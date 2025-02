OP Ryhmä

Tilinpäätöstiedote

Pörssitiedote 6.2.2025 klo 9.00

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024: Liiketoiminnan erinomainen kehitys jatkui – koko vuoden liikevoitto oli 2 486 miljoonaa euroa

Liikevoitto kasvoi 21 % 2 486 miljoonaan euroon (2 050).

Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 3 805 miljoonaan euroon (3 605). Korkokate kasvoi 5 % 2 796 miljoonaan euroon (2 654). Vakuutuspalvelutulos kasvoi 136 % 192 miljoonaan euroon (81) ja nettopalkkiotuotot laskivat 6 % 818 miljoonaan euroon (870).

Saamisten arvonalentumiset olivat 96 miljoonaa euroa (269) ja olivat 0,09 % (0,26) luotto- ja takauskannasta.

Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 20 % 465 miljoonaan euroon (389).

Kulut yhteensä kasvoivat 3 % 2 262 miljoonaan euroon (2 201). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 47 % (49).

Luottokanta oli edellisvuoden tasolla 98,9 miljardia euroa (98,9) ja talletukset kasvoivat vuodessa 4 % 77,7 miljardiin euroon (74,5).

CET1-vakavaraisuus oli 21,5 % (19,2), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 8,1 prosenttiyksiköllä. EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3), jotka tulivat voimaan 1.1.2025, arvioidaan olevan vähäinen heikentävä vaikutus OP Ryhmän vakavaraisuuteen

Osuuspankit -segmentin liikevoitto kasvoi 4 % 1 275 miljoonaan euroon (1 223). Korkokate kasvoi 3 % 2 112 miljoonaan euroon (2 041). Saamisten arvonalentumiset laskivat 78 miljoonaa euroa 95 miljoonaan euroon (173). Nettopalkkiotuotot laskivat 10 % 619 miljoonaan euroon (686). Kulu-tuotto-suhde oli 51 % (49). Luottokanta laski vuodessa 0,3 % 70,7 miljardiin euroon (70,9) ja talletukset kasvoivat vuodessa 3 % 62,9 miljardia euroa (61,2).

liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (-26). Korkokate kasvoi 15 miljoonaa euroa 16 miljoonaan euroon (1). OP Ryhmä korotti vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla vuoden 2022 normaaliin tasoon verrattuna. Lisäksi omistaja-asiakkaat saivat vuonna 2024 päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja. Näiden etujen yhteenlaskettu arvo omistaja-asiakkaille vuonna 2024 oli 404 miljoonaa euroa. Edut ovat voimassa vuoden 2025 loppuun.

Näkymät: Liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2025 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuosien 2023 ja 2024 liikevoitto. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa “Näkymät”.





OP Ryhmän avainlukuja

Milj. € 1–12/2024 1–12/2023 Muutos, % Liikevoitto, milj. € 2 486 2 050 21,3 Osuuspankit 1 275 1 223 4,3 Yrityspankki 572 408 40,4 Vakuutus 578 414 39,4 Ryhmätoiminnot 19 -26 – Omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset, milj. € -314 -275 14,1 Tuotot yhteensä** 4 844 4 520 7,2 Kulut yhteensä -2 262 -2 201 2,8 Kulu-tuotto-suhde, %** 46,7 48,7 -2,0* Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,6 10,6 0,9* Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 13,0 12,0 1,0* Koko pääoman tuotto (ROA), % 1,24 0,98 0,26* Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 1,39 1,11 0,28*

31.12.2024 31.12.2023 Muutos, % CET1-vakavaraisuus, %* 21,5 19,2 2,3* Luottokanta, mrd. € 98,9 98,9 0,0 Talletukset, mrd. € 77,7 74,5 4,3 Järjestämättömät saamiset vastuista, % 2,64 2,94 -0,30* Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,09 0,26 -0,17* Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 115 2 094 1,0



Tuloksen vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2023 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

* Suhdeluvun muutos, prosenttiyksikköä.

** Aiemmin tuloslaskelmalla omalla rivillään esitetyt OP-bonukset omistaja-asiakkaille on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin, korkokuluihin ja sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin. Tuloslaskelmalla ei enää esitetä riviä ”OP-bonukset omistaja-asiakkaille”. Vertailukauden tiedot on oikaistu. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2024 liitetiedossa 1. Laatimisperiaatteet sekä laatimisperiaatteiden ja esittämisen muutokset

Pääjohtajan kommentit:

Toimintaympäristöä leimasi epävarmuus – Suomen talouden elpyminen käynnistyi loppuvuonna

Vuonna 2024 toimintaympäristöä leimasi viime vuosien tapaan poikkeuksellisen jännittynyt geopoliittinen tilanne Suomen lähialueilla. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota on jatkunut jo lähes kolme vuotta, ja Lähi-idän konflikti laajentui aiempaa laajemmalle alueelle. Kansainvälisen politiikan ja globaalin talouden mannerlaatat ovat suurten muutosten keskellä, mikä luo epävarmuutta talouteen ja laajemminkin toimintaympäristöömme.

Maailman talous kasvoi viime vuonna kolmen prosentin tahtia, mutta Euroopassa kasvu jäi reiluun prosenttiin. Suomen talous kärsi negatiivisesta kehityksestä toista vuotta peräkkäin. Loppuvuotta kohden talous alkoi kuitenkin vähitellen elpyä, ja OP Ryhmä odottaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan parilla prosentilla vuonna 2025.

Heikko taloussuhdanne näkyi erityisesti rakentamisessa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Kiinteistösektorin riskit pysyivät korkealla tasolla. Konkurssien määrä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna.

Suomessa inflaatio hidastui tuntuvasti vuoden takaisesta 3,6 prosentista 0,7 prosenttiin. Sen sijaan työttömyys oli kasvussa työttömyyden trendin noustessa joulukuussa 8,9 prosenttiin. Markkinakorkojen lasku jatkui lähes koko vuoden ja euriborkorot olivat vuoden lopulla selvästi alkuvuotta alemmalla tasolla.

Asuntokaupan volyymi ja asuntoluottojen kysyntä olivat loppuvuoden piristymisestä huolimatta selvästi edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Asuntojen hintojen lasku jatkui.

Markkinakorkojen lasku vauhditti osakemarkkinoita ja osakekurssit nousivat monissa pörsseissä. Sen sijaan Helsingin pörssissä osakeindeksit päätyivät koko vuoden kehityksen osalta lievästi miinukselle.

OP Ryhmällä erittäin onnistunut vuosi – Vahva tulos mahdollistaa erinomaiset edut omistaja-asiakkaille

OP Ryhmän liikevoitto kehittyi erittäin myönteisesti ja koko vuoden liikevoitto nousi edellisvuodesta 21 prosenttia ja oli 2 486 miljoonaa euroa.

Erinomainen tuloskehitys mahdollistaa tuntuvien etujen tarjoamisen yli 2,1 miljoonalle omistaja-asiakkaallemme myös vuonna 2025. Omistaja-asiakkaamme saavat vuoden 2024 tapaan päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksua ja OP-bonukset kertyvät 40 prosentilla korotettuna vuoden 2022 normaaliin tasoon verrattuna. Näin helpotamme osaltamme kotitalouksien tilannetta näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Korotettujen OP-bonusten ja päivittäispalveluihin liittyvän edun yhteenlaskettu kokonaisarvo on vuonna 2025 arviolta 400 miljoonaa euroa eli kyse on merkittävästä edusta.

Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään eri tavoin omistaja-asiakkaillemme annettavina taloudellisina ja muina etuina.

OP Ryhmän asiakasliiketoiminnan tuotot nousivat ennätystasolle yli 3,8 miljardiin euroon. Erityisen voimakkaasti kasvoi vakuutuspalvelutulos, joka oli 136 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Korkokatteen kasvu hidastui 5 prosenttiin ja nettopalkkiotuotot laskivat 6 prosenttia edellisvuodesta erityisesti omistaja-asiakkaille tarjotun päivittäispalveluiden kuukausimaksuja koskevan maksuttomuusedun johdosta. Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat selvästi vuodesta 2023 ja OP Ryhmän tuotot yhteensä olivat 7 prosenttia edellisvuotta suuremmat eli yli 4,8 miljardia euroa.

OP Ryhmän kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 3 prosenttia. Kuluja kasvattivat henkilöstökulujen kasvu sekä kasvaneet panostukset ICT-kehittämiseen. OP Ryhmän kulu-tuotto-suhde parani edellisestä vuodesta kahdella prosenttiyksiköllä ja oli 47 prosenttia, mikä on erittäin hyvä taso kansainvälisestikin vertaillen.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli erittäin hyvää

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli erittäin hyvää. Osuuspankit-segmentin liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 4 prosenttia 1 275 miljoonaan euroon. Vakuutuksen liikevoitto oli 578 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen 39 prosenttia. Yrityspankin liikevoitto oli 572 miljoonaa euroa nousten edellisvuodesta 40 prosenttia.

Vahva vakavaraisuus ja erinomainen maksuvalmius luovat turvaa ja vakautta epävarmassa toimintaympäristössä

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus nousi edelleen ja oli 21,5 prosenttia, mikä ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 8,1 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä on yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa. Erinomainen kannattavuus, vahva vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat olennaisia tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle ja luovat luottamusta asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. OP Ryhmän osalta nämä tekijät ovat erinomaisella tasolla ja ryhmä on entistäkin vahvemmassa kunnossa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Talletukset selvässä kasvussa ja luottokannan pieneneminen pysähtyi – asiakkaiden lainanhoitokyky säilyi hyvänä

OP Ryhmän talletuskanta kasvoi yli 4 prosenttia edellisvuodesta. Kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen talletukset olivat kasvussa vuoden lopussa. OP Ryhmän markkinaosuus talletuksista nousi yli 40 prosenttiin.

OP Ryhmän luottokanta oli vuoden päättyessä edellisvuoden lopun tasolla. Pitkään jatkuneen laskun jälkeen luottokanta kääntyi alkusyksyllä uudelleen kasvuun. OP Ryhmä säilytti vankan markkinajohtajan asemansa niin asunto- kuin yritysluottomarkkinoilla. Markkinaosuus asuntoluotoissa oli 39 prosenttia ja yritysluotoissa 38 prosenttia.

Vuoden 2024 aikana OP Ryhmän asuntolaina-asiakkaat hoitivat lainansa täsmällisesti ja mallikelpoisesti. Markkinakorkojen lasku helpotti tilannetta. Lainojen maksuohjelmien muutoshakemusten määrä oli edellisvuosia alemmalla tasolla. Erityisessä seurannassa olevien yritysluottojen määrä oli laskussa edellisvuoteen verrattuna. Järjestämättömien saamisten määrä laski viime vuoden 2,9 prosentista 2,6 prosenttiin. Saamisten arvonalentumisten määrä laski vertailuvuodesta selvästi.

Voimakas kasvu varallisuudenhoidossa jatkui koko vuoden

Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana. Varallisuudenhoito on yksi kasvumme painopistealueista ja tavoitteenamme on tulevina vuosina ottaa selvä kasvuloikka tässä liiketoiminnassa.

OP Ryhmän sijoitusrahastoihin sijoittaneiden rahasto-osuuden omistajien määrä nousi jo yli 1,4 miljoonaan. Uusien säännöllistä rahastosijoittamista koskevien sopimusten määrä lisääntyi kolmanneksella. Rahastosäästäjiä houkutteli erityisesti kansainvälinen sijoittaminen sekä sijoittaminen vastuullisuutta korostaviin sijoituskohteisiin. Erityisesti nuorempien sijoittajien rahastovalinnoissa korostuu vastuullisuus. OP Ryhmän hoidossa olevien sijoitusvarojen määrä kasvoi 8 prosenttia ja oli vuoden lopussa 111 miljardia euroa.

OP-mobiilia käytettiin yli 700 miljoonaa kertaa – tekoälyn hyödyntäminen reippaassa kasvussa

OP Ryhmän digitaalisten palvelujen käyttö kasvoi edelleen selvästi. Sekä henkilö- että yritysasiakkaat käyttävät yhä useammin niin pankki- kuin vakuutusasiointiinsa digitaalisia kanavia. OP-mobiiliin kirjauduttiin viime vuonna peräti 708 miljoonaa kertaa eli keskimäärin 59 miljoonaa kertaa kuukaudessa. Aktiivisia käyttäjiä OP-mobiililla on jo yli 1,7 miljoonaa.

Vuoden 2024 aikana otimme tekoälyä käyttöön kiihtyvästi helpottamaan asiakkaidemme arkea ja henkilöstömme työntekoa.

Kesäkuussa lanseerasimme OP Ainan, OP-mobiilissa toimivan henkilökohtaisen apurin, joka auttaa asiakkaitamme joka päivä läpi vuorokauden erilaisissa pankki- ja vakuutusasioissa. OP Aina on ensimmäinen suomalainen tekoälyä ja herätteitä hyödyntävä finanssialan palvelu. Asiakkaamme ovat ottaneet palvelun innolla käyttöön, ja sillä oli vuoden 2024 loppuun mennessä jo 6,25 miljoonaa asiakaskohtaamista. Palvelun avulla voimme tarjota asiakkaillemme entistäkin personoidumpia ja helposti saatavilla olevia palveluja.

Kyberturvallisuus ja digitaalisten palveluiden toimivuus toimintamme ytimessä

OP Ryhmän digitaalisten palveluiden toimivuus oli koko vuoden erinomaisella tasolla huolimatta palvelunestohyökkäysten määrän voimakkaasta kasvusta.

Jatkoimme merkittäviä investointeja kyberturvallisuuteen ja varmistamme siten asiakkaidemme rahojen ja tietojen pysymisen turvassa kaikissa olosuhteissa. Asiakkaisiimme kohdistuneiden kalastelu- ja huijausyritysten määrä oli koko vuoden korkealla tasolla ja olemme tehneet aktiivisesti erilaisia toimenpiteitä suojataksemme asiakkaamme entistäkin paremmin tällaisilta uhilta.

OP Ryhmä kantaa yritysvastuuta Suomen suurimpana yhteisöveron maksajana

OP Ryhmän suora ja välillinen merkitys Suomen kansantalouden kehitykseen on huomattava. Perustehtävämme mukaisesti haluamme edistää kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä omistaja-asiakkaillemme että toimintaympäristöllemme.

Vuodelta 2023 maksoimme yhteisöveroa Suomen suurimpana yhteisöveron maksajana lähes 400 miljoonaa euroa eli yli 5 prosenttia kaikista maksetuista yhteisöveroista.

Haluamme toimia toiveikkaamman tulevaisuuden suunnannäyttäjänä suomalaisessa yhteiskunnassa. Meille Suomen ja suomalaisten menestyminen on ykkösasia niin tänään kuin tulevaisuudessa.

Vahvassa kunnossa uuteen vuoteen

OP Ryhmä on vahvassa kunnossa tukemaan asiakkaitaan Suomen talouden vähitellen elpyessä. Meiltä saa kilpailukykyiset pankki- ja vakuutuspalvelut erilaisiin tarpeisiin.

Haluan lämpimästi kiittää kaikkia asiakkaitamme luottamuksestanne OP Ryhmää kohtaan vuonna 2024. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia myös alkavana vuonna. Lämmin kiitos myös henkilöstöllemme ja hallinnollemme vuoden 2024 aikana tekemästänne erinomaisesta työstä.

Timo Ritakallio

pääjohtaja



Tammi–joulukuu

OP Ryhmän liikevoitto oli 2 486 miljoonaa euroa (2 050). Liikevoitto kasvoi vertailukaudesta 21,3 prosenttia eli 436 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, nettopalkkiotuotot ja vakuutuspalvelutulos kasvoivat yhteensä 5,6 prosenttia 3 805 miljoonaan euroon (3 605). Kulu-tuotto-suhde parani 46,7 prosenttiin (48,7). Tulokseen sisältyvät omistaja-asiakkaille kertyneet uudet OP-bonukset kasvoivat 14,0 prosenttia 307 miljoonaan euroon.

Korkokate kasvoi 5,3 prosenttia 2 796 miljoonaan euroon. Osuuspankit-segmentin korkokate kasvoi 3,5 prosenttia 2 112 miljoonaan euroon ja Yrityspankki-segmentin 11,3 prosenttia 657 miljoonaan euroon. OP Ryhmän luottokanta oli viime vuoden tasolla 98,9 miljardia euroa, ja talletukset kasvoivat vuodessa 4,3 prosenttia 77,7 miljardiin euroon. Kotitalouksien talletukset kasvoivat vuodessa 2,8 prosenttia 47,8 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 22,2 miljardia euroa (22,0).

Tulosta heikentäviä saamisten arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin yhteensä 96 miljoonaa euroa (269). Vertailukaudella kiinteistö- ja rakennustoimialaan kohdistuneet odotettavissa olevat luottotappiot kasvattivat saamisten arvonalentumisia. Lopullisia luottotappioita oli 200 miljoonaa euroa (77). OP Ryhmä on tehostanut lopullisten luottotappioiden kirjausprosessia vuoden 2024 aikana. Kun laina on siirretty oikeudelliseen perintään, lainan pääoma kirjataan alas vakuuden arvoon saakka. Tällaisia luottotappioita kirjattiin viimeisen vuosineljänneksen aikana 125 miljoonaa euroa ja vastaavasti vaiheen 3 odotettuja luottotappiota palautui 93 miljoonaa euroa. Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 824 miljoonaa euroa (929), josta johdon harkintaan perustuvia lisävarauksia oli 77 miljoonaa euroa (109). Järjestämättömät saamiset olivat 2,6 prosenttia (2,9) vastuista. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,1 prosenttia (0,3) luotto- ja takauskannasta.

Nettopalkkiotuotot laskivat 6,0 prosenttia 818 miljoonaan euroon. Omistaja-asiakkaat ovat saaneet päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja lokakuusta 2023 lähtien, mikä vaikutti maksuliikkeen nettopalkkioiden laskuun. Maksuliikkeen nettopalkkiotuotot laskivat 56 miljoonaa euroa 291 miljoonaan euroon ja asuntojen välityksen nettopalkkiotuotot 6 miljoonaa euroa 63 miljoonaan euroon.

Vakuutuspalvelutulos kasvoi 110 miljoonaa euroa 192 miljoonaan euroon. Vakuutuspalvelutulos sisältää liiketoiminnan kuluja 529 miljoonaa euroa (485). Vahinkovakuutuksen nettomaksutuotot, sisältäen jälleenvakuutuksen osuuden, kasvoivat 6,1 prosenttia 1 760 miljoonaan euroon. Nettokorvauskulut jälleenvakuutuksen osuuden jälkeen kasvoivat 4,4 prosenttia 1 116 miljoonaan euroon. Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde parani 92,3 prosenttiin (93,8).

Tuotot sijoitustoiminnasta eli sijoitustoiminnan nettotuotot, vakuutuksen nettorahoituskulut ja tuotot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista kasvoivat yhteensä 19,5 prosenttia 465 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan tuottoja kasvatti erityisesti osakesijoitusten arvonnousu. Sijoitustoiminnan nettotuotot ja nettorahoitustuotot yhdessä kertovat vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuloksellisuuden. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 7,6 prosenttia (3,4).

Yhteensä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen eli saamistodistusten, osakkeiden ja johdannaisten nettotuotot olivat 1 975 miljoonaa euroa (1 706), ja sijoitussopimusvelkojen nettotuotot olivat yhteensä 851 miljoonaa euroa (642). Vakuutuksen nettorahoituskulut olivat 727 miljoonaa euroa (722).

Pankkitoiminnan kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotuotot laskivat 19,1 prosenttia 44 miljoonaan euroon saamistodistusten korkotuottojen laskettua.

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 44 miljoonaan euroon (40).

Kulut yhteensä kasvoivat 2,3 prosenttia 2 262 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 12,1 prosenttia 1 081 miljoonaan euroon. Kasvuun vaikuttivat henkilöstömäärän kasvu sekä palkankorotukset. OP Ryhmän henkilömäärä kasvoi vuodessa noin 1 000 henkilöä. Henkilömäärä kasvoi myynnin ja asiakaspalvelun, palvelujen kehittämisen sekä riskienhallinta ja compliance -toiminnon tehtävissä. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä laskivat 35,5 prosenttia 146 miljoonaan euroon.

Vertailukaudella arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 60 miljoonaa euroa pääosin tietojärjestelmistä ja oman käytön kiinteistöistä. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,4 prosenttia 1 036 miljoonaan euroon. ICT-kulut olivat 514 miljoonaa euroa (460). Kehittämisen kuluvaikutus oli 349 miljoonaa euroa (294) ja aktivoidut kehittämismenot olivat 58 miljoonaa euroa (62). Viranomaismaksut laskivat 61 miljoonaa euroa 16 miljoonaan euroon. EU:n yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) ei kerännyt pankeilta vakausmaksuja vuodelta 2024. OP Ryhmä maksoi vakausmaksuja vuonna 2023 yhteensä 62 miljoonaa euroa.

Tulokseen sisältyvät OP-bonukset omistaja-asiakkaille, 307 miljoonaa euroa (269), on jaettu OP-bonusten kertymisen perusteella korkotuottoihin 160 miljoonaa euroa (150), korkokuluihin 82 miljoonaa euroa (67), sijoitusrahastojen palkkiotuottoihin 48 miljoonaa euroa (38) ja vakuutuspalvelutulokseen 17 miljoonaa euroa (15).

Tuloverot olivat 499 miljoonaa euroa (408). Vuodelta 2023 OP Ryhmä maksoi 397 miljoonaa euroa yhteisöveroa. Katsauskauden efektiivinen verokanta oli 20,1 prosenttia (19,9). Laaja tulos verojen jälkeen oli 2 067 miljoonaa euroa (1 719).

OP Ryhmän oma pääoma oli 18,1 miljardia euroa (16,3). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 3,3 miljardia euroa (3,3), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,4 miljardia euroa (0,4).

OP Ryhmän rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvoja. OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli 193 prosenttia (199) ja NSFR-suhdeluku oli 129 prosenttia (130).

Näkymät

Suomen talous supistui vuonna 2024. Talous alkoi kuitenkin elpyä vuoden aikana, ja vuoden jälkipuoliskolla BKT kasvoi ennakkotietojen mukaan edellisvuodesta. Hidastuneen inflaation ja laskevien korkojen myötä taloudella on edellytykset jatkaa elpymistä. Talouden näkymien riskit ovat yhä tavanomaista suuremmat. Geopoliittisten kriisien laajeneminen tai kaupan esteiden lisääntyminen voi vaikuttaa sijoitusmarkkinoihin ja taloudelliseen toimintaympäristöön.

OP Ryhmän liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2025 hyvällä tasolla, mutta muodostuvan kuitenkin pienemmäksi kuin vuosien 2023 ja 2024 liikevoitto.

OP Ryhmän tuloskehityksen merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen, korko- ja sijoitusympäristön muutoksiin sekä saamisten arvonalentumisten kehitykseen. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.



OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja yli 14 000 työntekijää. Tarjoamme kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP Ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Perustehtävämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa olemme rakentaneet suomalaista yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta jo 120 vuoden ajan.