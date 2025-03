Sisäpiiritieto: Sunborn International Holding Oy on allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen yhteisyrityshankkeesta ja Gibraltarin aluksen enemmistöosuuden kaupasta

Rush Factory Oyj:n (”Rush Factory”) kanssa osakevaihtoa ja yhdistymistä suunnitteleva Sunborn International Holding Oy (”SBIH”) on allekirjoittanut ehdollisen sopimuksen yhteisyrityshankkeesta ja Gibraltarin aluksen enemmistöosuuden kaupasta. Kaupan täytäntöönpanossa aluksen omistus siirtyisi singaporelaiselle yhteisyritykselle, josta SBIH tulee omistamaan 42 prosenttia. Järjestelyn kokonaisarvo on 155 miljoonaa dollaria.

Rush Factoryn kanssa osakevaihtoa ja yhdistymistä suunnitteleva SBIH sekä Gibraltarin aluksen omistava SBIH:n tytäryhtiö Sunborn (Gibraltar) Ltd ovat allekirjoittaneet ehdollisen sopimuksen yhteisyrityshankkeesta singaporelaisen XNS Holdings PTE. LTD.:n (”XNS”) kanssa. XNS:n merkittävä omistaja ja rahoittaja on australialaissijoittaja Wilson Hui Xiong Xue. Osana yhteisyrityshanketta Gibraltarin aluksen omistus on tarkoitus siirtää XNS:n nimiin. Järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen SBIH omistaisi 42 prosenttia XNS:n osakekannasta. XNS:n osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet XNS:ää koskevan osakassopimuksen.

Järjestelyn tavoitteena on SBIH:n liiketoiminnan pääomarakenteen vahvistaminen, Sunborn (Gibraltar) Ltd:n liikkeeseen laskeman 58 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu sekä aluksen perusparannustöiden toteuttaminen.





Sunborn Gibraltar -jahtihotellin perustiedot

Sunborn Gibraltar -jahtihotelli on viiden tähden hotelli, joka tarjoaa ylellistä ja korkeatasoista majoitusta, erilaisia ruoka- ja juomapalveluja sekä kokouspalveluja, ja aluksessa on 189 huonetta, joista 22 on sviittejä. Lisäksi aluksen tiloihin kuuluu 400 hengen tapahtumatila, konferenssitiloja jopa 250 henkilölle, lukuisia ravintoloita, kuntokeskus sekä kylpylä.

Sunborn Gibraltar -jahtihotellin Gibraltarin Ocean Village -venesatamassa sijaitsevan laivapaikan vuokrasopimus on voimassa 15.8.2028 asti. SBIH:n strategiana on pyrkiä jatkamaan Gibraltarin hotelliliiketoimintaa nykyisen laivapaikkasopimuksen päättyessä. SBIH neuvottelee Gibraltariin rakennettavasta uudesta 140–160 huoneen hotellialuksesta, jonka suunnittelussa otetaan huomioon Gibraltarilla yli kymmenen vuoden aikana kerätty toimintadata sekä viimeisimmät olettamukset hotellihuoneiden ja ravintolapalveluiden kehityksestä ja kysynnästä tulevina vuosina.

Vuonna 2024 Sunborn (Gibraltar) Ltd:n omistama alus tuotti vuokratuloja noin 3,18 miljoonaa puntaa (4,75 miljoonaa puntaa vuonna 2023), mikä vastaa noin 3,76 miljoonaa euroa (noin 5,46 miljoonaa euroa vuonna 2023). Aluksen kirjanpitoarvo oli 31.12.2024 noin 76 miljoonaa puntaa eli noin 91,7 miljoonaa euroa. Altum Marinen helmikuussa 2025 laatiman valuaatioraportin mukaan aluksen arvo oli noin 136 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa noin 130,5 miljoonaa euroa.





Järjestelyn keskeiset ehdot ja alustava aikataulu

Järjestelyn kokonaisarvo on 155 miljoonaa dollaria, josta 90 miljoonaa dollaria maksetaan käteisellä ja 65 miljoonaa dollaria XNS:n osakkeina. Vastike maksetaan kolmessa osassa. Käteisvastikkeen ensimmäinen osuus, 9 miljoonaa dollaria, maksetaan 30.5.2025 mennessä. Toinen osuus vastikkeesta koostuu 72 miljoonan dollarin käteissummasta ja 65 miljoonan dollarin arvosta XNS:n osakkeita. 9 miljoonan dollarin kolmas osuus talletetaan toisen osuuden maksamisen yhteydessä escrow-tilille, ja nämä varat vapautetaan Sunborn (Gibraltar) Ltd:lle järjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä.

XNS:ää koskevan osakassopimuksen mukaan XNS tulisi jakamaan osinkona vähintään 70 prosenttia tilikauden voitosta, jonka myötä SBIH pyrkii saamaan yhteisomistetusta aluksestaan vuosittaista osinkotuottoa. SBIH ei anna ennusteita tulevasta osinkotuotosta.

Lisäksi järjestelyn yhteydessä on sovittu alukseen tehtävistä teknisistä järjestelyistä ja perusparannuksista.





Järjestelyn arvioidut taloudelliset vaikutukset

Järjestelyn kokonaisarvo 155 miljoonaa dollaria maksetaan osittain käteisellä ja osittain XNS:n osakkeina. Sunborn Gibraltar -jahtihotellin kirjanpitoarvo 31.12.2024 oli 91,7 miljoonaa euroa, ja järjestelyn täytäntöönpanon yhteydessä se kirjataan pois taseesta kokonaisvastiketta vastaan. Käteisvastiketta käytetään Sunborn (Gibraltar) Ltd:n liikkeeseen laskeman 4.7.2025 erääntyvän 58 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan, siihen liittyvien korkojen ja kustannusten sekä 1,8 miljoonan euron rahalaitoslainan maksuun. SBIH:n korollinen velka 31.12.2024 oli 28,7 miljoonaa euroa oikaistuna edellä mainittujen 58 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja 1,8 miljoonan euron rahalaitoslainan takaisinmaksulla sekä SBIH:n ja Saga Palvelut Oy:n välisen voitto-osuuslainan konversiolla, josta tiedotettiin 5.12.2024. Lisäksi käteisvastikkeella katetaan teknisistä järjestelyistä ja perusparannustöistä aiheutuvat kulut. XNS:n osakkeina maksettu 65 miljoonan dollarin vastike muodostaa hankintamenon uudelle SBIH:n osakkuusyhtiölle ja se kirjataan taseeseen.

Järjestely mahdollistaa nykyisen laivahotellin liiketoiminnan jatkumisen Gibraltarilla toistaiseksi sekä edistää suunnittelua mahdollisen uuden hotellin rakentamiseksi Gibraltarille. Mikäli järjestelyä ei toteuteta, alus jatkaa liiketoimintaansa normaalisti Sunborn (Gibraltar) Ltd:n omistuksessa. Tässä tilanteessa tai järjestelyn toteuttamisen viivästyessä SBIH pyrkii järjestämään 58 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan takaisinmaksun siltarahoituksen avulla.

Mikäli nykyinen jahtihotelli siirrettäisiin, SBIH:n johdon arvion mukaan nykyisen jahtihotellin uudelleensijoittamisella voitaisiin saavuttaa toiminnan vakiinnuttua keskipitkällä aikavälillä noin 2–5 miljoonan euron vuosittainen kasvu SBIH:n operatiiviseen käyttökatteeseen. Arvio perustuu jahtihotellin nykyiseen liikevaihtoon ja kustannuksiin sekä johdon tekemään markkina-analyysiin.





