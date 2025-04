Rush Factory Oyj:n ja Sunborn International Holding Oy:n osakevaihdon toteuttaminen siirtyy aiemmin tiedotetusta arvioidusta aikataulusta

Rush Factory Oyj

22.4.2025 klo 19.30

Rush Factory Oyj:n ja Sunborn International Holding Oy:n osakevaihdon toteuttaminen siirtyy aiemmin tiedotetusta arvioidusta aikataulusta

Rush Factory Oyj (”Rush Factory”) tiedotti 5.12.2024, että Rush Factory, Sunborn Oy, PM Ruukki Oy, Jerovit Investment Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd ovat allekirjoittaneet osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan se hankkii Sunborn International Holding Oy:n (”SBIH”) osakevaihdolla (”Osakevaihto”) muodostaakseen yhdistyneen konsernin (”Sunborn International -konserni”).

Osakevaihto on ehdollinen muun muassa Finanssivalvonnan Sunborn Oy:lle myöntämälle poikkeusluvalle pakollisesta ostotarjousvelvollisuudesta, SBIH:n 11,8 miljoonan euron rahoituskierroksen toteutumiselle, Rush Factoryn muiden suunnattujen osakeantien toteutumiselle, tarvittaville Rush Factoryn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille, listalleottohakemuksen hyväksymisen vahvistamiselle, kaikkien Osakevaihdon toteuttamisen hetkellä SBIH:n osakkeenomistajina olevien henkilöiden Osakevaihtosopimukseen liittymiselle sekä muiden tavanomaisten täytäntöönpanoehtojen täyttymiselle. Finanssivalvonta on myöntänyt Sunborn Oy:lle poikkeusluvan pakollisesta ostotarjousvelvollisuudesta 10.4.2025 ja Rush Factoryn ylimääräinen yhtiökokous on tehnyt tarvittavat päätökset 16.4.2025.

Muut Osakevaihdon edellytykset eivät vielä ole täyttyneet, ja siten Osakevaihdon toteuttaminen siirtyy 16.4.2025 tiedotetusta arvioidusta aikataulusta. Rush Factory tiedottaa uudesta Osakevaihdon arvioidusta toteuttamisajankohdasta erikseen.

Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Sunborn International Holding Oy

Sunborn International Holding Oy (SBIH) on kansainvälisesti toimiva, korkeatasoisten jahtihotellien ja muiden kelluvien rakenteiden innovatiivinen kehittäjä, omistaja ja operaattori. Jahtihotelleilla ja muilla kelluvilla rakenteilla voidaan hyödyntää vesialueita kaupunkisatamissa ja arvostetuilla ranta-alueilla. SBIH omistaa tällä hetkellä kaksi jahtihotellia, joissa yhdistyy eksklusiivinen majoitus, ravintolapalvelut ja tapahtumatilat. Toinen jahtihotelleista sijaitsee Lontoossa ja toinen Gibraltarilla. SBIH on alansa pioneeri ja sillä on pitkä kokemus laivanrakennuksesta ja -suunnittelusta sekä eri maiden ranta-alueiden ja satamien kehittämisestä ja lupaprosesseista. SBIH:n palveluksessa on noin 225 kokovuosityöllistä (FTE) henkilöä ja se on osa perheomisteista Sunborn-konsernia.

