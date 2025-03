Aspocompin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 6.3.2025 klo 11.55





Aspocomp Group Oyj:n hallitus päätti 20.7.2022 osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön ylimmälle johdolle ja valituille avainhenkilöille. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ensimmäinen suoritusjakso 2022–2024 alkoi heinäkuussa 2022 ja päättyi vuoden 2024 lopussa. Suoritusjakson suorituskriteerit täyttyivät toimitusjohtajan osalta. Lisäksi toimitusjohtajalle oli myönnetty sitouttamispalkkio, johon ei sovellettu suorituskriteerejä.



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen 18.4.2024 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista toimitusjohtajalle osakepalkkioiden toimittamiseksi. Osakeannissa annetaan vastikkeetta 7 800 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön toimitusjohtajalle suoritusjakson 2022–2024 palkkion toimittamiseksi ja sitouttamispalkkion maksamiseksi.



Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakkeet annetaan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän osakepalkkion toimittamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti ja sitouttamispalkkion maksamiseksi.



Osakeannissa annetut uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 20.3.2025 ja haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 21.3.2025. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 6 849 240 osaketta.



Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Päivi Marttila, puh. 040 028 5358.





