Yhtiötiedote 24.3.2025 klo 18.00 (CET)

Meriaura Group Oyj on saanut ehdollisen hyväksynnän kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Summa Defence Oy:n hankinnan jälkeen

Meriaura Group Oyj (“Meriaura Group” tai “Yhtiö”) on saanut Nasdaq Stockholm AB:n ehdollisen hyväksynnän Meriaura Groupin arvopapereiden kaupankäynnin jatkumiselle Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla (”First North”) 29.1.2025 julkaistun Summa Defence Oy:n (”Summa Defence”) koko osakekannan hankkimisen jälkeen.

Meriaura Group aikoo 29.1.2025 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti hankkia Summa Defencen koko osakekannan. Transaktio on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla järjestämällä suunnattu osakeanti Summa Defencen osakkeenomistajille. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka -liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään. Uuden listatun yhtiön nimeksi tulee Summa Defence Oyj. Transaktio ja siihen liittyvät järjestelyt ovat ehdollisia Meriaura Groupin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksille.

Nasdaq Stockholm AB on hyväksynyt Meriaura Groupin arvopapereiden kaupankäynnin jatkuvan First Northissa sekä Suomessa että Ruotsissa edellyttäen, että Yhtiö julkaisee yhtiöesitteen Nasdaq First North Growth Market -sääntökirjan (”Sääntökirja”) mukaisesti, toimittaa Summa Defence Oy:tä koskevan legal due diligence -raportin Nasdaq Stockholm AB:lle ilman havaintoja, jotka vaikuttaisivat sen arvioon listalleottoehtojen täyttymisestä, yhtiön osakkeille syntyy riittävää tarjontaa ja kysyntää, ja Yhtiö päivittää verkkosivustonsa Sääntökirjan mukaisesti transaktion toteutumisen jälkeen.

Yhtiöesite on tarkoitus julkaista ennen varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumista, ja se tulee olemaan saatavilla Meriaura Groupin verkkosivuilla osoitteessa www.meriauragroup.com.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 40 078 5489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com



Summa Defence Oy

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen

Puh: +358 44 517 4543

Sähköposti: jussi.holopainen@summadefence.com



Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla tunnuksella MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.