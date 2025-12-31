JPMorgan annonce des distributions en espèces pour les FNB JPMorgan

TORONTO, 31 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- J. P. Morgan Asset Management (JPMAM)* a annoncé aujourd’hui les distributions finales de décembre 2025 pour les FNB de JPMorgan énumérés ci-dessous. Les FNB JPMorgan sont négociés à la Bourse de Toronto (TSX). Les participants inscrits au 31 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 9 janvier 2026(1) et le 16 janvier 2026(2). Les détails des distributions « par part » sont les suivants :

Nom des FNB JPMorgan Symbole boursier Distribution par part ($) Fréquence des paiements FNB actif d’actions Nasdaq

de revenu à prime JPMorgan(1) JEPQ 0,23362 Mensuel FNB actif

d’obligations américaines JPMorgan(2) JBND 0,09549 Mensuel FNB actif d’actions américaines

de revenu à prime JPMorgan(1) JEPI 0,17663 Mensuel FNB actif de revenu américain

à très court terme JPMorgan(2) JPST 0,08534 Mensuel FNB actif

JPMorgan de base É.-U.(1) JCOR 0,02470 Trimestriel FNB actif JPMorgan

valeur É.-U.(1) JAVA 0,06266 Trimestriel FNB actif JPMorgan

d’actions mondiales sélectionnées(1) JGLO 0,08874 Annuel FNB JPMorgan

croissance active É.-U.(1) JGRO 0,00969 Annuel



Pour en savoir plus sur les FNB JPMorgan, veuillez visiter www.jpmorgan.com/ca/advisors

Pour plus d’informations, veuillez envoyer un courriel à : jpmam.canada@jpmorgan.com

À propos de J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 4 billions $ US1 (au 30 septembre 2025), est un chef de file mondial en matière de gestion d’investissements. J.P. Morgan Asset Management compte parmi ses clients des institutions, des investisseurs individuels et des particuliers fortunés sur tous les grands marchés du monde. J.P. Morgan Asset Management propose une gestion globale des investissements en actions, en titres à revenu fixe, en immobilier, en fonds spéculatifs, en capital privé et en liquidités. Pour plus d’informations : www.jpmorganassetmanagement.com.

* Entité légale au Canada : JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.

1 Source : J.P. Morgan Asset Management, au 30 septembre 2025.

Les investissements dans les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements réalisés par le passé peuvent ne pas se répéter.

Les rendements antérieurs ne sont pas nécessairement représentatifs des rendements futurs. Vous ne devez pas vous fier aux rendements antérieurs ni les considérer comme une garantie des rendements futurs des investissements.

Nasdaq®, Nasdaq-100 Index®, Nasdaq 100® et NDX® sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée sous le nom de « Sociétés ») et sont utilisées sous licence par J.P. Morgan Asset Management (Canada) Inc. et J.P. Morgan Investment Management Inc. Le FNB JPMorgan actif d’actions Nasdaq de revenu à prime n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les Sociétés quant à sa légalité ou à sa pertinence. Ce FNB n’est pas émis, approuvé, vendu ou promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE CE FNB.

Ce communiqué est publié au Canada par JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. qui est un gestionnaire de portefeuille enregistré et un courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, à l’exception du Yukon, et qui est un gestionnaire de fonds d’investissement en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Il est également conseiller en dérivés au Manitoba, gestionnaire de négociation de matières premières en Ontario et gestionnaire de portefeuille de dérivés au Québec.

J.P. Morgan Asset Management est la marque de l’activité de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co. et de ses filiales dans le monde entier.