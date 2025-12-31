ZenaTech completa tres adquisiciones que aceleran la expansión y las capacidades de servicio de Drones como Servicio en Norteamérica

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS y computación cuántica, anuncia la finalización de tres adquisiciones estratégicas de Drones como Servicio, dos en EE. UU. y la primera adquisición de la empresa en Canadá. Estas adiciones a las tenencias de la empresa amplían aún más el portafolio de servicios basados en drones DaaS, así como el alcance geográfico en Norteamérica, elevando a 19 el número de adquisiciones completadas durante el año, la cartera de ofertas de servicios basados en drones DaaS, así como el alcance geográfico de Norteamérica y elevan el número de adquisiciones completadas para el año a 19.

La empresa ha cerrado ahora la adquisición de Holt Surveying & Mapping, Inc., una consolidada firma de topografía terrestre con sede en Spokane, Washington; Andrew Spiewak Land Surveyor, Inc., una reconocida empresa de topografía e ingeniería con sede en Chicago; y una empresa de lavado de ventanas comerciales con sede en Halifax, que representa la primera expansión de la compañía en Canadá.

"Estas adquisiciones son fundamentales para expandir nuestra presencia global y la oferta de servicios en regiones clave, a la vez que construimos una sólida base de experiencia en servicios y relaciones con clientes, críticas para entregar nuestras soluciones superiores habilitadas por drones”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Nuestra primera adquisición en Canadá y la primera en Illinois marcan el inicio de nuevos capítulos de expansión. Mientras tanto, esperamos que nuestra a la vez que construimos una sólida base de experiencia en servicios y relaciones con clientes, críticas para entregar nuestras soluciones superiores habilitadas por drones”, afirmó Shaun Passley, Ph.D.".

Fundada en 1985, Holt Surveying & Mapping, Inc . es una firma de servicios de topografía bien establecida con sede en Spokane, Washington, con operaciones en todo el estado de Washington y el norte de Idaho. Holt mantiene relaciones establecidas con los clientes en los mercados de construcción e infraestructura del noroeste del Pacífico. Mediante esta adquisición, la administración tiene como objetivo expandir su oferta de Drones como Servicio hacia los sectores en crecimiento de la región, incluyendo aplicaciones de inspección y topografía en silvicultura, minería y generación hidroeléctrica, acelerando la innovación y la eficiencia operativa.

Con sede en el área de Chicago, Andrew Spiewak Land Surveyor, Inc. cuenta con más de 30 años de experiencia ofreciendo servicios de topografía e ingeniería a constructores, desarrolladores, arquitectos e ingenieros locales. La administración considera que esta adquisición proporciona una base sólida para expandir la oferta de servicios DaaS en levantamientos topográficos, inspecciones y otros servicios en el estado de Illinois y en el área del Medio Oeste de EE. UU.

La nueva adquisición de la empresa, una compañía de lavado de ventanas comerciales en el área de Halifax, Nueva Escocia, con más de 15 años de experiencia, se especializa en edificios comerciales de baja a media altura. La adquisición marca la primera expansión de ZenaTech en Canadá y sienta las bases para ampliar los servicios DaaS existentes de topografía e inspección en el este de Canadá, así como servicios de limpieza con drones en la red DaaS de ubicaciones.

El modelo único de negocio Drones como Servicio de ZenaTech ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso, bajo demanda o por suscripción, a servicios con drones más rápidos y superiores para una variedad de servicios de topografía, inspección, mantenimiento, limpieza a presión, gestión de inventario y agricultura de precisión, sin los costos de capital ni las cargas operativas de la propiedad. Al adquirir empresas de servicios establecidas y rentables que actualmente utilizan procesos de baja tecnología y están listas para la innovación con drones, ZenaTech una red global y multiservicio de ubicaciones DaaS en comunidades respaldadas por clientes e ingresos existentes, destinada a la integración de drones de próxima generación, diseñada para ofrecer beneficios en velocidad, precisión, datos y seguridad.

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA) Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

ZenaDrone , una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creada para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones de drones multifuncionales para inspección, monitoreo, mantenimiento, automatización de procesos y aplicaciones de defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

