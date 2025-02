Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti uudesta suoritusjaksosta suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2023-2027





Verkkokauppa.com Oyj:n (”Verkkokauppa.com” tai ”yhtiö”) hallitus on 12.2.2025 päättänyt uudesta suoritusjaksosta yhtiön suoritusperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2023–2027. Järjestelmä julkistettiin toukokuussa 2023.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön sekä tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, jossa osallistujat voivat ansaita osakkeita palkkiona suorituksesta ja omasta sijoituksesta.

Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027 koostuu vuosittain alkavista kolmivuotisista suoritusjaksoista, joista ensimmäinen alkoi vuoden 2023 alusta lukien. Hallitus on 12.2.2025 päättänyt kolmannen, vuosille 2025–2027 kohdistuvan, suoritusjakson aloittamisesta. Kolmannen suoritusjakson 2025–2027 suoritusmittarina toimii yhtiön osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy vaadittujen TSR-tasojen saavuttamisen perusteella. Ehtona järjestelmään osallistumiselle ja palkkion saamiselle on, että henkilö allokoi vapaasti siirrettäviä hallussaan pitämiä Verkkokauppa.comin osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Suoritusjakson 2025–2027 palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana toukokuun 2028 loppuun mennessä. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksua. Toimitusjohtajan on pidettävä puolet palkkiona maksetuista osakkeista omistuksessaan siten, että hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa.

Järjestelmän kuuluu yhteensä kahdeksan henkilöä (toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet). Kolmannelta ansaintajaksolta 2025–2027 annettavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 340 000 Verkkokauppa.comin osaketta, mukaan lukien käteisenä maksettava osuus. Osakkeiden lopullinen määrä riippuu osallistujien hankkimien osakkeiden määrästä ja TSR-tasojen saavuttamisesta.



