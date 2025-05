OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 5.5.2025 KLO 13.00, OSAVUOSIKATSAUS Q1



KORJAUS: Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2025: Korkeat kulut ja markkinakorkojen lasku painoivat tulosta, työ OmaSp:n vahvistamiseksi jatkuu

Tällä tiedotteella korjataan Oma Säästöpankki Oyj:n tänään klo 9.45 julkaisemaa tammi-maaliskuun osavuosikatsausta. Toimitusjohtajan katsauksessa oli virheellinen luku koskien Noste-hankkeen kokonaispanostuksia. Korjattu lause kuuluu: Kokonaispanostukset Noste-hankkeessa olivat sen keston aikana 11,6 miljoonaa euroa.

Alla korjattu pörssitiedote ja liitteenä osavuosikatsaus kokonaisuudessaan.

Oma Säästöpankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2025: Korkeat kulut ja markkinakorkojen lasku painoivat tulosta, työ OmaSp:n vahvistamiseksi jatkuu

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-maaliskuun 2025 osavuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Toimitusjohtaja Karri Alameri: Korkeat kulut ja markkinakorkojen lasku painoivat tulosta, työ OmaSp:n vahvistamiseksi jatkuu

”Minulla oli kunnia aloittaa Oma Säästöpankin toimitusjohtajana maaliskuun lopussa. Olen viime viikkoina tavannut pankin henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä ympäri Suomea. Keskusteluissa on noussut esille OmaSp:n vahva suhde asiakkaisiin, työntekijöiden sitoutuminen sekä kattava palveluvalikoima ja henkilökohtainen palvelumalli. Nämä luovat vankan perustan yhtiön seuraavalle vaiheelle. On myös selvää, että meidän on jatkettava työtä toimintatapojemme kehittämiseksi. Luottamus yhtiöön palautetaan tekojen kautta.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 4,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde 54,4 prosenttia. Tulosta ja kannattavuutta painoivat liiketoiminnan muiden kulujen ja henkilöstökulujen nousu sekä markkinakorkojen laskun seurauksena pienentynyt korkokate.

Kulujen kasvu selittyy pääosin kesällä 2024 käynnistetyn riskienhallinnan Noste-toimenpideohjelman toteuttamisella. Saimme hankkeen viimeiset investoinnit suunnitellusti tehtyä ensimmäisellä neljänneksellä, ja jatkamme uusien toimintamallien juurruttamista osaksi arjen toimintaa. Kokonaispanostukset Noste-hankkeessa olivat sen keston aikana 11,6 miljoonaa euroa. Samalla jatkamme valvojan arvion havaintojen toteuttamisesta.

Korkokate laski 18,3 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 46,9 miljoonaa euroa. Korkotuottojen laskua selittää markkinakorkojen lasku. Handelsbankenilta siirtyneet volyymit ovat osaltaan tukeneet korkokatteen kehitystä markkinakorkojen laskiessa.

Palkkiotuotot yhteensä pysyivät lähes vertailukauden tasolla ja olivat 14,7 miljoonaa euroa.

Asuntoluottokanta kasvoi 3,0 prosenttia, yritysluottokanta 0,4 prosenttia ja talletuskanta 2,7 prosenttia vuoden takaisesta tasosta.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-maaliskuussa yhteensä -22,3 miljoonaa euroa. Noin kolmannes liittyi odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallin päivitykseen, toinen kolmannes varausten kasvattamiseen hallitun alasajon portfoliossa ja kolmas kolmannes yleisestä epävarmasta taloustilanteesta johtuviin muihin luottokannan arvonalentumistappioihin.

Lisäksi kirjasimme ensimmäiselle neljännekselle 3,0 miljoonan euron kuluvarauksen, jolla varaudumme Finanssivalvonnan asettamiin seuraamuksiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tarkastuksen loppuraportissa tunnistettujen puutteiden johdosta. Finanssivalvonnan tarkastus koski aikaa ennen joulukuuta 2023. Olemme käynnistäneet toimenpiteet puutteiden korjaamiseksi jo Finanssivalvonnan tarkastuksen ollessa meneillään viime vuonna.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys erinomaisella tasolla

Handelsbanken-liiketoimintakaupan myötä saimme viime syksynä 10 000 uutta asiakasta ja liiketoiminnan haltuunotto on sujunut hyvin. Meillä on 48 konttoria ja katamme kaikki Suomen keskeiset kasvu- ja maakuntakeskukset. Uusia asiakassuhteita syntyi tammi-maaliskuussa orgaanisesti noin 800 kuukaudessa ja Oma Säästöpankin asiakasmäärä on vahva, yli 200 000. Haluamme tarjota palveluja kotitalouksille ja pk-yritykselle kaikilla toimialueillamme.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat tutkitusti pysyneet edellisten vuosien erinomaisella tasolla. Haluan erityisesti kiittää henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä. Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on ensiarvoisen tärkeässä roolissa OmaSp:n tulevalle menestykselle.

OmaSp:n taloudellinen asema on vakaa ja yhtiön vakavaraisuus- ja likviditeettiasema on hyvällä tasolla. Vakavaraisuussuhde vahvistui edelleen ja oli maaliskuun lopussa 17,7 prosenttia. Oman pääoman kertymä on yli 583 miljoonaa euroa.

Katson luottavaisin mielin tulevaan. Kehitämme toimintaamme ja panostamme perusliiketoimintaan ja nykyisten sekä uusien asiakkaidemme asiakaskokemuksen vahvistamiseen. Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on kannattava kasvu.”

Tammi-maaliskuu 2025

Korkokate laski tammi–maaliskuussa 18,3 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Korkokate oli yhteensä 46,9 (57,4) milj. euroa.

Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 3,0 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 0,4 %.

Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 2,7 %.

Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä laski tammi-maaliskuussa 2,6 % johtuen pääosin vertailukautta matalammista lainaamisen palkkiotuotoista.

Liiketoiminnan tuotot yhteensä laskivat tammi–maaliskuussa 18,9 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot pienenivät 19,8 % ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat 59,5 (74,3) milj. euroa.

Liiketoiminnan kulut kasvoivat tammi-maaliskuussa yhteensä 31,9 %. Kasvua selittävät pääosin yhtiössä käynnissä olevista laajoista riskienhallinnan kehitysprojekteista, viranomaisprosesseista sekä ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvän hallitun alasajon suunnitelman edistämisestä aiheutuneet kulut. Lisäksi yhtiön henkilöstömäärä on kasvanut vertailukauteen nähden yritysjärjestelystä, uusien konttorien avaamisesta sekä riskienhallinnan prosessien vahvistamisesta johtuen. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 22,2 (16,4) milj. euroa, josta riskienhallinnan kehitystoimenpiteiden ja selvittelykulujen osuus oli 5,3 milj. euroa.

Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 27,9 % ensimmäisellä neljänneksellä ja olivat 32,2 (25,2) milj. euroa. Tästä riskienhallinnan toimenpideohjelman (”Noste”) kehityskuluja oli 3,3 milj. euroa. Ensimmäisen neljänneksen aikana toteutetuilla toimenpiteillä on saatettu kesällä 2024 käynnistetty toimenpideohjelma valmiiksi.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-maaliskuulta yhteensä -22,3 (-23,1) milj. euroa. Raportointikaudella yhtiö päivitti odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) laskentamallia osana isompaa toimenpideohjelmaa ja riskienvalvonnan kehittämistä. Mallipäivityksen kokonaisvaikutus kasvatti ECL:n määrää noin 8,5 milj. euroa. Lisäksi arvonalentumistappioiden määrään vaikutti varausten kasvattaminen hallitun alasajon portfoliossa, jonka vaikutus oli noin 5,7 milj. euroa. Muussa luottokannassa arvonalentumistappioiden määrä oli noin 8,1 milj. euroa, ja kehitykseen vaikutti erityisesti yleinen epävarma taloustilanne.

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 3,1 (24,7) milj. euroa ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 4,6 (25,6) milj. euroa.

Kulu-tuottosuhde oli ensimmäisellä neljänneksellä 57,4 (35,2) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 54,4 (34,1) %.

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 (15,5) %.

Vakavaraisuussuhde (TC) oli 17,7 (15,6) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1.3.2025 1.3.2024 Δ % 1.12.2024 Korkokate 46 880 57 369 -18 % 213 097 Palkkiotuotot ja -kulut, netto 12 439 12 766 -3 % 50 745 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 60 074 74 080 -19 % 270 068 Liiketoiminnan kulut yhteensä -34 240 -25 958 32 % -111 004 Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -22 322 -23 112 -3 % -83 379 Tulos ennen veroja 3 111 24 668 -87 % 74 589 Kulu-tuottosuhde, % 57,40 % 35,20 % 63 % 41,30 % Taseen loppusumma 7 517 814 7 531 291 0 % 7 709 090 Oma pääoma 583 026 527 426 11 % 576 143 Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,10 % 1,00 % -88 % 0,80 % Oman pääoman tuotto, ROE % 1,70 % 14,90 % -89 % 10,70 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,07 0,60 -88 % 1,80 Vakavaraisuussuhde (TC), % 17,70 % 16,90 % 5 % 15,60 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 16,50 % 15,40 % 8 % 14,40 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 4 617 25 626 -82 % 86 656 Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 54,40 % 34,10 % 60 % 37,80 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 2,50 % 15,50 % -84 % 12,40 %



Näkymät tilikaudelle 2025 täsmennetty

OmaSp päivitti ensimmäisellä neljänneksellä odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) laskentamalliaan ja teki Finanssivalvonnan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen tarkastuksen loppuraportin seuraamusten vuoksi kuluvarauksen. Näiden kertaluonteisten tapahtumien tulosvaikutus oli yhteensä noin -11 miljoonaa euroa. Lisäksi taloudellisen toimintaympäristön epävarmuus on lisääntynyt. Näin ollen OmaSp arvioi edelleen tilikauden 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 65–80 miljoona euroa, kuitenkin täsmentäen sen olevan 65–80 miljoonan euron vaihteluvälin keskikohdan alapuolella.

Liiketoiminnan näkymät ja tulosohjeistus tilikaudelle ovat kokonaisuudessaan seuraavat:

Yhtiön liiketoiminnan näkymiin tilikaudella 2025 vaikuttaa markkinakorkojen lasku ja kulutason säilyminen edelleen korkealla johtuen riskienhallinta- ja laatuprosessien edellyttämistä it-investoinneista ja järjestelmäparannuksista. Lisäksi yhtiö jatkaa panostuksia asiakaskokemukseen eri kanavissa. Toimintaympäristön ja taloustilanteen epävarmuus vaikuttaa tilikauden 2025 taseen erien ja vertailukelpoisen tuloksen kehitykseen.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Arvioimme konsernin tilikauden 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 65–80 miljoona euroa, kuitenkin täsmentäen sen olevan 65–80 miljoonan euron vaihteluvälin keskikohdan alapuolella (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2024 oli 86,7 milj. euroa).



