Les actionnaires de Robex approuvent la fusion avec PDI

QUÉBEC, 31 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que, lors de son assemblée générale extraordinaire (l’« Assemblée ») tenue ce jour, les actionnaires (les « Actionnaires de Robex ») ont voté à une très forte majorité en faveur de la résolution spéciale (la « Résolution relative à l’arrangement ») approuvant la fusion précédemment annoncée avec Predictive Discovery Limited (« Predictive »), aux termes de laquelle Predictive, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, procédera à l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Robex (les « Actions de Robex ») dans le cadre d’un plan d’arrangement légal en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).

Résultats du vote

La Résolution relative à l’arrangement a été approuvée par 94,54 % des voix exprimées par les Actionnaires de Robex présents en personne ou représentés par procuration lors de l’Assemblée, ce qui satisfait au seuil d’approbation requis d’au moins deux tiers (66⅔ %). Les résultats complets du vote seront déposés dans le profil de Robex sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Prochaines étapes

L’opération demeure toutefois assujettie à l’approbation finale de la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale), prévue le 13 janvier 2026, à celle de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »), aux consentements des gouvernements locaux et aux autres conditions de clôture habituelles pour une opération de cette nature. La finalisation de la fusion est prévue pour le premier trimestre 2026.

Modification des conditions et justification stratégique

Aux termes de la convention d’arrangement modifiée annoncée le 10 décembre 2025, les Actionnaires de Robex recevront 7,862 actions ordinaires entièrement libérées du capital de Predictive pour chaque action Robex détenue, ce qui leur permettra de détenir environ 46,5 % du capital de la société issue de la fusion, après dilution.

Cette fusion donnera naissance à l’un des principaux producteurs d’or d’Afrique de l’Ouest en associant les projets Kiniero de Robex et Bankan de Predictive, et offrira les avantages suivants :

Échelle, croissance et flexibilité financière : flux de trésorerie à court terme provenant de Kiniero et Nampala, ainsi que le produit des bons de souscription pour soutenir le développement de Bankan. Production combinée projetée de plus de 400 000 onces par an d’ici 2029 1 .

: flux de trésorerie à court terme provenant de Kiniero et Nampala, ainsi que le produit des bons de souscription pour soutenir le développement de Bankan. Production combinée projetée de plus de 400 000 onces par an d’ici 2029 . Synergies opérationnelles : la proximité des projets établit un pôle minier de premier plan en Guinée.

: la proximité des projets établit un pôle minier de premier plan en Guinée. Profil de marché renforcé : l’envergure accrue et la diversification des actifs de la société issue de la fusion la positionnent favorablement pour une éventuelle inclusion dans les principaux indices (ASX 200, GDXJ).

: l’envergure accrue et la diversification des actifs de la société issue de la fusion la positionnent favorablement pour une éventuelle inclusion dans les principaux indices (ASX 200, GDXJ). Leadership expérimenté : une équipe de direction renforcée, forte d’une expertise locale reconnue et d’une expérience de double cotation.





Matthew Wilcox, directeur général et PDG de Robex, a déclaré :

« Ces dix derniers jours ont été décisifs pour Robex. Le 21 décembre, nous avons réalisé la première coulée d’or à Kiniero, et aujourd’hui, le 30 décembre, nos actionnaires ont approuvé la fusion avec Predictive. Ces deux étapes importantes témoignent de notre capacité à mettre en œuvre nos projets et à positionner la société issue de cette fusion sur la voie d’une croissance rapide. Grâce aux flux de trésorerie à court terme générés par Kiniero et au projet Bankan, de classe mondiale, en cours de développement, nous bâtissons un pôle minier aurifère de premier plan en Guinée et créons un producteur d’or de premier plan. Nous remercions nos actionnaires pour leur soutien indéfectible et sommes prêts à générer des rendements significatifs pour toutes les parties prenantes. »

Les résultats détaillés du vote, les procurations reçues et le nombre total de votes exprimés pour la résolution sont présentés ci-dessous, conformément à la règle 3.13.2 du Règlement de cotation de l’ASX.

Approbation du Plan d’arrangement statutaire avec Predictive Discovery Limited



Conformément aux votes reçus, le plan d’arrangement statutaire, en vertu duquel Predictive acquerra indirectement, par l’intermédiaire de 9548-5991 Québec Inc., la totalité des actions émises et en circulation de Robex, sous réserve des modalités d’une convention d’arrangement datée du 5 octobre 2025, telle que modifiée le 10 décembre 2025, conclue entre Robex, Predictive et 9548-5991 Québec Inc. Il est approuvé et confirmé avec les résultats suivants :

Nombre de votes pour Pourcentage de votes pour Nombre de votes contre Pourcentage de votes contre Total des votes 191 376 301 94,54 % 11 061 528 5,46 %



La Bourse de croissance TSX et son Partenaire de services de réglementation, au sens de la définition prévue dans les protocoles de la Bourse de croissance TSX, déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du présent communiqué.

Le présent communiqué a été approuvé par le directeur général.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et PDG

Alain William, directeur financier

E-mail : investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Investisseurs et médias :

Michael Vaughan, Fivemark Partners

Tél. : +61 422 602 720

E-mail : michael.vaughan@fivemark.com.au

À PROPOS DE ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources est une société minière aurifère canadienne cotée à la TSX-V et à l’ASX. Son siège social est situé au Québec, au Canada. Ses principaux actifs sont le projet Nampala au Mali et le projet Kiniero en Guinée.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat d’actions, et aucune vente d’actions ne sera effectuée aux États-Unis ou dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans un enregistrement ou un agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis ou de ladite juridiction. Les titres offerts n’ont pas été enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 (loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières), tel qu’amendé. De même, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à un quelconque ressortissant américain, ayant qualité de « US Person » ni pour son compte ni à son profit, en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense des exigences d’enregistrement des États-Unis ou des lois étatiques des États-Unis sur les valeurs mobilières.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines informations et déclarations prospectives au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « Informations prospectives »). Ces informations comprennent des déclarations concernant les perspectives d’avenir et les événements anticipés, notamment la réalisation et le calendrier de l’Opération ; le calendrier et la réception de l’ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec ; l’approbation de la TSXV ; la satisfaction des conditions de clôture prévues dans la Convention d’arrangement ; ainsi que les plans, projections, objectifs, estimations et prévisions futurs et le calendrier y afférents. Toute déclaration autre qu’une déclaration de fait historique portant sur des circonstances, des événements, des activités ou des développements qui pourraient ou pourront se produire constitue une Information prospective. Les Informations prospectives sont généralement identifiées par l’utilisation de termes comme « sera », « créer », « améliorer », « potentiel », « prévoir », « hausse », « croissance », « estimer », « anticiper », d’expressions similaires et de déclarations indiquant que certains événements, actions ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, ou encore par les variantes négatives ou grammaticales de ces termes. Bien que Robex estime que les attentes reflétées dans ces Informations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas s’y fier indûment, car rien ne garantit qu’elles se réaliseront. Les Informations prospectives sont fondées sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants et administrateurs de Robex à ce moment-là quant aux événements futurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés par ces Informations prospectives. Les Informations prospectives comportent de nombreux risques et incertitudes. Ces facteurs peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, les risques liés à la conclusion de l’Arrangement, les fluctuations des prix des matières premières, les variations des taux de change, la conjoncture économique générale, l’augmentation des coûts et de la demande d’intrants de production, le caractère spéculatif de l’exploration et du développement de projets (y compris les risques liés à l’obtention des approbations, licences et permis nécessaires), la diminution des quantités ou de la teneur des réserves, les risques politiques et sociaux (notamment en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Mali et plus largement en Afrique de l’Ouest), les modifications du cadre juridique et réglementaire dans lequel Robex exerce ou pourrait exercer ses activités, les conditions environnementales (y compris les conditions météorologiques extrêmes), le recrutement et la rétention du personnel, les relations de travail, les litiges, ainsi que les risques mentionnés dans la partie « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de Robex, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les Informations prospectives visent à aider les lecteurs à comprendre le point de vue de Robex à la date de leur publication et ne sont valables qu’à cette date. Sauf en cas d’obligation légale, Robex n’est aucunement tenu de mettre à jour ou de publier les résultats de toute modification apportée aux Informations prospectives contenues dans le présent communiqué ou intégrées par renvoi, afin de refléter les résultats réels, les événements ou développements futurs, les changements d’hypothèses ou d’autres facteurs affectant ces Informations prospectives. Si Robex met à jour des informations prospectives, il ne faut pas en déduire que Robex effectuera d’autres mises à jour concernant ces Informations prospectives ou d’autres. Toutes les Informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément et intégralement soumises à la présente mise en garde.

Objectifs de production

Les objectifs de production et les prévisions financières concernant le projet Kiniero de Robex ont été publiés sur le marché ASX le 22 août 2025 dans un communiqué de Robex intitulé « Modification du rapport technique du projet aurifère Kiniero », et concernant le projet Nampala, dans un communiqué de Robex daté du 6 mai 2025 et intitulé « Prospectus de remplacement ». Robex confirme que toutes les hypothèses importantes sous-tendant les objectifs de production et les informations financières prévisionnelles découlant des objectifs de production, telles que présentées dans le communiqué de marché pertinent, restent valables et n’ont pas été modifiées de manière significative.

____________________

1 La production de l’année civile 2029 est basée sur la production estimée du projet Bankan pour 2029, soit 272 koz d’or (en supposant un démarrage de la production en avril 2028), comme indiqué dans l’Étude de faisabilité définitive du projet Bankan (publiée par Predictive auprès de l’ASX le 25 juin 2025 dans son communiqué intitulé « Bankan DFS confirme les données économiques exceptionnelles du projet »), ainsi que sur la production estimée du projet Kiniero pour l’année civile 2029, soit 155 koz d’or, comme indiqué dans l’étude de faisabilité actualisée du projet Kiniero (publiée par Robex auprès de l’ASX le 22 août 2025 dans son communiqué intitulé « Amendement au rapport technique du projet aurifère de Kiniero »).