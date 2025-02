Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 26.2.2025 klo 21.00

Dovren tytäryhtiö Suvic Oy on saanut Notice to Proceed -ilmoituksen ja aloittaa 100 megawattipiikin aurinkopuiston rakentamisen Eurajoelle

Suvic on saanut luvan töiden aloittamiseen ja käynnistää varsinaiset rakennustyöt aiemmin 8.1.2025 klo 17.15 tiedotetun EPC-sopimuksen mukaisesti 100 MWp:n aurinkopuiston rakentamiseksi Eurajoelle – tarkemmin Luvialle. Asiakkaana on ruotsalainen aurinkovoiman kehittäjä ja itsenäinen energiantuottaja Alight.

Lisäksi osapuolet ovat solmineet käyttö- ja huoltopalvelusopimuksen (O&M-sopimus, Operation and Maintenance) kahdeksi vuodeksi, sisältäen kolmen vuoden jatko-option.

Puiston koko on 123 hehtaaria, ja se rakennetaan kahdelle alueelle: Mikolan alue on pinta-alaltaan 73 hehtaaria, ja Murroksi nimetty alue lähellä Luvian Sahaa kattaa 50 hehtaaria. Puiston kapasiteetti vastaa noin 20 000 kodin vuosittaista sähkönkulutusta. Kyseessä on yksi suurimmista Suomessa kehitteillä olevista aurinkoenergiapuistoista.

Sopimus kattaa EPC-urakan aurinkopuiston ja sähköaseman osalta avaimet käteen -periaatteella. Rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2025 ja puisto luovutetaan tilaajalle syksyn 2026 aikana.

”Eurajoen hanke käynnistää laajenemisvaiheemme Suomeen. Olemme tyytyväisiä ollessamme nyt entistä lähempänä tavoitettamme tuottaa uusiutuvaa energiaa paikallisesti. Eurajoen aurinkopuisto on pisimmällä oleva hankkeemme Suomessa, ja sen nopea edistyminen luo myönteisiä odotuksia myös tulevien hankkeidemme osalta”, Alightin Head of Procurement & Construction Mia Engnes sanoo.

Suvicilla on vahva kokemus teollisen mittakaavan aurinkopuistojen rakentamisesta Suomessa. Yritys on rakentanut 32 MW:n tuotantokapasiteetin aurinkovoimalan Rauman Lakariin ja urakoi parhaillaan Lapualla voimalaa, jonka vuosituotanto tulee olemaan 80 gigawattituntia.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen uskoo, että aurinkovoiman osuus Suomen energiantuotannosta kasvaa nopeasti useisiin prosentteihin: ”Paneelien markkinahintojen merkittävä lasku ja positiiviset kokemukset kennojen elinkaaren aikaisesta tuotannosta vauhdittavat aurinkovoiman rakentamista – kuten myös sähköakkuvarastot. Alight on meille uusi asiakkuus ja Eurajoen projekti puolestaan upea kokonaisuus, jonka avulla uusiutuvan energian tuotanto ottaa jälleen merkittävän askeleen eteenpäin.”

Suvicin tuotantojohtaja ja Suvic Force Oy:n toimitusjohtajana toimiva Janne Räisänen iloitsee myös siitä, että sopimus tarjoaa jatkuvuutta konsernin sisällä työvoimaa tarjoavan Suvic Forcen työsuhteisiin: ”Meillä on omilla kirjoilla n. 120 asentajaa, ja olemme tietysti pyrkineet löytämään projekteja, joiden avulla voisimme pitää heistä kiinni. Uskomme, että on ollut oikea ratkaisu työllistää henkilöt suoraan tytäryhtiöön, sillä näin olemme pystyneet varmistamaan työvoiman osaamisen, sitoutumisen ja työturvallisuuden entistä paremmin.”

Lisätiedot:

Ville Vesanen

Toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi

Sanna Outa-Ollila

vt. toimitusjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

Meredith Popolo

Communications Director, Alight

Puh. +46 70-961 1583

meredith.popolo@alight-energy.com

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli- ja aurinkopuistoissa, akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin arvioitu liikevaihto vuonna 2024 oli noin 99 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Renewable Power Capital Ltd:n Storhöjden ja Vitberget tuulipuistot (Kramfors, Ruotsi), Vinliden Vindkraft AB:n Vinliden North ja South tuulipuistot (Lycksele, Ruotsi), EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua) sekä Fortumin Kirkkonummen ja Espoon datakeskusalueiden lämpöpumppulaitokset. Verkkosivut: www.suvic.fi

Alightin missiona on tehdä sähköverkosta hiilidioksidivapaa ja auttaa energiaintensiivisiä yrityksiä aurinkoenergiaan siirtymisessä. Me kehitämme, omistamme ja operoimme onsite- ja offsite-aurinkoenergiaprojekteja ympäri Euroopan sekä myymme puhdasta energiaa yrityksille alhaisin, kiintein kustannuksin, jotka takaa valtion rahoituksesta tai tuista riippumaton sähkönhankintasopimus. Päämäärämme on viitoittaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta, ja sen saavuttamiseksi tavoittelemme 5 gigawatin asennettua kapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. Verkkosivut: https://www.alight-energy.com/fi/

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com