Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus 25.7.2025 klo 9.00

Vaisala Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2025: Vaihteleva toinen vuosineljännes – kasvua teollisissa mittauksissa ja laskua uusiutuvan energian liiketoiminnassa

Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi–kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksesta. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Toinen neljännes 2025

Saadut tilaukset 124,1 (147,2) miljoonaa euroa, laskua 16 %

Tilauskanta kauden lopussa 200,9 (196,9) miljoonaa euroa, kasvua 2 %

Liikevaihto 145,0 (148,4) miljoonaa euroa, laskua 2 %

Liiketulos (EBITA) 19,6 (25,4) miljoonaa euroa, 13,5 (17,1) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 16,9 (23,7) miljoonaa euroa, 11,7 (15,9) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,30 (0,49) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 14,4 (7,7) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2025

Saadut tilaukset 245,6 (270,5) miljoonaa euroa, laskua 9 %

Liikevaihto 280,6 (260,5) miljoonaa euroa, kasvua 8 %

Liiketulos (EBITA) 40,0 (34,2) miljoonaa euroa, 14,3 (13,1) % liikevaihdosta

Liiketulos (EBIT) 34,8 (30,8) miljoonaa euroa, 12,4 (11,8) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,63 (0,64) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 33,1 (24,8) miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus 2025 – ennusteiden vaihteluvälejä täsmennetty

Vaisala arvioi, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2025 liikevaihdon olevan 590–605 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 90–100 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Vaisala arvioi, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2025 liikevaihdon olevan 590–620 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksen 90–105 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 alusta alkaen Vaisala on muuttanut taloudellisessa ohjeistuksessaan liiketuloksen (EBIT) EBITA-liiketulokseen pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Markkinanäkymät 2025

Teollisuusmarkkina, terveysteknologiamarkkina ja sähkövoimamarkkina kasvoivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Samanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuoden aikana. Markkinaympäristö säilyy kuitenkin epävarmana, mikä vaikuttaa kehityksen ennustettavuuteen näillä markkinoilla.

Vakiintuneempien meteorologian ja lentoliikenteen markkinoiden odotetaan laskevan kahden edellisvuoden poikkeuksellisen korkeisiin tasoihin verrattuna. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan laskevan tänä vuonna johtuen uusien tuulienergiainvestointien hidastumisesta. Tieliikennemarkkinan odotetaan pysyvän vakaana.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2025 4-6/2024 Muutos 1-6/2025 1-6/2024 Muutos 1-12/2024 Saadut tilaukset 124,1 147,2 -16 % 245,6 270,5 -9 % 565,6 Tilauskanta 200,9 196,9 2 % 200,9 196,9 2 % 215,0 Liikevaihto 145,0 148,4 -2 % 280,6 260,5 8 % 564,6 Bruttokate 79,0 84,6 -7 % 156,8 145,3 8 % 318,1 Bruttokateprosentti 54,5 57,0 55,9 55,8 56,3 Kiinteät kulut 62,1 61,2 2 % 122,0 114,8 6 % 235,8 Liiketulos (EBITA) 19,6 25,4 40,0 34,2 90,3 % liikevaihdosta 13,5 17,1 14,3 13,1 16,0 Liiketulos (EBIT) 16,9 23,7 34,8 30,8 82,9 % liikevaihdosta 11,7 15,9 12,4 11,8 14,7 Tulos ennen veroja 14,6 23,2 29,7 29,8 80,8 Kauden tulos 11,0 17,9 22,9 23,1 63,7 Osakekohtainen tulos 0,30 0,49 -39 % 0,63 0,64 -1 % 1,76 Oman pääoman tuotto, % 15,3 17,4 22,1 Tutkimus- ja kehityskulut 18,0 17,9 1 % 34,9 34,3 2 % 68,6 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin* 6,1 4,9 25 % 11,0 6,9 61 % 19,1 Poistot ja arvonalentumiset 7,0 5,8 19 % 13,9 11,5 21 % 24,3 Liiketoiminnan rahavirta 14,4 7,7 88 % 33,1 24,8 33 % 78,9 Liiketoiminnan rahavirran ja liiketuloksen suhde 0,9 0,3 1,0 0,8 1,0 Rahavarat 74,9 65,2 15 % 88,8 Korolliset velat 126,8 45,9 176 % 129,5 Nettovelkaantumisaste, % 17,9 -7,3 13,2

* Ilman yritysostojen vaikutusta

Toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan toinen vuosineljännes oli vaihteleva vahvan vuoden alun jälkeen. Teollisten mittausten liiketoiminta-alue jatkoi erinomaista suoriutumistaan. Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue kärsi uusiutuvan energian markkinan hidastumisesta. Jatkuva tilausmyynti jatkoi kaksinumeroista orgaanista kasvua ja oli toisen vuosineljänneksen kohokohta Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen vahvasta kysynnästä huolimatta heikko kysyntä Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella johti Vaisalan saatujen tilausten vähenemiseen. Haastava tilanne uusiutuvan energian markkinalla sekä projektitoimitusten kausiluonteisuus vaikuttivat negatiivisesti toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon, joka laski 2 % edellisvuoteen verrattuna. Pystyimme suurelta osin kompensoimaan Yhdysvaltain tuontitullien vaikutukset hinnankorotuksilla ja aikaistetuilla toimituksilla. Liikevaihdon lasku vaikutti EBITA-liiketulosprosenttiimme, joka oli 13,5 %.

Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella toinen vuosineljännes oli erittäin vahva. Saadut tilaukset kehittyivät positiivisesti kaikilla maantieteellisillä alueilla ja markkinasegmenteissä. Teollisten mittausten liikevaihto kasvoi vahvasti 10 % edellisvuoteen verrattuna. Kasvua vauhditti Americas-alue, jossa jatkoimme vahvaa kasvua sekä terveysteknologia- että teollisuusmarkkinalla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueella uusiutuvan energian markkinan heikko kysyntä vaikutti yhä negatiivisesti koko liiketoiminta-alueen saatujen tilausten määrään ja liikevaihtoon. Uusien tuulienergiainvestointien hidastuminen vuoden alusta lähtien on heikentänyt uusiutuvan energian liiketoimintaamme. Saadut tilaukset laskivat myös meteorologian ja lentoliikenteen markkinoilla. Tämä johtui pääasiassa teollisuuden suhdannevaihteluista sekä julkisen sektorin investointien laskusta Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Toisella vuosineljänneksellä Xweather-liiketoiminnan jatkuva tilausmyynti kasvoi 53 % WeatherDesk ja Speedwell Climate -yritysostojen sekä orgaanisen kasvun myötä. Vahvistamme edelleen johtavaa asemaamme tekoälypohjaisissa sääennusteissa ja kehitämme tarjoomaamme vakuutus-, rahoitus- ja energiasektoreilla.

Katsoessamme kohti loppuvuotta odotamme globaalin markkinoiden epävarmuuden jatkuvan, mikä heikentää näkyvyyttä markkinoiden kehitykseen. Lisäksi mahdolliset kauppapoliittiset lisätoimenpiteet ja Yhdysvaltain dollarin, Kiinan juanin sekä muiden valuuttojen heikkeneminen voivat vaikuttaa olennaisesti suoriutumiseemme. Mikäli nämä riskit jäävät toteutumatta, odotamme Teollisten mittausten liiketoiminta-alueen ja Xweatherin jatkuvan tilauspohjaisen liiketoiminnan positiivisen kehityksen jatkuvan. Samaan aikaan ennakoimme uusiutuvan energian liiketoimintamme koko vuoden liikevaihdon olevan noin 15 miljoonaa euroa viime vuotta alhaisempi johtuen uusiutuvan energian markkinan hidastumisesta. Kompensoidaksemme myynnin laskun vaikutuksen kannattavuuteemme, jatkamme tarvittavaa kustannusten hallintaa uusiutuvan energian liiketoiminnassa. Pitkällä aikavälillä odotamme uusiutuvan energian markkinan ja liiketoiminnan kehittyvän positiivisesti. Perinteisen Sää- ja ympäristöliiketoiminnan puolella jatkamme vahvan tilauskannan toimittamista meteorologian ja lentoliikenteen markkinoilla varmistaen kannattavuuden sääjärjestelmien globaalina johtajana.

Seuraamme globaalia markkinatilannetta ja olemme varautuneet erilaisiin skenaarioihin lieventääksemme mahdollisia vaikutuksia liiketoimintaamme. Markkinanäkymien sekä liiketoiminnan odotetun suoriutumisen pohjalta olemme täsmentäneet koko vuotta koskevien liikevaihto- ja EBITA-ennusteidemme vaihteluvälejä. Arvioimme, pois lukien mahdolliset olennaiset muutokset markkinaympäristössä, vuoden 2025 liikevaihtomme olevan 590–605 miljoonaa euroa ja EBITA-liiketuloksemme 90–100 miljoonaa euroa.”





Audiocast ja puhelinkonferenssi

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään perjantaina 25.7.2025 klo 13.00 alkaen.

Suoraan verkkolähetykseen (audiocast) voi osallistua seuraavan linkin kautta: https://vaisala.events.inderes.com/q2-2025

Kysymyksiä voi esittää osallistumalla puhelinkonferenssiin. Ilmoittaudu puhelinkonferenssiin rekisteröitymällä alla olevasta linkistä. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostitse puhelinnumerot ja konferenssitunnuksen.

https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051622

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa vaisala.com/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.





Lisätietoja

Niina Ala-Luopa

0400 728 957, ir@vaisala.com

Vaisala Oyj

Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi

Liite