt zu geben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Events oder Entwicklungen, Änderungen von Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Informationen auswirken, widerzuspiegeln. Sollte Robex zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus nicht abgeleitet werden, dass Robex weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Informationen vornehmen wird. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Produktionsziele

Die Produktionsziele und prognostizierten Finanzinformationen zum Kiniero-Projekt von Robex wurden am 22. August 2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel „Amendment to Kiniero Gold Project Technical Report” (Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt) an die ASX übermittelt. Die Informationen zum Nampala-Projekt wurden in einer Mitteilung von Robex vom 6. Mai 2025 mit dem Titel „Replacement Prospectus” (Ersatzprospekt) an die ASX übermittelt. Robex bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den aus den Produktionszielen abgeleiteten Finanzprognosen in der entsprechenden Marktmitteilung zugrunde liegen, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben.

1 Die Produktion für das Kalenderjahr 2029 basiert auf der geschätzten Produktion des Bankan-Projekts für das Kalenderjahr 2029 von 272.000 Unzen Gold (unter der Annahme, dass die erste Produktion im April 2028 beginnt), wie in der endgültigen Machbarkeitsstudie für das Bankan-Projekt (veröffentlicht von Predictive an die ASX am 25. Juni 2025 in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Bankan DFS bestätigt hervorragende Wirtschaftlichkeit des Projekts”) angegeben, und der geschätzten Produktion des Kiniero-Projekts für das Kalenderjahr 2029 von 155.000 Unzen Gold, wie in der aktualisierten Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Projekt (veröffentlicht von Robex an die ASX am 22. August 2025 in seiner Mitteilung mit dem Titel „Änderung des technischen Berichts zum Kiniero-Goldprojekt”) angegeben.