Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj: Mervi Luurila Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n toimitusjohtajaksi

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Pörssitiedote

27.2.2025 klo 14:00

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n hallitus on nimittänyt palvelualuejohtaja Mervi Luurilan, KTM, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n toimitusjohtajaksi. Luurila on toiminut Säästöpankkiryhmässä vuodesta 2013. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vastuullisista asiantuntija- ja johtotehtävistä pohjoismaisissa ja kotimaisissa finanssialan yrityksissä. Nimitys astuu voimaan 01.04.2025.

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2018 toiminut Kai Brander jää eläkkeelle 01.06.2025.





SÄÄSTÖPANKKIEN KESKUSPANKKI SUOMI OYJ





Lisätietoja:

Samu Rouhe

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

+358 50 348 4341



Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää ja Säästöpankkiryhmää. Säästöpankkien Keskuspankin roolina on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja tukkuvarainhankinta raha- ja pääomamarkkinoilta, hoitaa maksujen välitys sekä maksukorttien liikkeeseenlasku.