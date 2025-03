Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 5.3.2025 klo 9.30



Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2024

Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate parani maltillisesti



Avainlukuja

10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 2024 2023 2024 2023 Liikevaihto, milj. euroa 118,5 114,9 462,3 450,9 Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 4,2 5,3 17,0 15,8 Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,6 4,6 3,7 3,5 Käyttökate, milj. euroa 5,4 5,3 17,2 11,2 Käyttökate, % 4,5 4,6 3,7 2,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa -0,3 0,7 -1,4 -2,8 Vertailukelpoinen liikevoitto, % -0,2 0,6 -0,3 -0,6 Liikevoitto, milj. euroa 0,9 0,7 -1,3 -7,5 Liikevoitto, % 0,7 0,6 -0,3 -1,7 Raportointikauden voitto, milj. euroa 0,8 -1,4 -5,3 -12,8 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 6,5 13,1 3,9 30,7 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,11 0,23 0,07 0,53 Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 -0,02 -0,09 -0,22 Osakekohtainen osinko, euroa − − 0,00 0,10 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -0,7 -4,1 Velkaantumisaste (gearing), % − − 51,7 35,3



* 2024 osalta ehdotus yhtiökokoukselle



Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.



Loka–joulukuu 2024 lyhyesti:

- Liikevaihto nousi 3 % ja oli 118,5 milj. euroa (114,9)

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 4,2 milj. euroa (5,3)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,5 milj. euroa (13,1)

Tilikausi 2024 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 462,3 milj. euroa (450,9)

- Vertailukelpoinen käyttökate parani 17,0 milj. euroon (15,8)

- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,9 milj. euroa (30,7)

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2024 ei jaeta osinkoa

Näkymät vuodelle 2025:

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

Hallituksen esitys osingosta:

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.



Tommi Björnman, toimitusjohtaja:

”Kuitukangasmarkkina jatkaa tervettä, BKT:n ylittävää kasvuaan, mutta globaali geopoliittinen tilanne sekä muuttuvat tuontivolyymit aiheuttavat epävarmuutta kohdemarkkinoillamme.

Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa (450,9). Kasvu edellisestä vuodesta johtui pääasiassa korkeammista myyntimääristä, joiden positiivista vaikutusta vähensivät matalammat myyntihinnat. Myyntihintoja laskivat vuoteen 2023 nähden matalammat raaka-ainehinnat.

Kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkina on nopeasti siirtymässä kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Suominen on strategiansa mukaisesti asettanut tavoitteekseen vastuullisten tuotteiden myynnin kasvattamisen sekä uusien ympäristöystävällisempien kuitukankaiden jatkuvan kehittämisen. Vuonna 2024 kasvatimme vastuullisten tuotteiden myyntiämme 87 %, ylittäen tavoitteemme 50 % kasvusta vertailuvuoteen 2019 verrattuna. Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin heijastuu myös uusien tuotteiden, eli kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattujen tuotteiden, osuudessa liikevaihdostamme, joka oli 34 %.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla näimme asteittaisia parannuksia kaupallisen osaamisemme ja vakaan toiminnallisen suorituskykymme ansiosta. Vuoden toinen puolisko oli kuitenkin meille haastava. Kolmannella vuosineljänneksellä meillä oli operatiivisia haasteita, jotka johtivat suunnittelemattomiin tuotannon pysäyttämisiin sekä ylimääräisiin kustannuksiin. Näiden käyttökatetta heikentävä vaikutus oli noin 3,0 milj. euroa.

Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä pystyimme korjaamaan kolmannella vuosineljänneksellä koetut operatiiviset ongelmat, mutta koimme lisääntyvää kilpailua matalan kustannusten maista pääasiassa Euroopassa, ja se vaikutti myyntimääriimme negatiivisesti. Pystyimme kuitenkin parantamaan myyntihintojamme ja myyntimixiämme.

Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökatteemme nousi edellisestä vuodesta ja oli 17,0 milj. euroa (15,8). Tuloksen parantumiseen vaikuttivat pääasiassa korkeammat myyntikatteet, joiden saavuttamisessa auttoivat kaupalliseen osaamiseemme liittyvät toimenpiteet.

Koska vastuullisuus on toimintamme ytimessä, osallistuimme vuonna 2024 EcoVadiksen vastuullisuusarviointiin kolmatta kertaa ja paransimme tulostamme hopeasta kultatasolle vastuullisuustyömme jatkuvan parantamisen ansiosta. Tulos asettaa meidät parhaan 1 %:n joukkoon EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa sekä parhaan 5 %:n joukkoon kaikista EcoVadiksen arvioimista yrityksistä kaikilla toimialoilla.

Tiedotimme vuonna 2024 kahdesta suuresta investoinnista, joilla tulemme vahvistamaan kyvykkyyttämme vastuullisissa tuotteissa. Toukokuussa tiedotimme noin 10 milj. euron investoinnista Bethunen tehtaallamme Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa, jossa parannetaan ja päivitetään yhtä tuotantolinjoista. Investointiprojekti valmistuu vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Elokuussa ilmoitimme investoinnista uuteen tuotantolinjaan tehtaallamme Alicantessa, Espanjassa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 20 milj. euroa, ja investointiprojekti valmistuu vuoden 2025 toisen puoliskon aikana. Molemmat investoinnit etenevät suunnitellusti.

Katsoessamme vuotta eteenpäin näemme, että kysyntä markkinoilla jatkuu vakaana. Vaikka nykyinen geopoliittinen ympäristö voi aiheuttaa tilapäistä epävarmuutta, olemme hyvässä asemassa kohdemarkkinoillamme globaalin tuotantolaitosverkostomme ansiosta. Meillä on kattava valikoima uusia tuotteita, jotka erottavat meidät kilpailijoista, ja investoimme parhaillaan tuotantolinjoihimme, jotta voimme edelleen kasvattaa uusien tuotteiden osuutta. Olen luottavainen, että meneillään olevat parannustoimenpiteemme ja -projektimme auttavat meitä matkallamme kohti kannattavaa kasvua.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja panoksesta sekä kumppaneitamme tuotteliaasta yhteistyöstä vuonna 2024.”

LIIKEVAIHTO



Loka–joulukuu 2024

Suomisen liikevaihto nousi viimeisellä vuosineljänneksellä 3 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 118,5 milj. euroa (114,9). Myyntimäärät laskivat hieman vertailukaudesta, mutta kykenimme parantamaan myyntihintojamme sekä tuotemixiä. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,3 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 72,7 milj. euroa (72,3) ja EMEA liiketoiminta-alueen 45,8 milj. euroa (42,6).



Koko tilikausi 2024

Vuonna 2024 Suomisen liikevaihto nousi 2,5 % vertailukaudesta ja oli 462,3 milj. euroa (450,9). Kasvu edellisestä vuodesta johtui pääasiassa korkeammista myyntimääristä, joiden positiivista vaikutusta vähensivät alhaisemmista raaka-ainehinnoista johtuneet matalammat myyntihinnat. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 1,8 milj. euroa.

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 287,9 milj. euroa (288,0) ja EMEA liiketoiminta-alueen 174,4 milj. euroa (162,8).

KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS



Loka–joulukuu 2024

Vertailukelpoinen käyttökate oli 4,2 milj. euroa (5,3). Käyttökate oli 5,4 milj. euroa (5,3). Suurimpina syinä tuloksen laskuun olivat korkeammat raaka-ainehinnat joiden vaikutusta korkeammat myyntihinnat eivät täysin pystyneet kompensoimaan. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,1 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,3 milj. euroa (0,7). Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (0,7).

Käyttökatteen sekä liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vuonna 2024 +1,1 milj. euroa ja ne liittyivät Mozzaten tehtaan sulkemiseen Italiassa. Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +0,01 milj. euroa.

Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,6 milj. euroa (-1,3) ja raportointikauden tulos 0,8 milj. euroa (-1,4). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä +0,3 milj. euroa (-0,1).



Koko tilikausi 2024

Vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa (15,8). Käyttökate oli 17,2 milj. euroa (11,2). Vertailukelpoisen käyttökatteen kasvuun vaikuttivat eniten paremmat myyntikatteet kaupalliseen osaamiseen liittyvien toimenpiteidemme ansiosta. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,8 milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -1,4 milj. euroa (-2,8). Liikevoitto oli -1,3 milj. euroa (-7,5).

Käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +0,2 milj. euroa (-4,8), liittyen tuotannon lopettamiseen Mozzaten tehtaalla sekä toukokuussa aloitettuun uudelleenjärjestelyohjelmaan.

Tilikauden 2024 voitto ennen tuloveroja oli -5,3 milj. euroa (-13,5). Tilikauden verot olivat +0,1 milj. euroa (+0,7).

Raportointikauden voitto oli –5,3 milj. euroa (-12,8).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2024 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 60,8 milj. euroa (44,1). Velkaantumisaste oli 51,7 % (35,3 %) ja omavaraisuusaste 37,9 % (39,5 %).

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2024 yhteensä -4,1 milj. euroa (-6,0) eli 0,9 % (1,3 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahoituserissä oli 1,0 milj. euroa (-0,6).

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 6,5 milj. euroa (13,1). Vuonna 2024 liiketoiminnan rahavirta oli 3,9 milj. euroa (30,7). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta vuonna 2024 oli 0,07 euroa (0,53). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -5,0 milj. euroa (-5,0), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 5,9 milj. euroa negatiivinen (25,7 milj. euroa positiivinen) johtuen pääasiassa siitä, että varastoon sitoutui enemmän pääomaa.

INVESTOINNIT

Vuonna 2024 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 16,0 milj. euroa (11,2). Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat meneillään olevat kasvuinvestoinnit Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa ja Alicanten tehtaalla Espanjassa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti vuonna 2024 kahdesta suuresta investoinnista, joilla vahvistetaan kyvykkyyttä vastuullisissa tuotteissa. Toukokuussa tiedotettiin noin 10 milj. euron investoinnista Bethunen tehtaalla Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa, jossa parannetaan ja päivitetään yhtä tuotantolinjoista. Investointiprojekti valmistuu vuoden 2025 ensimmäisen puoliskon aikana. Elokuussa ilmoitettiin investoinnista uuteen tuotantolinjaan Alicanten tehtaalla Espanjassa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 20 milj. euroa, ja investointiprojekti valmistuu vuoden 2025 toisen puoliskon aikana.

Katsauskauden poistot olivat -18,4 milj. euroa (-18,6) ja arvonalentumistappiot -0,0 milj. euroa (-0,1).



HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2024 keskimäärin 689 (682) ja tilikauden päättyessä 722 (659) henkilöä (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina). Henkilömäärän lisäystä oli lähinnä tuotantofunktiossa.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Suominen lähestyy vastuullisuusasioita kokonaisvaltaisesti. Yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 määrittää painopisteemme ja niiden mittarit (KPI). Vuonna 2024 teimme työtä yritysvastuuohjelman uudistamiseksi ja määrittelimme uudet mittarit kaudelle 2025–2030.

Yritysvastuuohjelman 2020–2025 tulokset

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa ja vuonna 2024 Suomisella oli 4 (6) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa.

Toinen tärkeä henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutuminen. Toteutimme vuonna 2024 viidennen peräkkäisen globaalin henkilöstötutkimuksen, ja tulosten perusteella henkilöstömme sitoutumisindeksi on 67 % (66 %). Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat henkilöstön pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yhtiötä, ylpeyttä organisaatiosta sekä sitoutuneisuutta yhtiöön. Tavoitteemme on, että sitoutumisindeksi on 73 % vuoteen 2025 mennessä.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti vuoteen 2025 mennessä verrattuna vertailuvuoteen 2019. Vuoden 2024 loppuun mennessä kasvihuonekaasupäästömme vähenivät 24 % tuotettua tonnia kohden verrattuna vertailuvuoteen 2019. Emme kuitenkaan onnistuneet tavoitteissamme vähentää vedenkulutustamme, energiankulutustamme tai kaatopaikkajätettämme vuonna 2024.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuonna 2024 lanseerasimme 11 vastuullista tuotetta ja vastuullisten tuotteiden myyntimme on kasvanut 87 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.

Suominen julkaisee yksityiskohtaisen katsauksen vastuullisuusaiheisiin kestävyysraportissaan, joka sisältyy vuoden 2024 vuosikertomuksen yhteydessä julkaistavaan hallituksen toimintakertomukseen. Vuosikertomus julkaistaan 31.3.2025 alkavalla viikolla. Suomisen kestävyysraportti on laadittu Suomen kirjanpitolain, EU:n kestävyysraportointistandardien (ESRS) ja EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti.

OSAKETIEDOT



Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2024 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.



Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2024 oli 951 426 osaketta eli 1,7 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 2,93 euroa, alin 1,96 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,53 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2024 päätöskurssi oli 2,78 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 30.12.2024 päätöskurssi oli 2,28 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2024 oli 131,6 milj. euroa.



Omat osakkeet

Raportointikauden lopussa 31.12.2024 Suominen Oyj:n hallussa oli 532 116 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 25 088 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtajalle siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 556 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 4.4.2024 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 16.5.2024.



Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 5 000 000 kappaletta. Osakeanti sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään. Optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei voi antaa osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton ja voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin myös suunnattuna. Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää tai hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 25 088 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Toimitusjohtajan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhden ansaintajakson päätyttyä toimitusjohtajalle siirrettiin kesäkuussa yhteensä 9 556 osaketta.

Näiden luovutusten jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 965 356 osaketta.

Vuonna 2024 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2022–2024, 2023–2025 ja 2024–2026. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.



Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso 2022–2024 2023–2025 2024–2026 Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto (40 %), suhteellinen kokonaistuotto (40 %) ja toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoite (20 %) Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2026 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2027 Osallistujat 16 henkilöä 17 henkilöä 22 henkilöä Osakkeiden maksimimäärä 130 500 500 500 845 191

Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Toimitusjohtajan osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Suomisen hallitus päätti 19.5.2023 perustaa uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet Suomisen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön sekä tarjota toimitusjohtajalle kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan odotetaan omistavan tai hankkivan enintään 30 000 Suomisen osaketta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Suominen vastaa toimitusjohtajan osakesijoitukseen luovuttamalla hänelle vastikkeetta enintään 60 000 osaketta (bruttona sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Kannustinjärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.6.2023–1.6.2024, 1.6.2023–1.6.2025 ja 1.6.2023–1.6.2026. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana kolmessa yhtä suuressa erässä kunkin ansaintajakson jälkeen edellyttäen, että toimitusjohtaja on yhtiön palveluksessa palkkion maksuhetkellä. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan toimitusjohtajalle palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 556 osaketta.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2024 lopussa Suomisella oli 4 813 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.



Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

Katsauskauden aikana Suominen ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 31.5.2024, että Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja jättää yhtiön.

Suominen tiedotti 26.8.2024, että Thomas Olsen, johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue, jättää Suomisen. Markku Koivisto nimitettiin väliaikaiseksi johtajaksi Amerikat liiketoiminta-alueelle. Koivisto jatkoi myös nykyisessä roolissaan EMEA liiketoiminta-alueen johtajana sekä teknologiajohtajana.

Suominen tiedotti 21.10.2024, että Minna Rouru, YTM, on nimitetty Suomisen henkilöstö- ja viestintäjohtajaksi. Hänestä tuli Suomisen johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tommi Björnmanille. Rouru aloitti uudessa tehtävässään tammikuussa 2025.

Suominen tiedotti 5.12.2024, että Mark Ushpol on nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi. Hänestä tuli Suomisen johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tommi Björnmanille. Ushpol aloitti uudessa roolissaan 6.1.2025.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa Ahlstrom Capital B.V., Etola Group Oy ja Oy Etra Invest Ab ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja, A. Ahlström Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana

Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola Group Oy, Etola Group Oy:n edustajana

Peter Seligson, hallituksen puheenjohtaja, A. Ahlström Oy, Oy Etra Invest Ab:n edustajana







Suomisen hallituksen puheenjohtaja Charles Héaulmé toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 2.9.2024 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Nimitystoimikunta valitsi 19.9.2024 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Jyrki Vainionpään.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2024.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Yhtiökokouksen tekemä päätös on neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Yhtiökokouksen päätös asiassa on neuvoa-antava. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Aaron Barsnessin, Björn Borgmanin, Nina Linanderin ja Laura Remeksen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Charles Héaulmé.

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Charles Héaulmé.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Suominen julkaisi 4.4.2024 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 15.4.2024 osinkoja yhteensä 5,8 milj. euroa vuodelta 2023, joka vastaa 0,10 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi uudelleen Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja strategiavaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Charles Héaulmé, ja Aaron Barsness sekä Björn Borgman valittiin uudelleen jäseniksi. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström ja Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT



Valmistukseen liittyvät riskit

Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yhtiöstä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennalta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat tai halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yhtiön tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.



Raaka-aineiden hinta ja saatavuus

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.



Energian hinta ja saatavuus

Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan Suomisen tuotantokustannuksista. Suominen kuluttaa pääasiassa sähköä ja kaasua. Korkeammat hinnat ja energian saatavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa Suomisen kannattavuuteen tuotantokustannusten nousun kautta.



Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2024 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 69,4 %:sta (69,9 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Esimerkiksi COVID-19 -pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen seuraa kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli viidentoista vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Yleensä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä on ollut pysyvää taloudellisten olosuhteiden muuttuessa. On kuitenkin mahdollista, että korkea kuluttajahintainflaatio voi johtaa pyyhintätuotteiden kysynnän laskuun, kun kuluttajien käytettävissä olevat tulot pienenevät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset.

Epävakaudet eri puolilla maailmaa aiheuttavat edelleen yleistä epävarmuutta.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset

Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen hallinnoi valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.



Investoinnit

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.



Kyberturvallisuus ja tietoturva

Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja -ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai -ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.



Rahoitus- ja taloudelliset riskit

Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuutta-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Seuraamme jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja asiakkailtamme saamia signaaleja, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Epävakaudet Lähi-idässä, sota Ukrainassa sekä muut geopoliittiset jännitteet luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdollisten vaikutusten Suomiseen yhtiönä oletetaan olevan pääasiassa epäsuoria. Mikäli tilanteet vaikuttavat raaka-aineiden hintoihin ja kuljetuskustannuksiin, niin näillä olisi kuitenkin välitön vaikutus Suomiseen. Seuramme tilanteita jatkuvasti.

NÄKYMÄT

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2025 paranee vuodesta 2024. Vuonna 2024 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 17,0 milj. euroa.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 oli 8 226 169,47 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 18 795 433 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 94 487 769 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JULKISTAMINEN

Suominen julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, ja palkitsemisraportin tilikaudelta 2024, yhtiön vuosikertomuksessa 31.3.2024 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suomisen verkkosivuilta www.suominen.fi.



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 25.4.2025. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Uusi ansaintajakso johdolle ja avainhenkilöille suunnatussa osakeperusteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Suominen ilmoitti 27.1.2025, että Suomisen hallitus on päättänyt johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta, joka kattaa vuodet 2025–2027.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa, tavoitteita ja pitkän aikavälin etua sekä palkita heitä erinomaisesta suorituksesta.

Ansaintajakson 2025–2027 ansaintakriteerit on sidottu osakkeen absoluuttiseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2025–2027, osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (painoarvo 40 %) vuosina 2025–2027, sekä vuoden 2025 osalta toiminnan tehostamis- ja vastuullisuustavoitteeseen (painoarvo 20 %) koskien raaka-ainetehokkuuden parantamista. Mahdolliset palkkiot järjestelmästä maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 1 375 431 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ansaintajakson 2025–2027 kohderyhmään kuuluu 28 avainhenkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa Suomisessa vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava puolet saamistaan osakkeista, kunnes hänen kokonaisosakeomistuksensa Suomisessa vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa palkkion maksua edeltävältä kalenterivuodelta. Kyseinen määrä Suomisen osakkeita tulee omistaa yhtä kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai asema toimitusjohtajana jatkuu.

Darryl Fournier nimitetty Suomisen operatiiviseksi johtajaksi

Suominen ilmoitti 27.1.2025, että Darryl Fournier on nimitetty Suomisen operatiiviseksi johtajaksi. Hänestä tuli Suomisen johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Tommi Björnmanille. Fournier aloitti uudessa roolissaan 10.2.2025.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2025

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kuudesta seitsemään.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Charles Héaulmé, Nina Linander ja Laura Remes ja että Gail Ciccione ja Maija Joutsenkoski valitaan uusiksi jäseniksi.

Hallituksen nykyinen jäsen Aaron Barsness on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Gail Ciccione (s. 1960, BBA, Yhdysvaltain kansalainen) toimii tällä hetkellä omistajana Trinity Operations Partner, LLC:ssa. Tätä ennen hän on toiminut useissa johtotehtävissä Laborie Medical Technologiesilla, Becton Dickinsonilla ja Kimberly-Clarkilla.

Maija Joutsenkoski (s. 1981, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n sijoitusjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut useissa johto- ja muissa tehtävissä CapMan Buyoutilla, UPM:llä, Nordic Capitalilla sekä Goldman Sachsilla.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä ja Maija Joutsenkoskea. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström -konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström -konsernin osakkuusyhtiö. Maija Joutsenkoski toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajana A. Ahlström Oy:llä, joka on Ahlstrom Capital B.V:n emoyhtiö.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Charles Héaulmé.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on ehdotuksia tehdessään arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 74 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa ja muiden jäsenten vuosipalkkio 35 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava lisäkorvaus pysyisi ennallaan ja olisi 10 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta maksettavat kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista kahden viikon kuluessa Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksen julkaisupäivästä.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2025 keskiviikkona 7.5.2025.



TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Tommi Björnman ja talousjohtaja Janne Silonsaari esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/q4-2024/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051443. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistuaksesi konferenssiin. Kysymykset tulee esittää englanniksi.



SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2024

Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 4.3.2025. Neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.



LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.



Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.



Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu pääosin samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä. Uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat tai standardien vuosittaiset parannukset, jotka tulivat voimaan 1.1.2024 alkaneella raportointikaudella, on esitetty alla.



Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2024:







- Muutokset IAS 1 -tilinpäätösstandardiin – Velkojen luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, sovellettava 1.1.2024 lähtien. Muutos tarkensi velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi selventämällä esimerkiksi, mitä tarkoitetaan oikeudella lykätä velan maksua, että oikeuden lykätä maksua tulee olla olemassa raportointikauden päättyessä, ja että luokitteluun ei vaikuta lykkäämisoikeuden käyttämisen todennäköisyys.







Yritys luokittelee velan pitkäaikaiseksi jos sillä on oikeus lykätä velan maksua vähintään 12 kuukautta raportointikauden päättymisen jälkeen. Tämä oikeus voi olla sidottu siihen, että yritys täyttää velkaan liittyvät kovenanttiehdot. Vain ne kovenanttiehdot, jotka yrityksen on täytettävä raportointikauden päättyessä tai sitä ennen, huomioidaan.







Muutoksia sovellettiin takautuvasti eikä niillä ollut vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Muilla uusilla tai uudistetuilla tilinpäätösstandardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2024 tai sen jälkeen, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.







Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2025 tai myöhemmin:









- Vaihdettavuuden puuttuminen, muutokset IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset -tilinpäätösstandardiin, sovellettava 1.1.2025 alkaen. Muutokset määrittävät, miten yrityksen tulee arvioida onko valuutta vaihdettavissa toiseen valuuttaan, ja kuinka sen on määritettävä avistakurssi niille valuutoille, jotka eivät ole vaihdettavissa. Koska Suominen harjoittaa liiketoimintaa vain vaihdettavissa olevissa valuutoissa, muutoksilla ei ole vaikutusta Suomiseen.

- Muutokset IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -tilinpäätösstandardeihin, sovellettava 1.1.2026 alkaen. Uusia vaatimuksia on sovellettava takautuvasti, ja muutosten vaikutukset kirjataan avaavan taseen voittovaroihin.

Muutokset selventävät rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamista, kuinka arvioidaan ESG-sidonnaisten ​​tai vastaavia ehdollisia ominaisuuksia sisältävien rahoitusvarojen sopimuksellisten rahavirtojen ominaisuuksia, sekä miten käsitellään ilman palautusoikeutta olevia ("non-recourse") rahoitusvaroja ja niihin sopimuksellisesti sidottuja instrumentteja. Kun rahoitusvelan maksu suoritetaan käyttäen sähköistä maksujärjestelmää, standardimuutokset sisältävät myös tiettyjen ehtojen täyttyessä laatimisperiaatevaihtoehdon rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamiseen ennen selvityspäivää.

Muutokset edellyttävät lisätietojen antamista niistä rahoitusvaroista ja -veloista, mukaan lukien ESG-sidonnaiset rahoitusinstrumentit, joiden sopimusehdoissa on viitattu ehdolliseen tapahtumaan, sekä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviksi.

Muutoksella ei ole olennaista merkitystä Suomisen käypään arvoon muiden laajan tuloksen kautta arvostettavista oman pääoman ehtoisista instrumenteista annettaviin liitetietoihin. Suomisen syndikoitu luottolimiittijärjestely sisältää ESG-sidonnaisia ehtoja, joten tilinpäätösstandardin muutos lisää korollista veloista annettavia liitetietoja.

Muilta osin muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta Suomiseen.

- IFRS 18 Tilinpäätöksen esittämistapa ja tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, sovellettava 1.1.2027 lähtien. Myös tämän standardin tuomia muutoksia muihin IFRS-tilinpäätösstandardeihin on sovellettava 1.1.2027 lähtien. Standardia on sovellettava takautuvasti.

Uusi standardi tuo tuloslaskelmaan uusia ryhmiä ja välisummia. Standardi vaatii myös johdon määrittelemien tuloksellisuutta kuvaavien lukujen (management-defined performance measures, MPM) esittämistä tilinpäätöksessä ja sisältää uusia vaatimuksia taloudellisten tietojen esittämispaikasta sekä tietojen yhdistelystä ja erittelystä. IFRS 18 korvaa IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -tilinpäätösstandardin.

Uuden standardin mukaan yrityksen on luokiteltava kaikki tuloslaskelman tuotot ja kulut johonkin viidestä ryhmästä, eli liiketoiminnan ryhmään, sijoitusten ryhmään, rahoituksen ryhmään, tuloverojen ryhmään tai lopetettujen toimintojen ryhmään. IFRS 18 myös vaatii seuraavien väli- ja loppusummien esittämistä tuloslaskelmassa: liikevoitto tai -tappio, voitto tai tappio ennen rahoituseriä ja tuloveroja sekä voitto tai tappio.

IFRS 18 tuo tilinpäätökseen johdon määrittelemien tuloksellisuutta kuvaavat luvut (MPM), jotka on määritelty sellaisten tuottojen ja kulujen välisummaksi, joita yritys käyttää tilinpäätöksen ulkopuolisessa julkisessa tiedottamisessaan voidakseen kommunikoida johdon käsityksen yrityksen taloudellisesta tilasta. IFRS 18 vaatii, että yritys esittää yhdessä liitetiedossa tiedot kaikista yrityksen käyttämistä johdon määrittelemistä tuloksellisuutta kuvaavista luvuista. Jokaisesta johdon määrittelemästä tuloksellisuutta kuvaavasta luvusta tulee esittää riittävät tiedot, kuten kyseisen luvun laskenta sekä täsmäytys lähimmin vertailukelpoiseen IFRS-tilinpäätösstandardien määrittämään välisummaan.

IFRS 18 myös erottaa toisistaan informaation esittämisen tilinpäätöksen päälaskelmissa ja liitetiedoissa ja ottaa käyttöön periaatteen, jolla tietojen esittämispaikka määritetään perustuen päälaskelmien ja liitetietojen rooleihin tilinpäätöksessä. Standardi vaatii, että tietojen yhdistäminen ja erittely tehdään tietojen samankaltaisten ja erilaisten ominaisuuksien perusteella. Standardissa annetaan myös ohjeita tilinpäätöksen yhdistelyerien järkeviin kuvauksiin tai nimityksiin.

IFRS 18 -tilinpäätösstandardin soveltaminen muuttaa myös IAS 7 Rahavirtalaskelmat -tilinpäätösstandardia. Epäsuorassa rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirran aloituskohta muuttuu liikevoitoksi tai -tappioksi. Myös valinnaisuus osinkotuottojen ja korkojen sijainnista rahavirtalaskelmassa on suurelta osin poistettu.

Myös muihin IFRS-tilinpäätösstandardeihin tulee muutoksia, joista Suomiselle olennaisin on IAS 34 Osavuosikatsaukset -tilinpäätösstandardin muutos, joka edellyttää johdon määrittelemien tuloksellisuutta kuvaavien lukujen esittämistä myös osavuosikatsauksissa.

Arviointi uuden standardin ja siitä johtuvien muutosten vaikutuksesta Suomisen tuloslaskelmaan, rahavirtalaskelmaan ja liitetietoihin on meneillään. Vaikka Suominen esittää tällä hetkellä tuloslaskelmassaan liikevoiton tai -tappion, tuottojen ja kulujen luokittelu tässä kategoriassa ei välttämättä ole sama kuin nykyisin. Tämä johtaisi myös muutokseen rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan rahavirtoihin luokitelluissa erissä.

Muilla uusilla tai uudistetuilla tilinpäätösstandardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2025 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 31.12.2024 31.12.2023 Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo 15 496 15 496 Aineettomat hyödykkeet 2 754 6 084 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 120 356 112 727 Käyttöoikeusomaisuuserät 11 003 11 109 Oman pääoman ehtoiset instrumentit 421 421 Muut pitkäaikaiset saamiset 158 83 Laskennalliset verosaamiset 2 269 2 048 Pitkäaikaiset varat yhteensä 152 457 147 967 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 47 470 37 914 Myyntisaamiset 62 477 62 325 Muut lyhytaikaiset saamiset 6 119 7 345 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 514 2 128 Rahavarat 41 340 58 755 Lyhytaikaiset varat yhteensä 157 919 168 467 Varat yhteensä 310 376 316 434 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 11 860 11 860 Ylikurssirahasto 24 681 24 681 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 75 692 75 692 Arvonmuutos- ja muut rahastot 436 316 Kurssierot 3 312 111 Kertyneet voittovarat 1 626 12 251 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 117 608 124 912 Velat Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 7 990 9 362 Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 189 179 Pitkäaikaiset varaukset 588 564 Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 9 277 9 711 Joukkovelkakirjalainat 49 606 49 449 Pitkäaikaiset velat yhteensä 67 650 69 265 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset varaukset 178 3 870 Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 877 3 117 Muut lyhytaikaiset korolliset velat 40 000 40 000 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 214 148 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 81 849 75 122 Lyhytaikaiset velat yhteensä 125 118 122 257 Velat yhteensä 192 768 191 522 Oma pääoma ja velat yhteensä 310 376 316 434

TULOSLASKELMA



1 000 euroa 10-12/2024 10-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 Liikevaihto 118 510 114 938 462 318 450 851 Hankinnan ja valmistuksen kulut -110 979 -106 491 -432 589 -428 122 Bruttokate 7 531 8 447 29 729 22 729 Liiketoiminnan muut tuotot 2 209 527 4 952 4 802 Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -8 050 -7 379 -32 068 -28 497 Tutkimus- ja kehityskulut -763 -855 -4 023 -3 851 Liiketoiminnan muut kulut -58 -81 152 -2 700 Liikevoitto 869 658 -1 257 -7 517 Nettorahoituskulut -275 -2 005 -4 086 -5 987 Voitto ennen tuloveroja 595 -1 347 -5 343 -13 504 Tuloverot 250 -80 53 719 Raportointikauden voitto 845 -1 426 -5 290 -12 786 Osakekohtainen tulos, euroa Laimentamaton 0,01 -0,02 -0,09 -0,22 Laimennettu 0,01 -0,02 -0,09 -0,22

LAAJA TULOSLASKELMA



1 000 euroa 10-12/2024 10-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 Raportointikauden voitto 845 -1 426 -5 290 -12 786 Muut laajan tuloksen erät: Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi Kurssierot 6 734 -4 631 3 949 -2 991 Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -902 506 -749 424 Yhteensä 5 832 -4 124 3 201 -2 567 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -11 -5 -11 -22 Yhteensä -11 -5 -11 -22 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 5 821 -4 129 3 190 -2 589 Raportointikauden laaja tulos yhteensä 6 666 -5 556 -2 100 -15 375

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2024 11 860 24 681 75 692 111 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − 3 201 Laaja tulos yhteensä − − − 3 201 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2024 11 860 24 681 75 692 3 312





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 316 12 251 124 912 Raportointikauden voitto − -5 290 -5 290 Muut laajan tuloksen erät − -11 3 190 Laaja tulos yhteensä − -5 301 -2 100 Osingonjako − -5 769 -5 769 Osakeperusteiset maksut − 511 511 Omien osakkeiden luovutus − 54 54 Siirrot erien välillä 120 -120 − Oma pääoma 31.12.2024 436 1 626 117 608





1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Kurssierot Oma pääoma 1.1.2023 11 860 24 681 75 692 2 678 Raportointikauden voitto − − − − Muut laajan tuloksen erät − − − -2 567 Laaja tulos yhteensä − − − -2 567 Osingonjako − − − − Osakeperusteiset maksut − − − − Omien osakkeiden luovutus − − − − Siirrot erien välillä − − − − Oma pääoma 31.12.2023 11 860 24 681 75 692 111





1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Oma pääoma 1.1.2023 265 30 740 145 916 Raportointikauden voitto − -12 786 -12 786 Muut laajan tuloksen erät − -22 -2 589 Laaja tulos yhteensä − -12 808 -15 375 Osingonjako − -5 767 -5 767 Osakeperusteiset maksut − 88 88 Omien osakkeiden luovutus − 49 49 Siirrot erien välillä 51 -51 − Oma pääoma 31.12.2023 316 12 251 124 912

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-12/2024 1-12/2023 Liiketoiminnan rahavirta Raportointikauden voitto -5 290 -12 786 Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 21 244 26 612 Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 15 954 13 826 Nettokäyttöpääoman muutos -5 931 25 703 Rahoituserät -4 975 -4 954 Tuloverot -1 191 -3 851 Liiketoiminnan rahavirta 3 857 30 724 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -14 391 -11 062 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 114 36 Investointien rahavirta -14 277 -11 027 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 160 000 240 000 Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -163 312 -243 271 Osingonjako -5 769 -5 767 Rahoituksen rahavirta -9 081 -9 038 Rahavarojen muutos -19 501 10 659 Rahavarat raportointikauden alussa 58 755 49 508 Valuuttakurssimuutosten vaikutus 2 086 -1 412 Rahavarojen muutos -19 501 10 659 Rahavarat raportointikauden lopussa 41 340 58 755

TUNNUSLUVUT



10-12/2024 10-12/2023 1-12/2024 1-12/2023 Liikevaihdon muutos, % * 3,1 -13,6 2,5 -8,6 Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 6,4 7,3 6,4 5,0 Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 3,6 4,6 3,7 3,5 Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 4,5 4,6 3,7 2,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % -0,2 0,6 -0,3 -0,6 Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 0,7 0,6 -0,3 -1,7 Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,2 -1,7 -0,9 -1,3 Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 0,5 -1,2 -1,2 -3,0 Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % 0,7 -1,2 -1,1 -2,8 Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 7 181 2 368 16 004 11 223 Poistot ja arvonalentumistappiot, 1 000 euroa 4 496 4 605 18 431 18 680 Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -4,4 -9,6 Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % − − -0,7 -4,1 Omavaraisuusaste, % − − 37,9 39,5 Velkaantumisaste (gearing), % − − 51,7 35,3 Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina) − − 689 682 Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,01 -0,02 -0,09 -0,22 Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,01 -0,02 -0,09 -0,22 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,11 0,23 0,07 0,53 Osakekohtainen oma pääoma, euroa − − 2,04 2,17 Osakekohtainen osinko, euroa ** − − 0,00 0,10 Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) − − -24,87 -12,85 Osinkosuhde, % − − N/A -45,1 Efektiivinen osinkotuotto, % − − N/A 3,51 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita − − 57 727 103 57 692 459 Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa − − 2,28 2,85 Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 1,96 2,48 Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa − − 2,93 3,48 Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa − − 2,53 2,85 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa − − 131,6 164,4 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä − − 951 426 2 743 668 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä − − 1,7 4,8



* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. ** 2024 hallituksen ehdotus 31.12.2024 31.12.2023 Korolliset nettovelat, 1 000 euroa Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 59 277 59 711 Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo 42 877 43 117 Rahavarat -41 340 -58 755 Korolliset nettovelat 60 815 44 074

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA



Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).



Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

1 000 euroa 31.12.2024 31.12.2023 Raportointikauden voitto -5 290 -12 786 Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 713 587 57 656 044 Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 878 570 57 738 524 Osakekohtainen tulos euroa Laimentamaton -0,09 -0,22 Laimennettu -0,09 -0,22

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta











Liiketoiminnan rahavirta = Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita









2024 2023 Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 3 857 30 724 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 727 103 57 692 459 Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,07 0,53

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma



=



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita





2024 2023 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 117 608 124 912 Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 727 103 57 692 459 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,04 2,17

Osinkosuhde, %

Osinkosuhde, %



=



Osakekohtainen osinko x 100 Laimentamaton osakekohtainen tulos





2024 2023 Osakekohtainen osinko x 100 0,00 10,00 Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,09 -0,22 Osinkosuhde, % N/A -45,1

Efektiivinen osinkotuotto, %

Efektiivinen osinkotuotto, %



=



Osakekohtainen osinko x 100 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi





2024 2023 Osakekohtainen osinko x 100 0,00 10,00 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,28 2,85 Efektiivinen osinkotuotto, % N/A 3,51

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)



=



Raportointikauden viimeinen pörssikurssi Laimentamaton osakekohtainen tulos





2024 2023 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,28 2,85 Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,09 -0,22 Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) -24,87 -12,85

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi





2024 2023 Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 727 103 57 692 459 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,28 2,85 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 131,6 164,4

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita





2024 2023 Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 951 426 2 743 668 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 713 587 57 656 044 Osakkeiden vaihto, % 1,7 4,8

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2024 ja 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttivat Italian tuotantolinjojen sulkemisiin liittyvät erät sekä vuonna 2024 myös toukokuussa ilmoitettuun uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut.

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 2024 2023 Liikevoitto -1 257 -7 517 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 1 605 2 207 + + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -1 435 2 344 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 4 116 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -305 − + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistappiot − 8 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat käyttöoikeusomaisuuserien arvonalentumistappiot 3 108 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -41 -16 Vertailukelpoinen liikevoitto -1 426 -2 750

Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset) Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä





1 000 euroa 2024 2023 Liikevoitto -1 257 -7 517 + Poistot ja arvonalentumiset 18 431 18 680 Käyttökate 17 174 11 163 Käyttökate 17 174 11 163 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat irtisanomiskulut 1 605 2 207 + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat ennallistamiskulut / kuluvarausten peruutukset -1 435 2 344 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kulut 4 116 + Muut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat liiketoiminnan muut tuotot -305 − + Tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat vaihto-omaisuuden arvonalentumistappiot -41 -16 Vertailukelpoinen käyttökate 17 001 15 813

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.

1 000 euroa 2024 2023 Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 109 169 Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 15 895 11 054 Bruttoinvestoinnit 16 004 11 223

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − rahavarat





1 000 euroa 2024 2023 Korolliset velat 101 760 102 278 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 394 551 Rahavarat -41 340 -58 755 Korolliset nettovelat 60 815 44 074 Korolliset velat 101 760 102 278 Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 394 551 Korollisten velkojen nimellisarvo 102 154 102 828

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.

Oman pääoman tuotto (ROE), %



=



Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)





1 000 euroa 2024 2023 Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -5 290 -12 786 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2023 / 2022 124 912 145 916 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2024 / 2023 126 045 140 131 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2024 / 2023 118 081 127 236 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2024 / 2023 110 781 130 283 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2024 / 2023 117 608 124 912 Keskiarvo 119 485 133 695 Oman pääoman tuotto (ROE), % -4,4 -9,6

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat





1 000 euroa 2024 2023 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 117 608 124 912 Korolliset velat 101 760 102 278 Rahavarat -41 340 -58 755 Sijoitettu pääoma 178 028 168 435

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %



=



Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo





1 000 euroa 2024 2023 Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -1 257 -7 517 Sijoitettu pääoma 31.12.2023 / 2022 168 435 199 773 Sijoitettu pääoma 31.3.2024 / 2023 174 706 194 290 Sijoitettu pääoma 30.6.2024 / 2023 174 218 182 005 Sijoitettu pääoma 30.9.2024 / 2023 173 650 181 914 Sijoitettu pääoma 31.12.2024 / 2023 178 028 168 435 Keskiarvo 173 807 185 283 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,7 -4,1

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.

Omavaraisuusaste, %



=



Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot





1 000 euroa 2024 2023 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 117 608 124 912 Taseen loppusumma 310 376 316 434 Saadut ennakot -31 -104 310 345 316 330 Omavaraisuusaste, % 37,9 39,5

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Velkaantumisaste, %



=



Korolliset nettovelat x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä





1 000 euroa 2024 2023 Korolliset nettovelat 60 815 44 074 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 117 608 124 912 Velkaantumisaste, % 51,7 35,3



LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-12/2024 1-12/2023 Suomi 3 619 3 240 Muu Eurooppa 159 639 155 759 Pohjois- ja Etelä-Amerikka 297 628 291 108 Muut maat 1 432 743 Yhteensä 462 318 450 851



NELJÄNNESVUOSIKEHITYS



2024 2023 1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Liikevaihto 118 510 111 553 118 668 113 587 114 938 106 447 112 673 116 793 Vertailukelpoinen käyttökate 4 231 3 305 4 982 4 484 5 275 5 200 2 690 2 648 % liikevaihdosta 3,6 3,0 4,2 3,9 4,6 4,9 2,4 2,3 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1 135 72 -1 224 190 -11 -26 -4 613 − Käyttökate 5 365 3 377 3 758 4 673 5 263 5 174 -1 922 2 648 % liikevaihdosta 4,5 3,0 3,2 4,1 4,6 4,9 -1,7 2,3 Vertailukelpoinen liikevoitto -265 -1 481 408 -88 670 666 -2 102 -1 985 % liikevaihdosta -0,2 -1,3 0,3 -0,1 0,6 0,6 -1,9 -1,7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1 135 72 -1 224 186 -11 -26 -4 621 -108 Liikevoitto 869 -1 409 -816 99 658 640 -6 722 -2 093 % liikevaihdosta 0,7 -1,3 -0,7 0,1 0,6 0,6 -6,0 -1,8 Nettorahoituskulut -275 -1 926 -1 095 -790 -2 005 -1 152 -1 293 -1 537 Voitto ennen tuloveroja 595 -3 335 -1 911 -691 -1 347 -512 -8 016 -3 630 % liikevaihdosta 0,5 -3,0 -1,6 -0,6 -1,2 -0,5 -7,1 -3,1

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN

2024 2023 1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 Amerikat 72 659 69 523 75 694 70 030 72 336 70 865 69 770 75 044 EMEA 45 829 42 065 42 977 43 549 42 635 35 553 42 896 41 756 Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit 22 -35 -3 8 -33 29 7 -8 Yhteensä 118 510 111 553 118 668 113 587 114 938 106 447 112 673 116 793







LÄHIPIIRITIEDOT



Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.



Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.







Johdon palkat



Suominen Oyj:n 4.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2024 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 25 088 osaketta. Osakkeet luovutettiin 16.5.2024 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 67 236 euroa.



Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2024 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 332 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 67 tuhatta euroa.



Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi kesäkuussa, ja toimitusjohtajalle siirrettiin 9 556 osaketta. Osakkeina ja rahana maksetun osuuksien arvo oli yhteensä 54 422 euroa.



Maksetut ja jaksotetut palkat luontoisetuineen toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle olivat katsauskaudella 1 715 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 54 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut ja -jaksotukset olivat 234 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut ja -jaksotukset 53 tuhatta euroa. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien IFRS-standardien mukaiset kulujaksotukset ilman sosiaalikuluja olivat raportointikaudelta lähipiirin osalta 345 tuhatta euroa.





Hallituksen ja johdon osakkeenomistus

kpl osakkeita

Johdon osakkeenomistus kpl osakkeita Hallitus 31.12.2024 31.12.2023 Charles Héaulmé, hallituksen puheenjohtaja 4.4.2024 alkaen 19 902 − Jaakko Eskola, hallituksen puheenjohtaja 4.4.2024 saakka − 26 166 Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja 30 989 26 792 Aaron Barsness 8 723 5 459 Björn Borgman 28 166 24 902 Nina Linander 31 828 27 631 Laura Remes 6 220 2 956 Yhteensä 125 828 113 906 Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,22 % 0,20 % Johtoryhmä Tommi Björnman 39 556 30 000 Jonni Friman − − Markku Koivisto 53 172 53 172 Klaus Korhonen − 52 630 Mimoun Saïm − 92 923 Janne Silonsaari − − Yhteensä 92 728 228 725 Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,16 % 0,39 %



SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2024

Osakkeenomistaja Osakemäärä kpl % osakkeista ja äänistä Ahlström Capital B.V. 14 127 449 24,2 % Etola Group Oy 7 414 000 12,7 % Oy Etra Invest Ab 7 000 000 12,0 % OP-Henkivakuutus Oy 4 580 979 7,9 % Nordea Nordic Small Cap Fund 3 494 944 6,0 % Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö 2 882 540 4,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 912 000 3,3 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 689 751 2,9 % Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 1 462 000 2,5 % Oy H. Kuningas & Co. AB 1 327 317 2,3 % Maijala Investment Oy 1 176 232 2,0 % Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) 1 037 498 1,8 % Laakkosen Arvopaperi Oy 900 000 1,5 % Juhani Maijala 794 026 1,4 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 689 430 1,2 % 15 suurinta yhteensä 50 488 166 86,7 % Muut 5 977 136 10,3 % Hallintarekisteröidyt osakkeet 1 261 801 2,2 % Omat osakkeet 532 116 0,9 % Yhteensä 58 259 219 100,0 %

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

31.12.2024 31.12.2023 1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät Kirjanpitoarvo kauden alussa 112 727 6 084 11 109 116 195 9 709 11 902 Investoinnit ja lisäykset 15 895 109 2 580 11 054 169 2 410 Myynnit ja vähennykset 0 − -33 0 − -148 Poistot ja arvonalentumiset -12 083 -3 439 -2 909 -12 012 -3 792 -2 876 Kurssierot ja muut muutokset 3 817 0 256 -2 510 -2 -180 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 120 356 2 754 11 003 112 727 6 084 11 109

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

VASTUUSITOUMUKSET



1 000 euroa Takaus- ja muut vastuut 2024 2023 Takaukset omista sitoumuksista 1 921 2 440 Muut omat vastuut 18 307 16 744 Yhteensä 20 228 19 214 Muut vastuut Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 11 267 1 368 Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 274 1 485 Yhteensä 11 541 2 853

Vuokravastuut Yhden vuoden kuluessa 86 32 1-5 vuoden kuluessa 252 39 Yli 5 vuoden kuluttua 56 − Yhteensä 393 71

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat b. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat c. Kirjanpitoarvo d. Käypä arvo





1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 62 477 − 62 477 62 477 Korko- ja muut rahoitussaamiset 246 − 246 246 Rahavarat 41 340 − 41 340 41 340 Yhteensä 31.12.2024 104 063 421 104 484 104 484 1 000 euroa a. b. c. d. Oman pääoman ehtoiset instrumentit − 421 421 421 Myyntisaamiset 62 325 − 62 325 62 325 Korko- ja muut rahoitussaamiset 201 − 201 201 Rahavarat 58 755 − 58 755 58 755 Yhteensä 31.12.2023 121 281 421 121 702 121 702

Suominen on käyttänyt vuonna 2024 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2023.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa

2024 2023 Korolliset velat yhteensä kauden alussa 102 278 103 365 Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 43 117 42 855 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -163 312 -243 271 Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 160 000 240 000 Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 630 782 Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -284 -82 Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 643 2 878 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 81 -44 Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 42 877 43 117 Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 9 711 11 215 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 1 949 1 629 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -11 -67 Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 643 -2 878 Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 272 -188 Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 9 277 9 711 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa 49 449 49 295 Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 157 154 Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 49 606 49 449 Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 101 760 102 278

RAHOITUSVELAT

31.12.2024 31.12.2023 1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Pitkäaikaiset rahoitusvelat Joukkovelkakirjalainat 49 606 45 255 50 000 49 449 42 080 50 000 Vuokrasopimusvelat 9 277 9 277 9 277 9 711 9 711 9 711 Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 58 883 54 532 59 277 59 160 51 791 59 711 Lyhytaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Vuokrasopimusvelat 2 877 2 877 2 877 3 117 3 117 3 117 Korkovelat 582 582 582 626 626 626 Muut lyhytaikaiset velat 269 269 269 508 508 508 Ostovelat 67 654 67 654 67 654 60 343 60 343 60 343 Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 111 382 111 382 111 382 104 595 104 595 104 595 Yhteensä 170 265 165 914 170 659 163 755 156 386 164 306

Rahoitusvelat on yllä olevassa taulukossa arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.



Suominen on käyttänyt vuonna 2024 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2023.



KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa

Käypien arvojen hierarkia 2024



Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä 2024 − − 421





Käypien arvojen hierarkia 2023



Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Oman pääoman ehtoiset instrumentit − − 421 Yhteensä 2023 − − 421

Suominen on käyttänyt vuonna 2024 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2023.

SUOMINEN OYJ

Hallitus



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tommi Björnman, puh. 010 214 3018

Talousjohtaja Janne Silonsaari, puh. 050 409 9264







Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Liite