Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 14.5.2025 klo 8.00



MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2025: Marimekon liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi ja liikevoitto oli hyvällä tasolla



Tämä tiedote on tiivistelmä Marimekon tammi–maaliskuun 2025 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla company.marimekko.com kohdassa Tiedotteet ja julkaisut.



Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti



Marimekon liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 39,6 miljoonaa euroa (37,7). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Euroopassa ja vähittäismyynnin nousu Suomessa.

Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti ajoitukselliset tekijät: vertailuvuonna ensimmäiselle neljännekselle ajoittui poikkeuksellisesti suuri määrä kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisia kampanjatoimituksia ja merkittävä osa vuoden lisenssituotoista.

Liikevaihto Suomessa laski 3 prosenttia kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimituksien pienentyessä. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia sekä tukku- että vähittäismyynnin kehittyessä hyvin. Lisenssituotot jäivät aiemmin arvioidun mukaisesti merkittävästi vertailukaudesta.

Liikevoitto jäi vertailukaudesta ja oli 4,3 miljoonaa euroa (5,1). Kausiluonteisesti pienimmän vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (5,2) eli 11,1 prosenttia liikevaihdosta (13,8).

Liikevoittoa laskivat suhteellisen myyntikatteen heikentyminen erityisesti suurempien alennuskustannusten mutta myös lisenssituottojen huomattavan laskun vuoksi. Myös kiinteät kustannukset olivat vertailukautta suuremmat. Liikevoittoa puolestaan tuki liikevaihdon kasvu.



Taloudellinen ohjeistus vuodeksi 2025



Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2025 kasvavan edellisvuodesta (2024: 182,6 miljoonaa euroa). Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan olevan arviolta noin 16–19 prosenttia (2024: 17,5 prosenttia). Vuoden 2025 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat esimerkiksi nopeat muutokset ja epävarmuudet globaalissa kauppapolitiikassa, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys yhtiön päämarkkinoilla sekä mahdolliset häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa.



Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen liittyviä merkittäviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin osavuosikatsauksen kohdassa Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.



Avainluvut

(Milj. euroa)

1–3/

2025 1–3/

2024 Muutos,

% 1–12/

2024 Liikevaihto 39,6 37,7 5 182,6 Kansainvälinen myynti 20,8 18,2 14 81,6 osuus liikevaihdosta, % 53 48 45 Käyttökate (EBITDA) 6,7 7,4 -10 40,7 Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 6,8 7,5 -10 41,3 Liikevoitto 4,3 5,1 -16 31,4 Liikevoittomarginaali, % 10,8 13,4 17,2 Vertailukelpoinen liikevoitto 4,4 5,2 -15 31,9 Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, % 11,1 13,8 17,5 Kauden tulos 3,3 3,9 -16 24,4 Tulos/osake, euroa 0,08 0,10 -16 0,60 Vertailukelpoinen tulos/osake, euroa 0,08 0,10 -16 0,61 Liiketoiminnan rahavirta -3,2 -0,7 29,1 Bruttoinvestoinnit 0,9 0,5 86 2,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 29,9 34,1 31,4 Omavaraisuusaste, % 61,5 58,4 58,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % -5,6 -1,8 -12,9 Nettovelka/käyttökate

(rullaava 12 kk) -0,11 -0,03 -0,24 Henkilöstö kauden lopussa 477 446 7 480 joista Suomen ulkopuolella 86 78 10 84 Brändimyynti* 102,7 99,7 3 419,2 josta Suomen ulkopuolella 75,5 73,7 2 287,1 kansainvälisen myynnin osuus, % 74 74 68 Myymälöiden lukumäärä 170 162 5 168



* Vaihtoehtoisena ei-IFRS-tunnuslukuna esitetään brändimyynti, joka kuvaa Marimekko-brändin tavoittavuutta eri jakelukanavien kautta. Brändimyynti on epävirallinen arvio Marimekko-tuotteiden myynnistä kuluttajahinnoin, ja se lasketaan lisäämällä yhtiön oman vähittäiskaupan liikevaihtoon muiden jakelijoiden arvioitu Marimekko-tuotteiden vähittäismyyntiarvo, joka perustuu yhtiön toteutuneeseen tukkumyyntiin ja lisenssituottoihin. Brändimyynti ei sisällä arvonlisäveroa, eikä tunnuslukua tilintarkasteta. Osa lisenssikumppaneista toimittaa tarkan vähittäismyyntitiedon, jolloin brändimyynti raportoidaan sen mukaisesti. Muissa lisenssisopimuksissa on käytetty Marimekon omia eri markkinoiden vähittäismyyntikertoimia. Lisenssituottojen brändimyynti raportoidaan lisenssituotteiden myyntiajankohdan mukaisesti.

Taulukossa esitetyt muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista ennen lukujen pyöristämistä miljooniksi euroiksi. Vertailukelpoinen tulos/osake -tunnusluvussa on huomioitu vastaavat erät kuin vertailukelpoisessa liikevoitossa verovaikutus huomioiden. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys IFRS-tilinpäätöslukuihin ja vertailukelpoisiin eriin liittyvä johdon harkinta on esitetty osavuosikatsauksen taulukko-osassa.



Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko osavuosikatsauksen yhteydessä:



”Marimekon liikevaihto jatkoi kannattavaa kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä. Haastavana jatkuneessa markkinatilanteessa vähittäismyynnin nousu kaikilla markkina-alueilla kertoo Marimekko-brändin kilpailukyvystä sekä ketterästä tavastamme toimia.



Marimekon liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä viisi prosenttia ja ylsi 39,6 miljoonaan euroon (37,7). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tukkumyynnin kasvu Euroopassa ja vähittäismyynnin nousu Suomessa. Vähittäismyyntimme kehittyi hyvin myös kaikilla muilla markkinoilla ja tukkumyynti kasvoi kaikilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti ajoitukselliset tekijät: vertailuvuonna ensimmäiselle neljännekselle ajoittui poikkeuksellisesti suuri määrä kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisia kampanjatoimituksia ja merkittävä osa vuoden lisenssituotoista.



Vähittäismyynti tärkeällä kotimarkkinallamme Suomessa kasvoi yhdeksän prosenttia. Yhteensä liikevaihto Suomessa laski kolme prosenttia, kun kotimaan tukkumyynnin kertaluonteiset kampanjatoimitukset vähenivät. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia, vaikka lisenssituotot jäivät aiemmin arvioidun mukaisesti merkittävästi vertailukaudesta.



Vertailukelpoinen liikevoittomme tammi–maaliskuussa oli hyvällä tasolla kausiluonteisesti pienimmällä vuosineljänneksellä ja ylsi 4,4 miljoonaan euroon (5,2) ollen 11,1 prosenttia liikevaihdosta (13,8). Liikevoittoa laskivat suhteellisen myyntikatteen heikentyminen erityisesti suurempien alennuskustannusten mutta myös lisenssituottojen huomattavan laskun vuoksi. Myös kiinteät kustannuksemme olivat vertailukautta suuremmat. Liikevoittoamme puolestaan tuki liikevaihdon kasvu.



Jatkamme johdonmukaista työtämme Marimekko-ilmiön kansainväliseksi skaalaamiseksi. Keskitymme kuluvana vuonna syventämään Marimekon tarinaa ja esittelemään designkielemme rikkautta Unikko-kuvion 60-vuotisjuhlavuonna saavuttamamme laajan huomion päälle rakentaen. Tammikuussa Kööpenhaminan muotiviikolla Marimekon näytös tarkasteli taiteen, arkkitehtuurin ja muodin välistä suhdetta ja toi lavalle yhdistelmän yllättäviä värejä ja kuvioita, jota muodin ystävät ovat oppineet odottamaan meiltä. Maaliskuussa Osakassa avattiin viiden suunnittelijan uusista kukkakuviosta koostuva Field of Flowers -näyttely. Koko vuoden eri puolilla Aasiaa kiertävä näyttely ja siihen liittyvät pop-up-myymälät esittelevät Marimekon uusinta kuviotuotantoa – tulevaisuuden klassikoita – ja tarjoavat mahdollisuuden sekä vahvistaa suhdettamme brändimme ystäviin että tutustuttaa uutta asiakaskuntaa Marimekkoon erityisesti Aasiassa, joka on kansainvälisen kasvumme tärkein maantieteellinen alue.



Marimekko Artist Series -erikoismallistot ovat meille toinen luonteva tapa tuoda taide osaksi arkea Marimekon perinteitä kunnioittaen ja ajatusjohtajuuttamme kuviotaiteessa vahvistaen. Lontoossa asuvan ruotsalaistaitelija Petra Börnerin Marimekolle suunnittelemien abstraktien kukka-aiheiden koristamat vaatteet ja kodintuotteet tulivat markkinoille maaliskuussa ja saivat ihastuneen vastaanoton. Katsauskauden jälkeen lifestyle-valikoimaamme puolestaan täydensi rajoitetun ajan saatavilla oleva yhteistyömallisto globaalin jalkinevalmistaja Crocsin kanssa, kun iloisen väriset sandaalit ja asusteet saapuivat kauppoihin huhtikuussa. Tällaiset brändiyhteistyöt auttavat meitä entisestään kasvattamaan bränditunnettuuttamme ympäri maailmaa ja tukevat näin SCALE-strategiaamme.



Marimekko-brändin vetovoimasta kertoo osaltaan vähittäismyyntimme hyvä kehitys kaikilla markkina-alueillamme myös ensimmäisellä neljänneksellä. Kehitämme monikanavaista myymäläverkostoamme jatkuvasti, sillä meille on keskeistä olla hyvillä, kohdeyleisöä palvelevilla liikepaikoilla. Alkuvuonna avasimme neljä Marimekko-myymälää ja kolme pop-up-myymälää eri puolilla maailmaa. Kanadassa solmimme Aasiasta tutun loose franchise -kumppanuuden monikanavaisen liiketoiminnan kehittämiseksi, ja sen myötä uusimman konseptimme mukainen Marimekko-verkkokauppa lanseerattiin markkinalla maaliskuussa.



Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme sekä kaikkia marimekkolaisia ja kumppaneitamme eri puolilla maailmaa alkuvuoden hienosta suorituksesta haastavassa markkinatilanteessa. Uskomme, että Marimekon optimistinen ja iloinen sanoma on erityisen merkityksellinen nyt, kun arki monin paikoin tuntuu epävarmalta. Vahva taloudellinen asemamme sekä skaalautuva, matalariskinen ja vain vähän pääomaa vaativa liiketoimintamallimme luovat meille edellytykset jatkaa menestystarinaamme myös tänä vuonna. Kiristynyt globaali kauppapoliittinen tilanne ja esimerkiksi tullimaksujen kasvu luovat merkittävää epävarmuutta liiketoimintaympäristöön. Me Marimekossa työskentelemme aktiivisesti monin eri tavoin lieventääksemme negatiivisia vaikutuksia myyntiin tai kannattavuuteen.



Olemme viime vuosien poikkeuksellisissa olosuhteissa löytäneet uudenlaisia toimintatapoja ja oppineet ketterästi reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin. Vetovoimainen ja laaja kolmen tuotelinjan lifestyle-valikoimamme, uskollinen ja koko ajan kasvava kanta-asiakaskuntamme sekä maantieteellisesti jakautunut liiketoiminta ja arvoketju tuovat vakautta erilaisissa suhdanteissa.”



Markkinanäkymät ja kasvutavoitteet 2025



Maailmantalouden kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät kuten jännitteet geopolitiikassa ja kauppasuhteissa ovat kasvaneet. Jännitteiden ja muiden epävarmuuksien sekä nousseiden tullimaksujen epäsuorat vaikutukset yleiseen taloudelliseen tilanteeseen voivat heijastua kuluttajien luottamukseen, ostovoimaan ja -käyttäytymiseen ja saattavat näin vaikuttaa heikentävästi Marimekon liiketoimintaan vuonna 2025. Myös mahdolliset häiriöt tuotanto- ja logistiikkaketjuissa voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön myyntiin, kannattavuuteen ja kassavirtaan.



Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Myyntiin Suomessa vuonna 2025 vaikuttaa heikko yleisen talouden tila ja alhaisella tasolla oleva kuluttajien luottamus sekä ostovoiman ja -käyttäytymisen kehittyminen. Myös toimintaympäristön taktisuus vaikuttaa edelleen liiketoimintaan. Kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ajoittuminen neljännesten välillä sekä kampanjatoimitusten koko vaihtelevat tyypillisesti vuosittain. Vuonna 2025 tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten ennakoidaan olevan merkittävästi vertailuvuotta pienemmät ja painottuvan selvästi vuoden toiselle puoliskolle. Heikosta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihdon Suomessa odotetaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai nousevan hieman.



Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2025. Strategiakaudella 2023–2027 Marimekko keskittyy Aasiaan kansainvälisen kasvun tärkeimpänä maantieteellisenä alueena. Vuonna 2025 liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella, yhtiön toiseksi suurimmalla markkinalla, odotetaan kasvavan. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa Marimekko-verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Vuonna 2025 tavoitteena on avata arviolta 10–15 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.



Lisenssituottojen vuodelta 2025 arvioidaan jäävän merkittävästi edellisvuoden ennätystasosta.



Marimekon liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen euromääräinen liikevaihto- ja -tuloskertymä painottuu perinteisesti tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja -voiton kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti vertailukaudesta poikkeavat ajoitukselliset tekijät. Vertailuvuonna ensimmäiselle neljännekselle ajoittui poikkeuksellisesti suuri määrä kotimaan tukkumyynnin kertaluonteisia kampanjatoimituksia. Lisäksi vuodesta 2025 poiketen merkittävä osa vuoden 2024 lisenssituotoista kirjattiin jo ensimmäiselle neljännekselle.



Marimekko kehittää liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina jatkaa kannattavan kasvunsa skaalaamista. Vuonna 2025 kiinteiden kulujen odotetaan nousevan edellisvuodesta. Yleinen kustannusinflaatio vaikuttaa myös Marimekkoon vuonna 2025. Henkilöstökuluihin vaikuttavat muun muassa yleiskorotukset eri markkinoilla. Markkinointikustannuksien odotetaan nousevan (2024: 10,6 miljoonaa).



Kasvavat tullimaksut USA:ssa koskettavat suoraan vain pientä osaa Marimekon liiketoiminnasta, sillä koko Pohjois-Amerikan osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2024 oli 6 prosenttia. Tällä hetkellä tiedossa olevien tullimaksujen nousun arvioidaan nostavan Marimekon USA:ssa myytävien tuotteiden hankintakustannuksia, mutta yhtiö on aloittanut monipuoliset toimenpiteet lieventääkseen tullimaksujen negatiivisia vaikutuksia.



Alalle tyypillinen ja eri tekijöiden seurauksena osin entisestään aikaistunut varhainen sitoutuminen tuotetilauksiin toimittajakumppaneilta heikentää yhtiön mahdollisuuksia optimoida tuotetilauksia ja reagoida nopeisiin muutoksiin kysyntä- ja hankintaympäristöissä nostaen myyntiin, suhteelliseen kannattavuuteen, varastojen hallintaan ja kassavirtaan liittyviä riskejä. Tämä vaikeuttaa reagointia myös kasvaviin tullimaksuihin USA:ssa. Myös globaaleihin tuotanto- ja logistiikkaketjuihin liittyy epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa esimerkiksi viivästyksiä ja vaikuttaa näin yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen. Marimekko työskentelee aktiivisesti monin eri tavoin tuotanto- ja logistiikkaketjujen toimivuuden varmistamiseksi, nousseiden kustannuksien ja muiden negatiivisten vaikutuksien vähentämiseksi, viivästysten välttämiseksi sekä parantaakseen varastojen hallintaa.



Yhtiö seuraa tarkasti globaalin kauppapolitiikan ja maiden välisten tullimaksujen kehittymistä, yleistä taloudellista tilannetta, kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehittymistä sekä mahdollisten poikkeustilanteiden ja häiriöiden vaikutuksia ja sopeuttaa toimintaansa ja suunnitelmiaan olosuhteiden mukaan.



Tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille



Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja institutionaalisille sijoittajille pidetään 14.5.2025 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q1-2025. Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.



Lisätietoja:



Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71

Talousjohtaja Elina Anckar, puh. 09 758 7261



MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli 183 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,5 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on noin 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 480 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

Liite