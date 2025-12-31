Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management offentliggøres dags dato.

Prospektet opdateres med finanskalender 2026 og benchmarkændring i obligationsafdelingerne, som ikke er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Vedhæftet fil