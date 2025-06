Summa Defence Oyj

Yhtiötiedote 10.6.2025 klo 08.00 (CEST)

SUMMA DEFENCE OYJ:N UUSI TOIMINIMI ON MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN, KAUPANKÄYNTITUNNUKSET ON MUUTETTU, UUDET OSAKKEET ON MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN JA HANKITUT OMAT OSAKKEET ON MITÄTÖITY

Summa Defence Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous on 24.4.2025 päättänyt yhtiön nimenmuutoksesta Meriaura Group Oyj:stä Summa Defence Oyj:ksi. Nimenmuutos liittyi yhtiön mainitussa varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään yritysjärjestelykokonaisuuteen, jolla Yhtiö hankki Summa Defence Oy:n koko osakekannan osakevaihdolla, myi Yhtiön tytäryhtiö Meriaura Oy:n osakkeet Meriaura Invest Oy:lle sekä hankki suunnatusti Yhtiön omia osakkeita Meriaura Invest Oy:ltä.

Yhtiön hallitus on 9.6.2025 varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2025 antamalla valtuutuksella päättänyt järjestelykokonaisuuden täytäntöönpanosta, joka sisälsi Summa Defence Oy:n osakkeiden hankkimisen täytäntöönpanoon liittyvän, yhteensä 4.030.374.032 uuden osakkeen liikkeeseenlaskun sekä yhteensä 330.675.334 Yhtiön oman osakkeen suunnatun hankinnan. Lisäksi Yhtiön hallitus on samalla päättänyt mitätöidä edellä mainitut omat osakkeet yhteensä 330.675.334 kappaletta.

Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 10.6.2025. Yhtiölle hankittujen omien osakkeiden mitätöinti ja Meriaura Group Oyj:n nimenmuutos Summa Defence Oyj:ksi on rekisteröity samalla hetkellä, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Samalla tulee voimaan yhtiön kaupankäyntitunnuksen muutos tunnuksista MERIS (Nasdaq First North Sweden) ja MERIH (Nasdaq First North Finland) tunnuksiin SUMMAS ja SUMMA.

Yhtiön osakepääoma ei muutu osakeannin eikä mitätöinnin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 470.210,00 euroa. Osakeannin ja mitätöinnin rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 4.567.193.463 kappaletta osakkeita ja ääniä. Uudet osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq First North Sweden ja Nasdaq First North Finland -markkinapaikoilla arviolta 11.6.2025 alkaen.

SUMMA DEFENCE OYJ

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 44 517 4543

Sähköposti: jussi.holopainen@summadefence.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintäjohtaja

Puhelin: +358 400 437 515

Sähköposti: tommi.manninen@summadefence.com

Summa Defence lyhyesti:

Summa Defence Oyj on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni, joka tukee alan kasvua ja vahvistaa teollista tuotantokapasiteettia geopoliittisessa murroksessa. Summa Defence keskittyy huoltovarmuuteen, tilannekuvaan, liikkuvuuteen ja puolustautumiseen liittyviin kaksikäyttöteknologioihin, jotka hyödyttävät siviili-, turvallisuus- ja puolustussektoreita sekä vahvistavat kokonaisturvallisuutta, huoltovarmuutta ja kriisinhallintakykyä.

Summa Defence Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla Ruotsissa (SUMMAS) ja Suomessa (SUMMA). www.summadefence.fi