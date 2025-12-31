Groupe Casino : cession de l'activité BAO Cash & Carry

Le Groupe Casino annonce la cession de l’activité BAO Cash & Carry au Cameroun

Paris, le 31 décembre 2025

Le Groupe Casino annonce la cession, effective ce jour, de la société 3C Cameroun, exploitant 7 points de vente sous enseigne BAO Cash & Carry, à la société 2S Retail, dont 5 magasins intégrés à Douala et 2 magasins exploités en franchise à Nkongsamba et Limbé.

Cette opération s’inscrit dans l’évolution de la stratégie du Groupe, qui s’appuie sur des partenaires locaux pour développer ses marques en franchise à l’international. Le Groupe Casino continuera à approvisionner BAO Cash & Carry avec ses marques propres.

Lancée en 2018 à Douala, BAO Cash & Carry s’est imposée comme un acteur de référence du Cash & Carry (vente en gros) dans le pays. L’enseigne s’adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels (commerçants, revendeurs), comptant plus de 3 000 clients professionnels actifs.

La société 2S Retail maintiendra le concept à bas prix qui a fait le succès du concept BAO Cash & Carry au Cameroun et s’engage à préserver l’ensemble des emplois. Elle entend consolider le modèle existant en 2026, avant d’envisager une nouvelle phase de développement à partir de 2027.

***

Ce communiqué est uniquement à des fins d'information conformément aux lois et réglementations actuellement applicables, et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières décrites ici, ni ne doit entraîner la vente de ces valeurs mobilières dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

***

