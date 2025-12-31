5 raisons de succomber aux vins de l’Alentejo en cette saison des fêtes

MONTRÉAL, 31 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apportez le goût du sud du Portugal à votre table cette saison. Avec leur caractère ensoleillé, leur riche héritage et leur approche avant-gardiste en matière de durabilité, les Vins de l’Alentejo sont le compagnon idéal de vos rassemblements hivernaux. Découvrez cinq raisons pour lesquelles ils méritent une place sur votre table des fêtes 2025.

LES VINS DE L’ALENTEJO REGORGENT DE CARACTÈRE

L’Alentejo, la région viticole la plus vaste et la plus durable du Portugal, couvre plus d’un tiers du pays. Le paysage y est relativement plat, ponctué de quelques collines et chaînes de montagnes qui permettent de distinguer les différentes sous-régions de l’Alentejo.

L’AOC (Appellation d’origine contrôlée) Alentejo couvre 8 sous-régions : Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Évora, Vidigueira, Granja-Amareleja et Moura, tandis que l’IGP (Indication géographique protégée) Vinho Regional Alentejano s’étend au-delà de leurs frontières, sur les trois districts de Beja, Évora et Portalegre. Les produits certifiés AOC Alentejo et IGP Alentejano comprennent des vins rouges, blancs et rosés tranquilles ou mousseux, des vins rouges et blancs fortifiés ainsi que des eaux-de-vie issues de la lie de vin (Bagaceira) ou du raisin. Les vins de l’Alentejo possèdent un caractère fort et distinctif, caractéristique du territoire et du climat de la région. Toutes sous-régions confondues, ils sont corsés, équilibrés, crémeux, dotés d’arômes exubérants, et peuvent se déguster aussi bien jeunes que vieillis.

LES VINS DE L’ALENTEJO SONT ANCRÉS DANS LE PATRIMOINE

Le vin est profondément ancré dans l’histoire de l’Alentejo, comme en témoignent les vestiges archéologiques découverts dans tout le sud du Portugal, notamment les centaines de talhas, des amphores en terre glaise traditionnelles de la région. L’Alentejo est l’une des deux seules régions à avoir conservé la méthode de vinification dans ces récipients depuis l’époque romaine (l’autre région étant la Géorgie). Cette tradition ancestrale consiste à fermenter le moût et à conserver le vin dans les talhas qui se déclinent dans toutes les formes et toutes les tailles, certaines pouvant atteindre 2 mètres de haut, peser une tonne et contenir jusqu’à 2 000 litres de vin. La DOC (Denominação de origem controlada) Vinho de Talha est la seule appellation officielle au monde dédiée aux vins élaborés en amphore.

LES VINS DE L’ALENTEJO SONT ISSUS DE CÉPAGES AUTOCHTONES

L’identité de l’Alentejo repose sur ses variétés de cépages autochtones, chacun étant pleinement adapté au climat ensoleillé et aux sols variés de la région. Les vins rouges sont souvent issus d’un assemblage d’Alicante-Bouschet, d’Aragonez (Tempranillo) et de Trincadeira, reconnus pour leur couleur intense, leur structure puissante et leur texture crémeuse. Les vins blancs résultent souvent d’un assemblage d’Antão-Vaz, d’Arinto et de Roupeiro, offrant des vins à l’acidité moyenne à élevée, marqués par des notes vives d’agrumes et un équilibre remarquable. Ces cépages uniques donnent naissance à des vins qui s’accordent parfaitement à toutes les tables gourmandes et toutes les occasions festives.

LES VINS DE L’ALENTEJO PLACENT LA DURABILITÉ AU CŒUR DE LEUR PHILOSOPHIE

L’Alentejo est largement reconnu comme la région viticole la plus durable du Portugal. Lancé en 2015, le Wines of Alentejo Sustainability Programme (WASP) — Programme de Durabilité des Vins de l’Alentejo (PDVA) accompagne les producteurs dans l’adoption de pratiques responsables sur les plans environnemental, économique, social et culturel, tant dans les vignobles que dans les caves. Aujourd’hui, plus d’un tiers des vignobles de l’Alentejo sont certifiés par un organisme indépendant pour leur production durable, et ont réduit leur consommation d’énergie et d’eau, dans certains cas, de près de 30 %.

Le programme promeut la biodiversité, les pratiques d’économie circulaire ainsi que la gestion durable des terres et des ressources, garantissant ainsi que chaque bouteille de vin de l’Alentejo contribue à la protection de son terroir. En 2025, l’Alentejo a franchi une nouvelle étape en matière d’économie circulaire grâce à un partenariat avec Partícula Verde, transformant les supports d’étiquettes de vin — autrefois considérés comme des déchets non recyclables — en boîtes à vin recyclées. Pour l’avenir, le président de la Commission Vitivinicole Régionale de l’Alentejo (CVRA), Luís Sequeira, prévoit de doubler la production certifiée durable de la région, passant de 34 % aujourd’hui à plus de 66 % d’ici cinq ans. C’est un exemple remarquable de l’engagement de l’Alentejo en faveur de l’innovation et de la gestion environnementale.

LES VINS DE L’ALENTEJO VOUS INVITENT À PRENDRE LE TEMPS

Au-delà des vignobles, l’Alentejo offre l’une des expériences d’œnotourisme les plus captivantes d’Europe. Les routes des vins sont devenues un moyen prisé par les visiteurs pour découvrir la diversité des vins portugais. De nombreux itinéraires sillonnent l’Alentejo et couvrent au total 77 domaines viticoles, qui accueillent les visiteurs pour des dégustations, des visites de caves et des séjours immersifs au cœur des vignes.

Dans le district de Portalegre, la route met en avant les producteurs et la campagne du nord de l’Alentejo, en longeant les versants de la Serra de São Mamede, le sommet le plus élevé au sud du Tage. Dans le district d’Évora, la route traverse les sous-régions de Borba, Évora (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), Redondo et Reguengos, au cœur de la région viticole de l’Alentejo, et mène à la rencontre de producteurs passionnés. Au sud, dans le district de Beja, la route serpente à travers les sous-régions de Granja-Amareleja, Moura et Vidigueira, révélant un Alentejo profond et tranquille. Même au-delà de ces sous-régions, de nombreux producteurs restent à découvrir.

UN TOAST À LA SAISON

Que vous leviez votre verre à la lueur des bougies ou partagiez un repas avec vos proches, les vins de l’Alentejo apportent une touche de soleil portugais aux nuits d’hiver. Authentiques, polyvalents et élaborés avec soin, ils nous rappellent que la véritable chaleur est faite pour être partagée.

SUIVEZ-NOUS

Instagram : @vinhosdoalentejo

Facebook : Vinhos de Alentejo

Site Internet : https://www.vinhosdoalentejo.pt/

À PROPOS DE LA COMMISSION VITIVINICOLE RÉGIONALE DE L’ALENTEJO

La Commission Vitivinicole Régionale de l’Alentejo (CVRA), créée en 1989, est responsable de la protection et de la défense de l’AOC Alentejo et de l’IGP Alentejano. Elle assure également la certification et le contrôle de l’origine et de la qualité, ainsi que la promotion et l’encouragement de pratiques durables. L’Alentejo est le leader national des vins certifiés, représentant environ 40 % de la valeur totale des ventes parmi les 14 régions viticoles du Portugal. Avec 23 300 hectares de vignobles, 30 % de sa production est exportée vers cinq destinations principales, dont le Brésil, la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Pologne.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/405205ed-1fc4-406b-92e3-f23afd65a6a4/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7726e4ca-5db0-4b06-96a6-d3df6151bed9/fr