Investeringsforeningen IA Invest – Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen IA Invest offentliggøres dags dato.

Prospektet opdateres med finanskalender 2026 og implementering af benchmark i afdelingerne Strategic Danske Aktier, Advice Capital Breakthrough Biotech og Advice Capital Global.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.iainvest.dk.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

