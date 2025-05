Meriaura Group Oyj: Meriaura Group Oyj:n hallituksen jäsenen Arto Rätyn määräysvaltayhteisö on hankkinut Summa Defence Oy:n osakkeita

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote 7.5.2025 klo 13.00 (CEST)

MERIAURA GROUP OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENEN ARTO RÄTYN MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖ ON HANKKINUT SUMMA DEFENCE OY:N OSAKKEITA

Meriaura Group Oyj:n hallituksen jäsenen Arto Rätyn määräysvaltayhteisö 3Lions Oy on tänään 7.5.2025 hankkinut Samuli Koskelan, Markku Kankaalan ja Jussi Holopaisen määräysvaltayhteisöiltä Jerovit Invest Oy:ltä, PM Ruukki Oy:ltä ja holoborg Oy:ltä 35.429 Summa Defence Oy:n osaketta kultakin eli yhteensä 106.287 osaketta. Kauppahinta on noin 0,94 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 100.000 euroa. 3Lions Oy:n hankkimat osakkeet tullaan vaihtamaan Meriaura Group Oyj:n osakkeiksi osana Summa Defence Oy:n hankintaa (”Osakevaihto”), josta on tiedotettu 29.1.2025 julkaistussa yhtiötiedotteessa sekä 31.3.2025 julkaistussa yhtiöesitteessä. Osakevaihdossa 3Lions Oy merkitsee yhteensä 4.999.998 Meriaura Group Oyj:n osaketta, joihin tulee kohdistumaan 18 kuukauden luovutusrajoitus Osakevaihdon täytäntöönpanosta. Osakkeiden siirtäminen ei ole sallittua edellä mainitun luovutusrajoituksen aikana missään olosuhteissa paitsi blokkikaupassa.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 400 785 489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com

