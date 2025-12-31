Distributions annuelles finales des gains en capital réinvestis pour 2025 des fonds négociés en bourse de JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

TORONTO, 31 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- J. P. Morgan Asset Management (JPMAM)* a annoncé aujourd’hui les distributions annuelles finales de gains en capital réinvestis pour les FNB JPMorgan énumérés ci-dessous (les « fonds ») pour l’année d’imposition 2025.

Les distributions correspondent aux distributions annuelles de gains en capital autres qu’en espèces, qui sont généralement réinvesties dans des parts supplémentaires des fonds respectifs à la fin de l’année, et ne comprennent pas les montants des distributions en espèces mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en cours. Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

La date de référence pour les distributions annuelles de 2025 sera le 31 décembre 2025, et le paiement aura lieu le 9 janvier 2026. Les montants imposables réels des distributions en espèces pour 2025, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers (par l’intermédiaire de CDS Clearing and Depository Services Inc. ou « CDS ») au début de 2026.

Les détails concernant les montants finales de la distribution sont les suivants :

Nom du fonds Symbole du fonds Distribution des gains en capital réinvestis par unité ($) FNB actif JPMorgan d’actions mondiales sélectionnées JGLO 0,00000 FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan JEPQ 0,00000 FNB actif d’obligations américaines JPMorgan JBND 0,00000 FNB actif JPMorgan de base É.-U. JCOR 0,28558 FNB actif d’actions américaines de revenu à prime JPMorgan JEPI 0,00000 FNB JPMorgan croissance active É.-U. JGRO 0,00000 FNB actif de revenu américain à très court terme JPMorgan JPST 0,00000 FNB actif JPMorgan valeur É.-U. JAVA 1,00356



À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 4 billions $ US (au 30 septembre 2025), est un chef de file mondial en matière de gestion d’investissements. J.P. Morgan Asset Management compte parmi ses clients des institutions, des investisseurs individuels et des particuliers fortunés de tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management propose une gestion globale des investissements en actions, en titres à revenu fixe, en immobilier, en fonds spéculatifs, en capital privé et en liquidités. Pour plus d’informations : www.jpmorganassetmanagement.com.

* Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

1 Source : J.P. Morgan Asset Management, au 30 septembre 2025.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les distributions annuelles des gains en capital réinvestis pour les fonds. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de JPMAM concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent matériellement des attentes actuelles, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs économiques et de marché généraux. Bien que JPMAM estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et, par conséquent, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés en raison de l’incertitude inhérente à ces derniers. JPMAM décline expressément toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs et des informations, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou d’autres facteurs ayant une incidence sur ces informations, sauf si la loi l’exige.

Les investissements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements réalisés par le passé peuvent ne pas se répéter.

Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement représentatifs des rendements futurs. Vous ne devez pas vous fier aux rendements antérieurs ni les considérer comme une garantie des rendements futurs des investissements.

Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq 100® et NDX® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc. et J.P. Morgan Investment Management Inc. Le FNB actif d’actions Nasdaq de revenu à prime JPMorgan n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les Sociétés quant à sa légalité ou à sa pertinence. Ce FNB n’est pas émis, approuvé, vendu ou promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE CE FNB.

Ce communiqué est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. qui est un gestionnaire de portefeuille enregistré et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, à l’exception du Yukon, et qui est également enregistré en tant que gestionnaire de fonds d’investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l’activité de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses filiales dans le monde entier.